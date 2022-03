https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hoy recibe a Aldosivi

Colón abre el VAR a las 21.30

Por la octava fecha de la LPF, el equipo de Julio César Falcioni enfrentará al de Martín Palermo en el Brigadier López a partir de las 21.30 con el arbitraje de Nicolás Lamolina. La novedad estará dada por el estreno del árbitro asistente de video, que en este partido será Mauro Vigliano. El Emperador aún no confirmó el once titular, pero habría alguna sorpresa pensando en el choque del martes 5 de abril por Copa Libertadores frente a Peñarol de Montevideo.

Uno adentro, el otro afuera. Christian Bernardi sería titular esta noche ante Aldosivi; en tanto Mauro Vigliano estará en el predio de Ezeiza asistiendo mediante el VAR al árbitro Nicolás Lamolina.

Colón y Aldosivi de Mar del Plata jugarán esta noche por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el partido que marcará el arranque de la aplicación del sistema del VAR (Video Assistant Referee) en el fútbol argentino. El encuentro se jugará en el Brigadier desde las 21.30, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, con Facundo Rodríguez y Lucas Germanotta como asistentes; y Leandro Rey Hilfer como cuarto árbitro, y TV a cargo de TNT Sports. El VAR estará a cargo de Mauro Vigliano; y Diego Verlotta en el AVAR (asistente de VAR). Colón se ubica en cuarto lugar en la Zona B, con 12 puntos, los mismo que Tigre, que tiene mejor diferencia de gol, mientras que con 14 lideran la zona Estudiantes y Boca. El "Sabalero" está en zona de clasificación a la fase final de la LPF y este juego resulta clave ante un rival que pugna por meterse entre los cuatro. El director técnico Julio Falcioni hará algunos cambios debido a la ausencia de Facundo Garcés y Rafael Delgado por sendas lesiones, por lo que no podrá repetir el equipo que viene de empatar sin goles con Unión en el clásico diez días atrás, antes de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Por su parte también resulta un hecho que Luis Miguel Rodríguez no sea de la partida y sea preservado para el juego por la Libertadores, por lo que de esta manera se jugará con una línea de tres en el fondo con el ingreso de Lucas Acevedo o el debut del pibe Gian Nardelli, acompañando a Paolo Goltz y Joaquín Novillo. Con el encuentro de hoy, Colón comenzará una intensa serie de partidos, ya que el martes 5 de abril recibirá desde las 19.15 a Peñarol de Montevideo, por el Grupo G de la Copa Libertadores de América. Aldosivi que suma 10 unidades, se ubica en un expectante quinto lugar en la Zona junto con Huracán, al que supera por un gol de diferencia. Es una buena campaña del "Tiburón", que con Martín Palermo como entrenador llega entonado por el triunfo en Mar del Plata ante Patronato por 3 a 1. En el historial, se enfrentaron 5 veces en Primera División, con un triunfo de Colón, un empate y tres victorias para Aldosivi. Formaciones Colón: Leonardo Burián; Gian Nardelli o Lucas Acevedo, Paolo Goltz y Joaquín Novillo; Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Andrew Teutén; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni. Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Milo; Meli y Matías Morello; Braian Martínez y Edwin Mosquera; Martín Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Martín Palermo. Cancha: Colón. Árbitro: Nicolás Lamolina. Hora: 21.30. TV: TNT Sports. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

