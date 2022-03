Anafes y calefacción eléctrica para paliar el corte de gas en escuelas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unos 150 establecimientos, sobretodo de Rosario, tienen el servicio interrumpido por decisión de Litoral Gas. La ministra Adriana Cantero cuestionó el sentido de oportunidad de la empresa. Mientras se realicen las obras para adecuar las instalaciones a las nuevas normas de seguridad, se usarán artefactos eléctricos.

La ministra de Educación Adriana Cantero anunció que se comprarán anafes y sistemas de calefacción eléctricos para equipar aquellas escuelas que carezcan o tengan cortado el servicio de gas. La decisión surgió para paliar la emergencia derivada de la interrupción del suministro a través de Litoral Gas en numerosos establecimientos de la provincia. En muchos, la situación ya se normalizó. Pero restan unos 150, sobre todo de la ciudad de Rosario, que siguen con el servicio cortado, hasta tanto concluyan las obras que permitan adaptar la infraestructura a los nuevos protocolos de seguridad de la empresa.

La situación generó hasta protestas públicas de algunos sindicatos y pedidos de informes en la Legislatura. Cantero sostuvo que se asiste a todas las escuelas que están teniendo inconvenientes con el suministro; dijo que están afectadas a los operativos "todas las cuadrillas de ENERFE" para poder reinstalar rápidamente las redes y aseguró que todos los directores que lo solicitan y ya cuentan con los proyectos terminados, están recibiendo las partidas para poder financiar las obras. "También le estamos dando subsidios a las escuelas para que compren en este tiempo de emergencia anafes eléctricos, a fin de que puedan garantizarse por ejemplo, las copas de leche calientes y paliar los días que lleve la obra. Porque nuestro objetivo en el plan de tener escuelas seguras – planteó- es que si Enargás ha decidido un nuevo protocolo para el suministro de las redes, nuestras escuelas tienen que estar en condiciones". De todos modos, aclaró que "sólo un 10% de todas las escuelas inspeccionadas están hoy por hoy con el corte del servicio. Nuestro objetivo – sostuvo- es que no pasen más de uno o dos meses sin que todas las escuelas estén respondiendo a los nuevos protocolos de gas en el marco de nuestra meta de escuelas seguras".

Según Cantero, la problemática "es la principal prioridad" para el Ministerio; y en ese marco, "lo primero son los comedores, porque la comida es esencial". En segunda instancia, se piensa en la calefacción. "Estamos analizando la sustitución de esos sistemas de gas a electricidad, con equipos frío - calor, según la infraestructura escolar y la instalación eléctrica de cada edificio. Estamos evaluando todas las alternativas", sentenció.

Poco oportuno

Cantero cuestionó el sentido de oportunidad de Litoral Gas de inspeccionar e interrumpir el servicio en las escuelas, en pleno inicio del ciclo lectivo y con el retorno de la presencialidad. "Llama la atención (esa actitud de la empresa) y debo decir que no me pareció oportuno, porque el año pasado, estábamos dando bolsones y módulos alimenticios que no requerían cocción. Podríamos haber trabajado allí intensamente con las obras; hicimos muchas obras de gas pero podríamos haber tenido una planificación estratégica con la empresa misma, y haber trabajado el año pasado. Este año es de presencialidad plena, de restauración de los comedores y ése para nosotros es un servicio esencial. Ya mismo están todas las escuelas en obras. Lo que le vamos a pedir sí a Litoral Gas es que con la misma celeridad con la que cortó el servicio, lo vuelva a reconectar", reclamó.

- ¿La provincia puede detectar por sí misma las supuestas falencias en la infraestructura para la provisión de este servicio? ¿No podría haber encarado esas obras sin esperar que llegara una inspección?

- No, porque en realidad, el cambio de los protocolos y reglamentos depende de disposiciones que están por fuera de nosotros. Nosotros recibimos las notificaciones tal cual como sucede con el servicio domiciliario. Lo mismo pasa con las escuelas; lo que sucede es que las escuelas están ceñidas a un calendario escolar. Y ese calendario rige la vida cotidiana. Entonces, un tiempo puede ser el de las vacaciones, un tiempo puede ser el del trabajo a la distancia y otro tiempo es cuando, justamente, reanudamos los servicios de comedores escolares.

- ¿Si tuviese que definir en términos generales cuál es la situación de las escuelas en este rubro, qué diría? ¿Son instalaciones obsoletas?

- Yo creo que todavía muchas escuelas necesitan reparaciones y actualizaciones. Pero como siempre vengo diciendo, desde que abrimos la obra pública, hemos tenido más de dos mil intervenciones en los edificios escolares para reestablecer servicios como luz, agua y gas. Eso es una prioridad. Ahora, si yo cuento que seguimos con dos mil intervenciones, seguimos invirtiendo y todavía hay cosas que arreglar, entonces, hay dos aspectos a analizar: que ésta es una cartera que tiene 3200 edificios, por un lado; y por el otro que, en todo caso, no recibimos (de la gestión anterior) las escuelas en tan buenas condiciones.

- ¿Puede garantizar que todas las escuelas que lo necesiten, tendrán este invierno esos sistemas de calefacción eléctricos si no cuentan con suministro de gas?

- Todo eso está en análisis; dónde conviene un sistema y dónde otro. En esas alternativas estamos invirtiendo de una forma o de otra para que todas las escuelas tengan los servicios esenciales.