Línea directa: "Imprudencia al volante", "Cuidar el entorno" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 16:02

15:52

Alimento para perros

UN LECTOR

"Leí el mensaje de la señora Patricia Romero que pide alimentos para perros. Necesito que ella nos brinde un teléfono para poder comunicarme, ya que yo tengo alimentos para donarle. Gracias".

N. de R.: la señora solo dejó su dirección, Estrada 5368, barrio San Pantaleón.

****

Imprudencia al volante

DANIEL MARTINELLI

"Esto me pasó el 29/03/2022: circulaba por Cándido Pujato y un vehículo, imprudentemente, dobló desde Saavedra, teniendo yo la derecha. Además un auto que se incorpora pierde también la prioridad. Le hice seña de luces, y el conductor se quiso bajar a pelear, hizo gestos, obstruyó el tránsito provocativamente, siguió circulando a paso de hombre, hasta que decidí cambiar de calle. ¿Qué nos pasa? ¿Hasta dónde quería llegar ese imprudente e ignorante de las leyes, cuando solamente le hice señas de luces...?".

****

Cuidar el entorno

PATRICIA ROMERO DE B° SAN PANTALEÓN

"Disculpen mi insistencia, pero en esta zona, a la vuelta del patio del Crematorio, la situación es cada vez peor. Fui hasta ese lugar a tirar la basura y a darles de comer a los perros hambrientos y me encontré con que estrellaron vidrios en todo el piso; también están tirando vidrios en el pasto y están haciendo otro basural, desde los contenedores hasta la calle Estrada. Nadie limpia todo esto. Yo me tomé el trabajo de juntar todos esos vidrios del patio del Crematorio, para que los perros no se lastimaran o que se comieran algo con vidrio; encima hay un caballo suelto, desesperado de hambre... Ya no sé a quién pedir ayuda por estos seres indefensos. Esto de los vidrios desparramados por todos lados es muy peligroso y preocupante. Yo soy una mujer grande y me conduzco en bicicleta, ya que es mi medio de movilidad, y cada tanto se me pincha una goma debido a los vidrios. Además de esa complicación, es peligroso para mí, ya que puedo perder el equilibrio y caerme en la calle. También perjudica a otros vehículos. Otra cosa que quería manifestar es que yo soy una persona de muy bajos recursos, trabajo en un semáforo, junto la basura, pido monedas, y los automovilistas, a todos los billetes rotos, finitos como papel higiénico, me los dan a mí. Y después, cuando quiero comprar algo, nadie me los recibe, porque no están en condiciones. Por eso, pido que la gente sea más compasiva y solidaria, y a los que trabajamos así, en la calle, nos den billetes en mejores condiciones, no abollados, enrollados, partidos (que los pongan en una billetera, bien estiraditos, así, aunque sean viejos, estarán en mejor estado). Ese suele ser el único sustento de muchos... Quiero agradecer a este diario porque siempre son muy amables conmigo, me publican los mensajes; además me encanta El Litoral, leo la parte deportiva, sucesos, el horóscopo, la revista, etc. No tengo televisor, así que solo leo".

****

Llegan cartas

Pronto despacho

MARTA SNAIDERO

¿El talón de Aquiles de muchos profesionales del Derecho? Expedientes "duermen" por años en casilleros de juzgados. Sabido es que mientras más dure un proceso, más posibilidad hay de que dé lugar a incidentes y de "algún escrito" que con desconocimiento del actor/demandado, terminen generando más honorarios a cargo de uno u otro; o porque no se tengan en cuenta acuerdos previos, incluso homologados, que dieron lugar a acciones en beneficio de alguna de las partes involucradas.

Un día, el cliente descubre que tanta agonía puede terminar si se presenta lo que se conoce como "pronto despacho"; pero hete aquí que el "Cuco" (nombre con el que se asustaba o amenazaba a niños) aparece como por arte de magia. Durante los años en que se demora la resolución, incluso el juez actuante en la causa, fallece; se acoge al beneficio de la jubilación; es recusado; se excusa; recibe amenazas y se aparta; se declara incompetente (entiéndase no mental o físicamente) entre otros, o fallece el actor, quedando para sus herederos el "regalito"; y en un caso penal, uno de los puntos por los cuales la pena se extingue es ante el fallecimiento del delincuente... Pero ¿qué sucede si quien recurre a la instancia judicial para hacer valer sus derechos, o quien necesita defenderse ante una demanda que considera injusta, deben atravesar el calvario de la "espera", habiéndose cumplido todos los plazos legales y V.S. no dicta sentencia?

De un lado es más que conveniente, porque se acumulan intereses sobre el capital reclamado y hasta el jus ganó carrera, del otro, quizás no le alcance el resto de su miserable vida para cancelar honorarios y costas. Si el que resultare "perdedor/ganador" intentara reclamar a quien lo condujo a ese estado, tal vez no opte por recurrir a la "Justicia" (quien se quema con leche... ), ¿quién se hace cargo del estado emocional-anímico y hasta consecuencias físicas, mientras dura el proceso, los años que transcurren hasta su finalización; las operaciones que se perdieron de realizar en beneficio propio o de terceros?: nadie, porque demostrar con pruebas "aceptables" sería adentrarse en terreno pantanoso...

Por tanto, así como en algún momento se puso en tela de juicio la "industria del juicio" (valga la redundancia) cabría investigarse ¿por qué los Pronto Despachos no son un beneficio para las partes, ya que aquello de "hacete amigo del juez" … Y no le des motivo para que reconozca que ha usado años valiosos de su prójimo, en no dar por terminado su trabajo en tiempo y quizás... forma, sea contraproducente, al punto tal de que correspondiendo un fallo favorable, el mismo no sea tal.