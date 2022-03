Se retiró Molinos Agro de la oferta para salvar Vicentin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La concursada empresa del norte santafesino espera una decisión clave del juez Fabián Lorenzini. Dice que ya está cerca del acuerdo con la cantidad de acreencias y de cápitas para continuar la actividad productiva.

La empresa Vicentin comunicó que uno de los inversores estratégicos en el concurso de acreedores, Molinos Agro, se retiró del grupo de oferentes que se proponen afrontar las deudas y continuar la actividad. Pero ACA y Vinterra ratificaron ante el juez -según los directivos de la firma del norte santafesino- la oferta de salvataje.



"En el día de la fecha hemos recibido una comunicación de la empresa Molinos Agro S.A en la que manifiesta su decisión de abandonar su participación en el grupo de 'interesados estratégicos' en el marco del proceso concursal que atraviesa la empresa Vicentin S. A.



"Esta decisión -añade- ha sido fundamentada por los directivos de dicha compañía, en función de la complejidad del actual contexto internacional y nacional, dicho contexto plantea una elevada volatilidad en el plano local, particularmente en las cuestiones regulatorias derivadas de la inestabilidad económica mundial que según entienden afecta especialmente al sector agroexportador".



Más adelante señala que "asimismo, consideran que la afectación del comercio de alimentos y materias primas, la disponibilidad y costos de energía y las dificultades para el acceso al capital, como consecuencia de la inflación y las altas tasas de interés, constituyen un factor de sumo riesgo que conlleva a tomar esta determinación.



"Esta situación -dicen- no modifica en absoluto el estatus de la propuesta concursal presentada en el expediente, que ha cosechado en las últimas semanas una contundente aceptación, encontrándose en vías de consolidar las mayorías necesarias, tanto en términos de las conformidades personales como así también de los montos de capital requeridos para alcanzar su aprobación. Todas las condiciones expresadas en la propuesta de pago, han sido ratificadas en todos sus términos".



Dos que sí



Pocas horas antes de la decisión que debe adoptar el juez Fabián Lorenzini para definir si cierra el período de exclusividad en cuyo marco se presenta la oferta de Vicentin y los inversores estratégicos.



"Ante la eventualidad descripta -dicen desde la concursada- las otras empresas que participan de este proceso, ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y Viterra Argentina S.A han confirmado ante las autoridades judiciales su continuidad y su compromiso de garantizar los fazones que permiten asegurar los insumos necesarios para mantener operativas las plantas. Todas las condiciones expresadas en la propuesta de pago, han sido ratificadas en todos sus términos.



"Confiamos que próximamente se podrá confirmar que han sido alcanzadas las mayorías y que, de esa manera, el proceso concursal de Vicentin, alcanzará un hito trascendente en pos de garantizar la continuidad operativa de la compañía y de sus trabajadores, al mismo tiempo que esta solución, alivia de manera considerable el impacto que la crisis financiera de la empresa generó en tantos pequeños y medianos productores agropecuarios que verán resuelta de manera efectiva el cobro de sus acreencias".

Mínimo exigible

Cabe recordar que para tener éxito en su propuesta, Vicentin debe reunir el consentimiento de al menos el 51% de los acreedores (tomados en condición de iguales, sin importar el monto) y los tenedores de al menos dos tercios de los U$ S 1573 millones de la deuda.

Si Vicentin no logra el acuerdo mínimo requerido, el juez no decreta la quiebra sino que inicia el denominado "cram down", lo que supone dos días para abrir el juego a alternativas de salvataje, ya no sólo de la propia Vicentin sino de terceros.