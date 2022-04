https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.04.2022 - Última actualización - 11:05

10:46

Durante el 2021, Oscar Arteriza se dedicó a reparar el espacio dedicado a recordar a los ex combatientes de Malvinas.

En plena Costanera El soldado santafesino que arregló el monumento al ARA General Belgrano Durante el 2021, Oscar Arteriza se dedicó a reparar el espacio dedicado a recordar a los ex combatientes de Malvinas. Durante el 2021, Oscar Arteriza se dedicó a reparar el espacio dedicado a recordar a los ex combatientes de Malvinas.

Había sido dañado en un siniestro de tránsito y así quedó por semanas. Hasta que el ex soldado Oscar Arteriza tomó la decisión de repararlo por su cuenta. Se encargó de los trabajos de refacción y puesta en valor del monumento ubicado en la Costanera Oeste de la capital provincial.

“No puedo creer que se destruyan los monumentos. No somos nacionalistas, es algo que duele muchísimo. Nosotros dimos todo por el país y por nuestra sociedad. Somos representantes de esta linda ciudad. Los soldados que se hundieron en el Belgrano no se merecen esto. Tendría que haber mayor respeto, cuidar y rendir homenaje de esa forma”, le había dicho al equipo de El Litoral que dialogó con el ex combatiente y capturó el momento.





