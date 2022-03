Sebastian Vettel superó el Covid y vuelve a estar disponible en la F1

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel comenzará la temporada 2022 en el Gran Premio de Australia tras superar una infección de coronavirus, según confirmó este jueves su equipo, Aston Martin.

De acuerdo con el anuncio, el tetracampeón del mundo de 34 años ya está en condiciones de volver a correr y competirá en Melbourne el 10 de abril formando equipo con el canadiense Lance Stroll.

Vettel no pudo participar en las dos primeras carreras del año, en Baréin y Arabia Saudí, debido a una infección por coronavirus. Su compatriota Nico Hülkenberg fue su sustituto en ambas ocasiones.

El piloto germano tuvo que permanecer en cuarentena en Suiza, donde reside, y ahora podrá volver a la competición.

En su ausencia, Stroll y Hülkenberg no sumaron ningún punto, con dos duodécimos puestos como mejores resultados de un decepcionante inicio de temporada. Hasta ahora, solo los Williams se mostraron igual de débiles.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W