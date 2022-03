https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por ahora sólo medicamentos y kinesiología

Unión: lo de Álvez no es tobillo sino el "mediopié", ¿llega contra Junior?

Está descartado, obviamente, para Patronato este viernes en el Grella. Si bien todavía no hizo trabajos de campos con pelota, nadie lo tacha para el partido con Junior de Barranquilla por la Sudamericana: falta una semana.

El hombre-gol. El uruguayo Jonathan Álvez, que presentó credenciales con la camiseta de Unión a puro gol, es el gran interrogante de Gustavo Munúa pensando en el debut de la Copa Sudamericana contra los colombianos. Crédito: Manuel Fabatía

Por Dario Pignata SEGUIR En la misma semana previa al clásico con Colón, se escuchaba una sola frase en el Mundo Unión respecto al delantero uruguayo Jonathan Álvez: "Puede llegar, porque el tobillo es de lo más noble que tiene un futbolista". La realidad es que no jugó el clásico ciudadano, tampoco el cruce de Copa Argentina en cancha de Newell's y ya está tachado para el juego de este viernes, a las 19, contra Patronato en el Grella. Por lo que pudo averiguar El Litoral, el inconveniente del punta charrúa no es en el tobillo, sino en lo que los facultativos llaman "mediopié" (tarso), por lo que la recuperación viene muy lenta. La pregunta que todos se hacen en el Mundo Unión es una sola: ¿cuándo podrá volver este especial delantero uruguayo que se metió rápidamente en el corazón de los hinchas tatengues en un par de partidos en el 15 de Abril?. "Lo de Álvez viene lento, está descartado para este viernes pero para el partido con el Junior de Barranquilla falta un montón. Esto es día a día y el jugador está poniendo todo, desesperado por volver". En este informe exclusivo, al que accedió El Litoral, se pudo comprobar que "por estos momentos lo que hacemos es suministrar los medicamentos acordes al dolor y mucho apoyo de kinesiología". Conclusión: no hubo, por ahora, trabajos de campo, ni los aeróbicos ni con el contacto hacia el balón. Los libros indican que el llamado "mediopié" es "la parte media del pie se refiere a la sección del pie frente al tobillo denominada arco e incluye cinco huesos articulados del tarso: el hueso cuboide, el hueso navicular y tres huesos cuneiformes. También puede referirse a los músculos que se unen a lo largo de estos huesos de forma irregular, los tendones y ligamentos que conectan estas estructuras y las articulaciones entre los huesos. Además, el mediopié a menudo se usa para referirse colectivamente a todas estas estructuras cuando se describe una lesión en la región. Tenés que leer Unión pisa el Grella este viernes a las 19 "Sin embargo, de estas estructuras, los huesos se consideran los más significativos, ya que son responsables de absorber el impacto durante los movimientos de pie, caminar y correr. Estos cinco huesos estrechamente agrupados están situados entre los metatarsianos, una hilera de huesos largos justo antes del mediopié y el astrágalo y el calcáneo, que son los dos huesos restantes del tarso. Ambos se encuentran en la parte posterior del pie, el astrágalo constituye la porción inferior de la articulación del tobillo, y el calcáneo es mejor conocido como el hueso del talón. Todos de forma irregular como rocas, cada uno de los cinco huesos en el mediopié se articula con otros cuatro a seis huesos". "Aquí se encuentran varios tipos de articulaciones, incluidas las que se encuentran entre los huesos del tarso, que encajan como piezas de rompecabezas, y las que se encuentran entre los tarsos y los metatarsianos. Todos menos el hueso navicular se articulan con los metatarsianos. Estas articulaciones artrodiales, que permiten movimientos de deslizamiento menores a medida que se extiende el arco del pie, se conocen como articulaciones tarsometatarsianas", concluye el informe desde el marco teórico. Frases como "se dañaron los ligamentos de esa zona" ó "va directo a una intervención" aparecieron en las últimas horas en varias foros de hinchas tatengues, generando la lógica preocupación ante la ausencia de Álvez. Lo concreto, por un lado, es que el problema no es específicamente en el tobillo sino en el llamado "mediopié". Con una recuperación lenta, se lo tacha para el partido con Patronato, este viernes a las 19 en el Presbítero Bartolomé Grella; eso está claro. Pero, de cara al debut contra el Junior de Barranquilla, el miércoles que viene en el 15 de Abril, nadie lo descarta en la famosa "cocina tatengue" que componen el cuerpo técnico, el staff médico y el plantel profesional. Junior, rival tatengue, juega en "El Campín" La tabla de posiciones es elocuente y las alarmas se disparan al ver la posición de Junior de Barranquilla, rival copero del Tate en Sudamericana . Eso sí hace bulla, sobre todo ahora que ya pasó el Carnaval y la Eliminatoria. 'El Tiburón' descendió en el juego y en la clasificación general de la Liga, donde estuvo por fuera de los ocho mejores antes de que recuperara su puesto el lunes en la noche por la derrota 2-1 de Santa Fe ante Atlético Nacional. El cuadro capitalino tiene los mismos 19 puntos que los rojiblancos, pero con un gol de diferencia menos (la desventaja en el choque ante los verdes). Los 'Tiburones', que se han visto afectados por continuas lesiones de jugadores clave y por el llamado a sus selecciones de Miguel Borja y del venezolano Luis 'Cariaco' González, habían salido del privilegiado grupo el domingo, luego del triunfo de Alianza Petrolera 2-1 sobre Patriotas. Los de Barrancabermeja también suman 19 puntos, pero poseen mejor diferencia de gol que los del Caribe, que también son perseguidos por La Equidad y Bucaramanga, los cuales acumulan 18 unidades. En resumen: Junior mejora o se enreda en la Liga. Con esa presión encima, los dirigidos por Juan Cruz Real se medirán, hoy, desde las 8 p.m., en El Campín, a Millonarios, que de la mano del samario Alberto Gamero ha consolidado un colectivo que juega de forma agradable y consigue buenos resultados que se ven reflejados con su ubicación en los primeros lugares de la tabla. Los azules, con 26 puntos, eran líderes hasta el triunfo de Nacional, que contabiliza 27 enteros. Millonarios, que va a salir a arrollar a Junior para retomar la punta del torneo, no contará con Juan Pablo Vargas, convocado a la selección de Costa Rica. Sí alcanzará a usar a Álvaro Montero, tercer cancerbero de la selección Colombia, que este martes estuvo entre los emergentes del equipo que se enfrentó a Venezuela. Junior tiene en sus planes utilizar a Miguel Borja y "Cariaco" González, que no tuvieron acción en el duelo de eliminatoria. Seguramente echarán mano de ambos porque este partido es crucial. Hay que insistir: mejora o se enreda. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

