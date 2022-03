https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.03.2022 - Última actualización - 3:45

3:30

El titular de la Cámara Baja entiende que la autonomía plena llegará con la reforma constitucional. Sobre éste tema, no advierte interés de la gestión de Omar Perotti.

La Cámara de Diputados realizará cinco audiencias públicas Pablo Farías partidario de avanzar en niveles de autonomía para municipios El titular de la Cámara Baja entiende que la autonomía plena llegará con la reforma constitucional. Sobre éste tema, no advierte interés de la gestión de Omar Perotti. El titular de la Cámara Baja entiende que la autonomía plena llegará con la reforma constitucional. Sobre éste tema, no advierte interés de la gestión de Omar Perotti.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, estimó posible avanzar en dotar de mayor autonomía a los municipios santafesinos aunque considera esencial para la vigencia plena de ese instituto una reforma constitucional, tema que hoy aparece insinuada en algunos pasillos de la política pero que no ha tenido instancias concretas de inicio de un diálogo entre actores políticos para ponerla en marcha.

La Cámara de Diputados hará cinco audiencias públicas para discutir la autonomía, la primera de las cuales se realizará el próximo 11 de abril en la Universidad Nacional de Rosario. Las otras se harán en Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, según la resolución votada a instancias del bloque Igualdad. En Poder Ejecutivo puso en marcha el lunes un consejo consultivo sobre autonomía municipal con la participación de siete expertos en la materia.

El hoy presidente de Diputados acompañó durante los cuatro años de gestión a Miguel Lifschitz como ministro de Gobierno y condujo un debate abierto con la sociedad en pos de la reforma constitucional. "Miguel lo puso en la agenda el primer día de gestión y Omar Perotti, en estos dos años y meses de mandato, no lo ha puesto" le dijo Farías a El Litoral. "Los socialistas siempre hemos sido reformistas" recalca en la charla.

- Ahora que la Cámara de Diputados hará audiencias públicas ¿es posible darle autonomía a los municipios?. ¿Se puede lograr por ley?

- Siempre lo ideal es reformar la Constitución, lo venimos planteando desde hace muchos años. Nuestra Constitución adolece gravemente de no tener allí plasmada la autonomía de los municipios como ya de hecho sucede a nivel nacional, desde 1994, con la última reforma constitucional. Pero más allá de que la reforma se produzca o no, es posible avanzar en determinados niveles de autonomía, dándole mayores potestades a las administraciones locales, especialmente municipios, que le permitan mejorar su gestión. Creo posible claramente darle mayores niveles de autonomía sin que sea la autonomía plena que tendrá que darse en algún momento en la reforma constitucional.

- Algunos intendentes lo reclaman por el tema seguridad

- Es bueno que las administraciones locales se involucren más en el tema de seguridad. Muchas lo hacen. No está mal pensar en que directamente tengan algunas potestades hasta del funcionamiento de una fuerza de seguridad o de una policía particular, pero hay que tener cuidado allí en no establecer algo que irrumpa en el ordenamiento jurídico de la provincia y sea complicado de compatibilizar con las leyes que regulan la policía hoy y las facultades constitucionales que tienen los gobiernos locales . Es bueno y posible darles mayores potestades a los intendentes en materia de seguridad.

-Se habla de reforma constitucional en Santa Fe. ¿Al presidente de la Cámara de Diputados le han hablado desde el Poder Ejecutivo?

- No. Formalmente hasta el momento no hemos tenido una convocatoria en concreto sobre el tema reforma de la Constitución. Hay algunos comentarios en medios de comunicación y algunos proyectos en esta cámara pero no veo actividad concreta del gobierno convocando al consenso que es necesario para la reforma de la Constitución. Tal cual está dado hoy el juego de fuerzas y la realidad de las distintas fuerzas políticas en la Legislatura veo difícil o muy lejano lograr un consenso. En concreto , no hemos tenido convocatoria del gobierno.

– Fue ministro de Gobierno de la anterior gestión y trabajaron mucho el tema con reuniones, congresos, seminarios,. etc

- Estuvo presente en la agenda en los cuatro años de gestión de Miguel Lifschitz. Se lo propuso como uno de los objetivos, no logramos que se diera el consenso suficiente en la Cámara de Diputados pero si se hizo un trabajo muy importante de cara a la ciudadanía, las instituciones, constitucionalistas. Se produjo mucho movimiento en pos de la reforma porque era una de las prioridades de la agenda gubernamental desde el primer momento de la gestión. Cosa muy distinta a lo de hoy donde no vemos que aparezca, en estos dos años y meses de gestión, con lo cual entendemos que no ha sido prioridad de este gobierno.

Presupuesto

El Poder Ejecutivo promulgó ayer en el Boletín Oficial la ley 14.075 con el Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2022 sancionado por la Legislatura semanas atrás.

La promulgación de ley madre de la administración ocupa 78 páginas de la publicación oficial del gobierno ya que además del articulado contiene la totalidad de las planillas complementarias con las obras previstas para el presente ejercicio fiscal. La inclusión de esas planillas era esperada por las diferentes bancadas legislativas porque ellas expresan la distribución de fondos en obras en los 19 departamentos.

Igualdad con proyecto de reforma constitucional

Los diputados Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (bloque Igualdad) anticiparon detalles del proyecto de reforma constitucional que ingresaron para el debate en la Cámara Baja. Es la segunda iniciativa que cobra estado parlamentario al haber caducado los proyectos anteriores. El otro fue presentado por el demoprogresista Gabriel Real.

Es un proyecto de reforma parcial de la Constitución y Giustiniani señaló que entre los ejes centrales mantiene inalterables el art 64 de no reelección del gobernador y vice; el 31 de la bicameralidad y el 4 que dispone que la ciudad de Santa Fe siga siendo capital. "Son fantasmas o vacas sagradas que hay que dejar como están para iniciar un debate que produzca un compromiso y consenso para el proceso de reforma. Compromiso que debe ser público ante la sociedad" señaló.

"Proponemos habilitar un listado de temas muy amplios y generales para el debate y resolución: institucionales, ambientales, Consejo de la Magistratura, autonomía municipal, etc" reseñó a El Litoral.

"En lo electoral mantenemos los procedimientos de las leyes existentes salvo la distribución de constituyentes electos por sistema D'Hont proporcional", agregó.