Se espera para otoño una leve mejora del nivel del río Paraná en Santa Fe

Jueves 31.03.2022 - Última actualización - 16:00

De acuerdo al nuevo informe dado a conocer hoy por el INA, las lluvias en la cuenca alta favorecerían una mejora en el actual escenario de bajante histórica que cursa su tercer año consecutivo. Qué sucederá durante los próximos tres meses.

Una buena (pero no tan buena). De acuerdo al análisis de los especialistas en el clima y el comportamiento de los ríos, el Paraná en Santa Fe permanecería en el nivel de altura actual, oscilando el metro y medio, o un poco más arriba, durante los próximos tres meses, es decir, por lo que dure el otoño. A grandes rasgos, esa es la conclusión a la que arribaron en los últimos días los especialistas luego de analizar todas las variables y escenarios posibles en base al comportamiento climático en cada región de la cuenca.



Los resultados del informe fueron expuestos este jueves sobre la mesa en la reunión de actualización de tendencias climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. "Hicimos un paneo completo junto a meteorólogos, climatólogos y usuarios de la información que se elabora", le dijo el ingeniero Juan Borús, subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológica de la Cuenca del Plata (SiyHA), que depende del INA, a El Litoral.



El informe permite contar con una proyección hasta el 30 de junio, es decir, de todo el otoño. "Si bien estamos mejor que el año pasado, todavía no superamos el escenario que comenzó en julio de 2019", advirtió Borus, "con lo cual vamos a cumplir 3 años de efectiva sequía regional, con el consecuente correlato de la bajante de los niveles fluviales".



"Lo concreto es que el actual escenario no terminó, estamos en la misma situación", insistió en remarcar el especialista. Sin embargo, en ese contexto "estamos un poco mejor que antes", dijo luego.



-¿Por qué estamos mejor?



-Desde que empezó esta situación, nuestras expectativas estaban puestas en que se den las lluvias en la región de respuesta hidrológica rápida. Esto es al Este de Paraguay, por ejemplo. Es una región en la que si llueve los excedentes son de mayor proporción y, en consecuencia, llegan más rápido a los ríos.



-¿Eso qué significa?



-Significa que si llueve en esa región, tanto el río Paraná desde Brasil como el Iguazú y el Paraná inferior pueden tener una recuperación del nivel de corto plazo importante.



Ello ocurrió en enero de 2021. Las lluvias en el Este de Paraguay, en el norte de Misiones y esa región permitieron una recuperación importante. Y en estas semanas se dieron eventos de lluvias importantes en esa misma región. Por lo tanto, hemos tenido una recuperación que nos permite hoy hablar de un caudal pasante por Yacyretá (represa hidroeléctrica) del orden de los 10 mil metros cúbicos por segundo, oscilante, cuando hace muy poquito tiempo atrás era de unos 7 mil. Entonces, esta mejora asciende a más del 40 por ciento y es importante. Pero además se da en una perspectiva de lluvias previstas para ahora. Se supone que durante este fin de semana lloverá otro poco en esa región y nos dará otro pulso. Esto permitirá sostener esta mejora.



-¿Esto permitirá un cambio de escenario?



-Para que el escenario cambie y esto mejore de forma persistente necesitamos que estas lluvias sean repetitivas y que los montos acumulados terminen siendo mayores a lo normal. Pero eso no es lo que se espera.



Cuando se analiza la cuenca completa tomamos nota de que se siguen produciendo lluvias por debajo de lo normal, y esto se da en condiciones de déficit hídrico en la mayoría de las regiones. En consecuencia, esto no se va a modificar por el momento.



-¿Y en cuanto al clima?



-En cuanto al clima, en estos momentos estamos en un fenómeno de Niña tendiente a aflojar durante los próximos cuatro meses, en camino a una normalidad climática. Y ello significa que tendrán mayor peso los causantes regionales del clima. Por lo tanto, la incertidumbre respecto de las lluvias es determinante.



"Vamos a continuar con un escenario con niveles fluviales por debajo de lo normal, inclusive por debajo del límite de aguas bajas, que en la ciudad de Santa Fe es de 2,60 metros" (medidos en el hidrómetro del Puerto local), dijo Borus. Para tener una referencia de ello, hay que mencionar que dicho hidrómetro marcaba este viernes 1,38 metros de altura del río Paraná. "En principio es un nivel que no está mal, pero debería estar en 2,80 metros. Entonces, no estaremos tan mal como estuvimos el año pasado. Estaremos mejor, pero por debajo del promedio".

Y para los próximos días se aguarda un repunte del nivel del río que lo llevaría en Santa Fe a aproximadamente 1,50 metros de altura. "En principio no está mal pero es unos 2,20 metros por debajo del nivel normal promedio para esta altura del año, y unos 70 centímetros por debajo del nivel de aguas bajas", argumentó el especialista sobre el final de la entrevista.