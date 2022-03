Baucero lanzó su precandidatura a senador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual legislador por el departamento San Javier, José Baucero realizó el lanzamiento en el Club de Abuelos de nuestra ciudad para ser precandidato en las elecciones 2023 y renovar su banca por sexta vez en la cámara baja. Lo acompañaron los Concejales Eduardo Baucero y Marcelo Iturre y los ex candidatos al concejo Natalia Meynet, Juan Pablo Bugnon y Eduardo Costante.

Luis Verón | [email protected]

Baucero, al momento de tomar la palabra el legislador expresó: “Hace tanto tiempo que venimos caminando juntos, hace tantos años que por la voluntad de la mayoría de los Sanjavierinos fui electo concejal gracias al trabajo en conjunto con quien está aquí, Adrián Simil. Luego por la voluntad de ustedes fui electo Intendente de esta maravillosa ciudad de San Javier y estuvimos en uno de los momentos más difíciles del país de 1999 a 2003, eso no nos impidió trabajar, construir y hacer cosas. Yo sé lo que es no tener para comprar unas zapatillas, un remedio, porque nosotros tampoco lo teníamos”.

“Como Intendente muchas veces sufría por las cosas que no podíamos solucionar, pero lo intentamos. El peronismo siempre busco alternativas para los comerciantes, industriales para los empresarios, pero buscamos alternativas para los que menos tienen, siempre luchamos para tener viviendas”, indicó.

Además, el legislador remarcó: “Quiero volver a ser Senador y que el justicialismo vuelva a la conducción de la Municipalidad, porque cuando gobernó el peronismo eran felices y había esperanza, porque había posibilidad de un trabajo, de vivienda, porque el peronismo te escucha y entiende, porque no aparecíamos tres meses antes a hacer campaña política, hay que estar todos los días al lado de la gente”.

“Hemos hecho tantas cosas por nuestro querido San Javier y cuantas cosas faltan. Yo no conozco otra forma de vida desde la política que no sea dedicarle tiempo completo a la gente y es cierto que no alcanza. Nosotros atendemos cada día muchísimas situaciones, a muchos jóvenes, mucha gente que necesita apoyo, que se lo escuche al menos”, narró.

Más adelante dijo: “Le dedicamos tiempo a todos, pero más a los humildes, es importante que nos defendamos con lo que tenemos y que cuando necesitas del estado, que esté, en la necesidad de vivienda, con la ayuda de materiales o herramientas para su propia casa o para trabajar, estar siempre con las Instituciones ayudándolos a crecer”.

Baucero recordó que a través de gestiones realizadas desde su banca se construirá una importante cantidad de viviendas, se lleva adelante la construcción de un módulo de terapia intensiva para casos de Covid-19, la ampliación de la nueva guardia y la refacción integral del hospital Dr. Guillermo Rawson, y está muy cerca de concretarse la aprobación del crédito para la obra de protección y estabilización de barrancas de la zona este de la ciudad de San Javier.

Finalmente expresó: “Trabajemos juntos por ese futuro que nos merecemos todos, por lo que queremos, atrevámonos a soñar y que nadie jamás rompa lo que hemos soñado juntos por ese San Javier y el Departamento que deseamos todos”.