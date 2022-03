Fórmula 1: Las Vegas tendrá su Gran Premio en 2023

La icónica ciudad estadounidense de Las Vegas albergará un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, que será además nocturno y se disputará en sábado, según hizo público este miércoles Liberty Media, organizadora del campeonato.



"Las mundialmente famosas luces de neón de Las Vegas serán el telón de fondo de la nueva carrera de Fórmula 1 cuando la ciudad estadounidense albergue un evento nocturno a partir de 2023", señaló el Mundial en su página web.



El nuevo Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo durante un sábado, y no un domingo como es tradición, en el mes de noviembre y apuntala la apuesta del campeonato por los Estados Unidos, que este año correrá en Austin y, como novedad, en Miami.



Las Vegas ya fue sede de carreras en los años 1981 y 1982, pero esta será la primera vez que los monoplazas de la F-1 compitan en el trazado Strip de la ciudad del Estado de Nevada y que pasa por sus famosos hoteles y casinos.



Según indicó la F-1, el circuito cuenta con 14 curvas y una longitud de 6,12 kilómetros, pudiéndose alcanzar los 342 km/h en algunos tramos. El diseño presenta tres rectas, una secuencia de curvas de alta velocidad y una sola chicane. El Gran Premio se programaría para 50 vueltas.



El anuncio se hizo durante un evento este miércoles en Las Vegas con la asistencia del presidente y director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei, y del presidente y director ejecutivo de la F-1, Stefano Domenicali, y la presencia del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, el director ejecutivo y presidente de Live Nation Entertainment y la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA), Steve Hill y el presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment, Michael Rapino.



"La icónica Las Vegas y la Fórmula 1, el pináculo del automovilismo, son la combinación perfecta de velocidad y glamour. Nuestra confianza en esta oportunidad única es evidente en nuestra decisión de asumir el papel de promotor del Gran Premio de Las Vegas en asociación con Live Nation", apuntó Maffei.



El directivo recordó que "el potencial de la Fórmula 1 ha quedado bien demostrado en las últimas temporadas" y que este nuevo Gran Premio de Las Vegas "sólo lo llevará al siguiente nivel".



Para Stefano Domenicali, el anuncio supone "un momento increíble para la Fórmula 1 que demuestra su gran atractivo y su crecimiento con una tercera carrera en los Estados Unidos". "Las Vegas es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, hospitalidad, emoción y, por supuesto, el famoso Strip", advirtió.



"No hay mejor lugar para competir en la Fórmula 1 que en la capital mundial del entretenimiento y estamos ansiosos por estar aquí el próximo año. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a realizar este evento, especialmente al Gobernador Sisolak, la Comisión del Condado de Clark, a Steve Hill y a nuestros socios locales", añadió el italiano.

