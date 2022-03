https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.03.2022 - Última actualización - 6:53

6:46

Básquet

Campazzo no sumó minutos en la victoria de Denver

El base argentino firmó planilla, pero no tuvo acción en cancha en el triunfo de los Nuggets frente a Indiana.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Básquet Campazzo no sumó minutos en la victoria de Denver El base argentino firmó planilla, pero no tuvo acción en cancha en el triunfo de los Nuggets frente a Indiana. El base argentino firmó planilla, pero no tuvo acción en cancha en el triunfo de los Nuggets frente a Indiana.

Denver Nuggets (45-31), sin el ingreso Facundo Campazzo, venció como visitante a Indiana Pacers (25-51), por 125-118, en partido correspondiente a la fase regular de la NBA de básquetbol, en los EE.UU.

El encuentro se desarrolló en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis y el conjunto visitante se impuso con la siguiente progresión: 43-15, 69-53, 91-91 y 125-118.

El cordobés Campazzo, de 31 años, firmó planilla para la franquicia del estado de Colorado, pero no fue utilizado por el DT Michael Malone.

En los Nuggets, que sumaron la segunda victoria consecutiva y asoman en la sexta colocación en la Conferencia Oeste, se destacó, una vez más, el pivote serbio Nikola Jokic, responsable de una planilla de 37 puntos (15-19 en dobles, 7-8 en libres), 13 rebotes y 9 asistencias en 36m.

En el quinteto local, en tanto, lo mejor llegó de la mano del alero Terry Taylor, quien finalizó con un saldo de 18 unidades, 9 rebotes, 2 pases gol, 2 recuperos y una tapa en 35m.

Otros resultados: Cleveland Cavaliers 112 (Caris LaVert 32 puntos y 6 rebotes)-Dallas Mavericks 120 (Luka Doncic 35 tantos, 13 asistencias y 9 rebotes); Washington Wizards 127 (Kristaps Porzingis 35 puntos y 8 rebotes)-Orlando Magic 110 (Franz Wagner 28 puntos, 5 rebotes y 2 pases gol). Con información de Telam

El Litoral en en

Temas: