Jueves 31.03.2022 - Última actualización - 19:22

La iniciativa está destinada a personas que no cuentan con recursos económicos. El joven, además tuvo la oportunidad de cortar el pelo a artistas y a jugadores de fútbol de la ciudad.

Es viral Un barbero santafesino canjea "un corte por una conversación" La iniciativa está destinada a personas que no cuentan con recursos económicos. El joven, además tuvo la oportunidad de cortar el pelo a artistas y a jugadores de fútbol de la ciudad. La iniciativa está destinada a personas que no cuentan con recursos económicos. El joven, además tuvo la oportunidad de cortar el pelo a artistas y a jugadores de fútbol de la ciudad.

Su nombre es Brian Fernández, es un barbero de la ciudad de Santa Fe, que mediante una curiosa iniciativa que se volvió viral ofrece cortes de pelo a personas que no cuentan con recursos para hacerlo, a cambio de una buena charla.

En dialogo con El Litoral, el peluquero contó como surgió esta idea. “Hoy en las redes sociales se viralizan todas las cosas, así fue que llegue a un video de Estados Unidos, precisamente de Atlanta, donde realizan este trabajo pero ya de manera masiva. Esto me llamó la atención, y hasta me pareció extraño que en ningún país de habla hispana no se haya replicado. Fue así, que lo charlamos con unos amigos, y en dos días lo estábamos haciendo realidad”.

Hasta el momento, “solo hice un video contando la historia de Ramón que es oriundo de Santiago del Estero, y su familia vive en la ciudad de Santa Fe. Él es artesano y recorrió varios países de centroámerica”, narró Fernández. “La verdad que el video quedó muy bueno, y tuvo mucha aceptación de la gente. Contó con 600 mil reproducciones en 24 horas en redes sociales. Fue algo increíble para mí”, expresó.

La intención del joven es “básicamente lograr una visualización para ellos, trabajando de manera gratuita por medio de una conversación, ya que está destinado a personas con bajos recursos económicos. Cabe señalar, que hoy un corte de pelo ronda entre los $ 600 y $ 700 , por lo que deja de ser un servicio y pasa a ser un lujo para muchos”, sostuvo.

Por este motivo, “emprendimos esta idea y decidimos salir a la calle, a buscar a estas personas y ofrecerles un corte de pelo a cambio de una conversación, un buen momento que contribuya a ambas partes”, explicó Fernández.

Brian tuvo la oportunidad de cortar el pelo a artistas y a jugadores de futbol de la ciudad. Lo que le permitió tener mas visualizaciones en las redes sociales y poder trabajar con ellos. “Que mejor que para nosotros ver un corte de fútbol en un partido que mira todo el país”, aseguró con convicción.

Al ser consultado sobre su relación con el ex jugador sabalero, Brian Fernández, el barbero contó cómo vivió su primer encuentro con el futbolista. “Se me presentó la oportunidad de cortarle el pelo, fui a la casa, nunca lo había visto en persona. Llegue con mi bicicleta al domicilio de él, y fue él mismo quien me abrió las puertas de su casa. No lo podía creer”, recordó con una gran emoción.