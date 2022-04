https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.04.2022 - Última actualización - 12:45

12:30

El presidente de Unión habló de "escandalete" preelectoral y comparó a Simonutti con Putín, el presidente ruso. Simonutti dijo que "lo de Spahn es una flagrante falta de respeto a los unionistas". Y hubo más.

Pirotecnia verbal a una semana de los comicios Antes de las elecciones en Unión, el fuego cruzado entre Spahn y Simonutti El presidente de Unión habló de "escandalete" preelectoral y comparó a Simonutti con Putín, el presidente ruso. Simonutti dijo que "lo de Spahn es una flagrante falta de respeto a los unionistas". Y hubo más. El presidente de Unión habló de "escandalete" preelectoral y comparó a Simonutti con Putín, el presidente ruso. Simonutti dijo que "lo de Spahn es una flagrante falta de respeto a los unionistas". Y hubo más.

A una semana del acto eleccionario, las aguas bajas caldeadas en Unión. En La Primera de Sol Play 91.5, habló el presidente de la institución, Luis Spahn y replicó el máximo dirigente de Más Unión, uno de los sectores opositores a la actual dirigencia, Leonardo Simonutti.

Dijo Spahn:

* "Se dio una situación incómoda el jueves, cuando venció el plazo de presentación de listas, basada en una ignorancia o un atropello. Estábamos tranquilamente, las listas estaban presentadas y concurre el señor Ojeda, de la agrupación de Simonutti, con una escribana y quería constatar las listas, algo que debía ocurrir al día siguiente. No hay derecho, por ir con una escribana, a tener poder de policía y controlar. Si hay algún incumplimiento en las listas, habrá que concurrir a Personas Jurídicas. Si quieren voltear alguna lista, respeten los tiempos".

* "El Libro de Registro de Socios estuvo siempre normal. En el 2019, IGPJ dijo que los soportes son varios, entre ellos el informático. Hemos cometido errores y somos culpables de que el día que nos allanan, no hicimos un chequeo de lo que ellos detallaron en el acta de decomiso. Allí tuvimos el error de no verificar todo lo que se llevaban y los libros estaban omitidos en el detalle, pero se los llevaron. Ahora, ¿no hay que esperar que la Justicia haga un correcto detalle de lo que se lleva? Eran 14 o 16 libros, no pasan desapercibidos. A eso se sumó luego la ausencia de personal durante mucho tiempo por la pandemia y todo eso nos llevó a una confusión. Los libros están en el club pero si no hubiesen aparecido, igual estaríamos en condiciones de hacer las elecciones".

* "Villarreal-Simonutti hicieron una denuncia judicial y pidieron una multa de 300 mil pesos para el club por no tener los libros. Nos ofrecían, al club, que reconstruyamos los libros y demoremos indefinidamente las elecciones. Después nos ofrecieron retirar lo de la multa a cambio de que el club se haga cargo de los honorarios de sus abogados. Parece que el objetivo era hacerle un daño al club".

* "Un socio de Unión me dijo: 'Tené cuidado porque Simonutti es Putín, es como Putín con Ucrania, la quiere para sí o la quiere destruida'... Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y no pensar en lo que quieren los otros. Ojeda nos dijo que nosotros hacemos campaña con la plata del club. Y yo me quedé pensando que sí, que tiene razón. Hicimos el fachada, la tribuna, con plata del club... Son situaciones desagradables, fuera de lugar".

* "Se está haciendo un escandalete con estas elecciones... Yo creo que la Junta Electoral, a Glorioso 89, la va a homologar porque vino sólo con la firma del apoderado. Ahora, si Más Unión va a la Justicia a decir que hay una lista mal homologada y que deben suspenderse las elecciones, ya no lo sé. Si ellos encuentran un detalle legal para impugnar el acto eleccionario y dilatarlo, será cosa de ellos".

* "Nos causa vergüenza ajena por lo que está pasando el club, la comisión directiva no quiere que se entorpezca este proceso electoral. Les pedimos a los socios que vayan a votar, para que la lista que gane tenga el respaldo más importante de parte de los dueños del club, que son los socios".

Dice Simonutti:

* "El presidente tiene una falta de respeto flagrante hacia los unionistas, incluso con una comparación hacia un presidente de una Nación que hoy está llevando adelante una guerra que es totalmente desafortunada. Los que somos dirigentes tenemos que dar el ejemplo".

* "Jamás he mentido, ni le he faltado el respeto al presidente ni he utilizado sobrenombres".

* "Cuando tuvimos que ir a Tribunales, fue porque quince días antes le solicitamos en dos oportunidades que nos dejaran ver el Libro de Registro de Socios. Incluso mucho antes lo hicimos con Glorioso 89 porque queríamos saber la cantidad de socios que había para contar con el porcentaje necesario para convocar a asamblea extraordinaria. Nunca nos respondieron. Hicimos el trámite administrativo en el club y no nos quedó otra que recurrir a la Justicia para que un juez intervenga y nos muestren el Libro de Registro de Socios".

* "El club desoyó en dos ocasiones a la Justicia y fue la Justicia la que le impuso la multa. No es que la pedimos nosotros, sino que la impuso la Justicia. Si esa multa se cobraba, teníamos un escrito por el cuál nos comprometíamos a entregarlo, a ese dinero, a las actividades amateurs del club. En la audiencia a la que asistimos con el señor Spahn, ahí dice que estaban en el MPA, se sustrajeron o se extrajeron. Obviamente que a esa multa no la quisimos cobrar".

* "Uno puede solicitar pila de cosas a la Justicia, pero es la Justicia la que aplica las sanciones".

