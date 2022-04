https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 8:28

7:54

Clima de Mundial

Video: presentaron "Hayya Hayya", la canción oficial de Qatar 2022

En el mismo día del sorteo, la FIFA dio a conocer el tema principal de la banda sonora. Bajo el título Hayya Hayya (Better Together), es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Crédito: FIFA



Crédito: FIFA

El Litoral en en

Clima de Mundial Video: presentaron "Hayya Hayya", la canción oficial de Qatar 2022 En el mismo día del sorteo, la FIFA dio a conocer el tema principal de la banda sonora. Bajo el título Hayya Hayya (Better Together), es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha. En el mismo día del sorteo, la FIFA dio a conocer el tema principal de la banda sonora. Bajo el título Hayya Hayya (Better Together), es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

La banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022 comenzó a revelar sus secretos con el lanzamiento este viernes de Hayya Hayya (Better Together/Mejor juntos), un sencillo debut con Trinidad Cardona, Davido y Aisha. De esta manera, y en la misma jornada que el sorteo, la FIFA sigue desplegando su estrategia FIFA Sound, presentada a principios de 2021, con la que pretende llegar a una audiencia internacional a través de la unión del fútbol y la música. Esta estrategia de entretenimiento tiene como objetivo forjar vínculos innovadores y tangibles entre amantes del fútbol, ​​amantes de la música, jugadores y artistas en torno al deporte y sus canciones favoritas. Para este primer sencillo, FIFA apostó a la combinación de la joven estrella estadounidense Trinidad Cardona, el fenómeno afrobeat Davido y la sensación qatarí Aisha para una canción que insiste en la unión de los países a través del fútbol. El video fue presentado oficialmente por FIFA “Esta canción, que reúne voces de todo el continente americano, África y Oriente Medio, simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo Kay Madati, directora comercial de la FIFA. “Como parte de la nueva estrategia musical de la FIFA, la banda sonora incluirá varias pistas que sumergirán a los fanáticos en la atmósfera de la Copa del Mundo como nunca antes El sencillo con influencias de R&B y reggae marca idealmente el ritmo de una fiesta futbolística como la que viviremos a finales de año", agregó en un comunicado de la entidad. Se realizará por primera vez en público este viernes por la tarde, ante los miles de aficionados al fútbol de todo el mundo que seguirán con atención el sorteo final. La pista es parte de la banda sonora que se dará a conocer en cuanto llegue el 21 de noviembre, fecha del inicio de la Copa del Mundo 2022. Esta primera banda sonora oficial multitítulo es el resultado de la participación de varios artistas de renombre internacional, que han recurrido a diversos géneros musicales para una celebración verdaderamente mundial.

El Litoral en en

Temas: