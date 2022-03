Vignatti le pidió al socio que "al club lo cuidemos entre todos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente sabalero llevó tranquilidad en la parte organizativa, luego de reuniones varias con Gobierno, Policía y UTEDyC. Si bien antes está Aldosivi, todos los cañones organizativos apuntan a Colón-Peñarol por la Copa.

Los principales dirigentes históricos del Club Atlético Colón, José Néstor Vignatti y Patricio Fleming, junto al dirigente Gustavo Ingaramo, fueron las caras visibles de una rueda de prensa que convocó la entidad del Barrio Centenario, fundamentalmente con los detalles organizativos de cara a Colón-Peñarol, el gran partido de la Copa Libertadores que marcará la vuelta del Sabalero al torneo más importante de clubes.

"Yo creo que ante todo dejamos pasar un tiempo para aclarar cosas que teníamos pendientes. Nosotros no estamos si uno u otro tiene la culpa, esto es compartido, antes de empezar a criticar creo que hay que empezar a sumar. Nos tiene que servir para que no suceda en el futuro. Hablé con el Gobernador y nos atendió la gente de seguridad, hablamos con Utedyc para intentar sumar. Fueron reuniones muy positivas", expresó el propio José Néstor Vignatti.

"Más allá que fue un partido de la Liga, ahora tenemos una contienda internacional, ahora no hay margen de error, los errores se pagan en dólares. Fue un encuentro eficaz. En el tema de los molinetes hay algunos que están rotos y tienen materiales importados. Estos materiales fueron pedidos, pero saben de la demora en las importaciones. Eso se puede solucionar de otra manera, lo principal es que el visor de los molinetes anda en un ciento por ciento", agregó el presidente del Club Atlético Colón.

Además, el mismo Vignatti le pidió a los socios que cumplan con lo que exige la CONMEBOL, ya que las multas que impone la organización son muy altas para los clubes en caso de irregularidades o incidentes: "Hacemos un llamado a los socios, el presidente de la CONMEBOL fue muy claro: no puede pasar nada, ni una bengala, nada fuera de lo normal. Le pedimos al socio que éso se respete, tenemos que cuidar al club entre todos".

Luego, en un ida y vuelta con los medios de prensa, el propio José Vignatti fue detallando varios temas de interés para el hincha y socio sabalero:

- Los viajes del plantel: "Será en avión chárter, el regreso va a ser automáticamente después del partido. Nos tocó con tres grandes de Sudamérica (N.de R.: Peñarol de Montevideo, Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay). Si querés progresar como lo estamos haciendo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias".

- Los balazos en la sede: "Tengo entendido que está en manos de los fiscales. Todos los hechos de violencia preocupan e incomodan, más si son de este calibre. Estamos a disposición para aportar lo que sea necesario".

- La llegada del VAR en Argentina: "Yo no coincido, lo maneja un ser humano y se puede equivocar, más con nuestra cultura. Las reglas son para respetar y vamos a acatarla. Por lo que tengo entendido son más o menos 500.000 pesos por partido; a éso lo descuentan directamente de lo que uno debe cobrar por la televisión".

Fleming y las entradas para viajar: 2.000

"Hemos hablado con la gente de Peñarol y Cerro Porteño, nos están diciendo que no nos van a dar más de 2.000 entradas. Para los visitantes va a haber 1400 entradas y los palcos sur, donde entran más o menos 600 personas. La gente de Peñarol nos dijo que seguro vendían todas. Todavía no cerramos la forma y el procedimiento, pero estamos en eso", explicó el vicepresidente sabalero Patricio Fleming en la misma conferencia de prensa.

"Ahora hay otro procedimiento, vendiéndose la entrada, podemos ubicarla donde puede entrar. Creemos que cuando estemos en los últimos días se van a agotar las entradas, esperemos cumplirles a todos, la prioridad la tiene el socio para entrar. No va a haber los inconvenientes del clásico, pensamos que no se van a repetir" agregó el histórico dirigente sabalero.

"Conseguimos 400 entradas más ante Peñarol, para Colón serán 2.400. El que no tenga entrada que no vaya, no va a poder entrar. Estamos negociando, hablamos con los presidentes y solicitamos más entradas, lo veo bastante improbable, posiblemente puedan sacar las entradas por la web. Estamos organizando cómo hacer para la compra de entradas", aseguró Patricio Fleming.

"Se da un grupo donde todos tenemos muchos socios, nosotros no le podemos dar más de una entrada que las 2.000. Quienes están en el palco sur los vamos a llevar a los del norte. Se va a hacer un pulmón en la platea Sur Alta, el otro será dentro del codo, y el otro en la platea oeste. No vamos a poder garantizar la ubicación que tenía cada uno en la oeste por esa reducción, vendemos pocas entradas a ese sector, va a ser por orden de llegada", explicó el vice de Vignatti.

Por último, fue tajante la hora de informar que Colón no podrá darle prioridad a los socios para la venta de las entradas de visitante: "Las entradas para visitantes las va a vender los clubes locales, lamentablemente es abierto al público, no podemos hacer demasiado. Al socio no le podemos dar prioridad", cerró.

Sampaio el martes

Wilton Sampaio, de Brasil, será el juez de Colón-Peñarol en la vuelta del Sabalero a la histórica Copa Libertadores. El árbitro asistente 1 será Bruno Pires, el asistente 2 Bruno Moschilia y el cuarto árbitro Braulio Machado, todos de Brasil. El santafesino Gustavo Rossi será el asesor de árbitros y la paraguaya Olga Miranda estará como asesora de videos. Hay que recordar que Colón-Peñarol se jugará el martes que viene, 5 de abril, a las 19.15 en el Cementerio de los Elefantes.