* "Si partimos de la base que es una obligación del club que mes a mes hay que actualizar el Libro de Socios, ¿cómo puede ser que se hayan dado cuenta, 30 y pico de meses después, si es cierto que los libros faltan desde setiembre de 2019 cuando se hicieron los allanamientos?

* "Se han constatado cantidad de irregularidades en el padrón electrónico que posee el club y que nosotros rechazamos. No nos brinda ninguna seguridad si no se puede constatar con el Libro de Registro de Socios".

* "Nosotros le pedimos hace siete meses que se genere una amnistía de socios por lo que pasó en la pandemia, donde muchos dejaron de pagar por diversos motivos. Tampoco nos contestaron y no quisieron. Boca lo hizo y contaron con dinero fresco".

* "Nosotros no determinamos si se harán o no las elecciones. Lo que digo es que las condiciones en las que está expuesto el padrón, con información incompleta, es algo que debiera ser examinado con la Justicia".

* "A los unionistas les estamos diciendo qué vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Gugnali, Castro, Magnín, Roteta, Lozada son las personas que nos van a guiar. Queremos un Unión que no tenga que hacer colas para cumplir con los requisitos de socio, haciendo frío, lluvia o calor, mientras que al mismo tiempo y por su celular, está sacando las entradas para ver a Tini. No queremos un Unión con obras a medio terminar. El presidente nos recrimina por la cantidad de dinero que estamos poniendo en la campaña, pero él está utilizando los dineros del club para hacer campaña con las obras. Y en buena hora que hayan aparecido, ahora, los dineros del club para hacer obras".

* "La comisión no quiso participar de la auditoría porque se habían llevado los libros, pero resulta que ahora sí se puede votar sin los libros".

* "Las denuncias de las que habla el presidente es desde el 2013 en adelante, no de antes. Y Spahn asumió en 2009. Creo que en cuatro años que llevaba como presidente, en aquél momento, ya se habría podido regularizar un poquito las cuentas y la situación del club".

Lo que entra por Gastón González

El presidente de Unión, Luis Spahn, confirmó que el 3 de mayo se va a liberar el CTI y que todavía faltan algunos detalles, pero aseguró que al club van a ingresar 3.207.000 dólares por la venta del 70 por ciento del pase de Gastón González.

"Estuvimos haciendo gestiones y nos encontramos conque no pudimos hacer un seguro por incapacidad deportiva. Ahora está todo para firmarse. A Unión le van a entrar 3.207.000 dólares por el 70 por ciento. Y nosotros nos quedamos con el 30 por ciento de una futura transferencia, siempre que sea fuera de la MLS, o sea afuera de Estados Unidos".

Y tiró más frases:

* "Tres 'honorables' socios hicieron una acusación en el MPA hace tres años, lo que derivó en un allanamiento y una vergüenza para el club. El objetivo principal era demostrar que yo era un 'delincuente' y que sacaba provecho para el club. El MPA me hizo cargos y ya expliqué la intrascendencia de prácticamente todos. Lo real es que cada una de las partes tuvieron un detalle de todos los aportes y retiros de mi familia. Y sobre eso, no hicieron ninguna observación. Se me imputó, por ejemplo, haber pagado sin autorización de la comisión directiva cuentas del club. Uno de los denunciantes es una de las personas que dejó el club incendiado, que se llevaron 23 meses de derechos totales de TV a futuro del club Unión y que dejaron 260 cheques sin fondos para levantar, pero resulta que yo termino imputado porque debí salir a pagar las cuentas. Esto es una película kafkiana, me obligás a arrodillarme por la forma en que me dejaste el club y me condenás por arrodillarme..."

En cuanto a su tan mentada deuda, dijo que "yo no hice uso de la opción, si la quiero cobrar en dólares o en plateas. Por eso, está registrada en forma histórica mi deuda. De la misma manera, está registrado el valor del club, que en la realidad sale 25 o 30 millones de dólares pero que en los balances está con un valor ínfimo y de acuerdo a lo que dicen las normas contables. Un ejemplo para ser más claro: la tribuna nueva, en el 2014, tenía más valor que todo el club. Entonces, si se traslada a dólares esa deuda, dije una cifra aproximada que es la de 5 o 5,5 millones de dólares. Pero lo que importa es que tenemos un club autosuficiente, que hace cuatro o cinco años que no tiene necesidad de financiamiento externo. Ya se hizo una pequeña reducción y eso está en los libros del club".

Sobre este tema, agregó que "la auditoría tuvo la malicia de decir que yo hice retiros por 'x' dinero... Yo sacaba cheques que llegaban a 60 o 90 días, los vendía a tasas muy ventajosas en el Banco Credicoop y devolvía el dinero al club. Lo que sacaba el lunes, lo devolvía el martes o miércoles. Y yo aportaba para pagar deudas y sueldos, no para comprar globos o pirotecnia. ¿Cómo iba a hacer para cumplir con esas obligaciones, en aquél momento, si el club no tenía cuenta corriente?.

Por último, sobre la ausencia de Jorge Molina en la lista "Todos por Unión" que encabeza el actual presidente, quien va por la reelección y, en caso de ser electo, llegaría a 16 años como presidente en forma contínua, dijo que "Jorge Molina quiere tener una participación más activa pero sus obligaciones se lo impiden, por eso no estará en la lista. Se puso a disposición para colaborar. Para él, Unión es una cuestión de sentimiento"

El llamado de extorsión

El presidente del club también mencionó lo ocurrido hace algunas noches atrás, cuando se produjo un llamado intentando extorsionar a la familia Spahn.

"Mi madre recibió una llamada a las 12 de la noche, con buena simulación le dijeron que le hablaba el nieto y que necesitaba una suma de dinero. Yo me preocupé y me dirigí al domicilio de mi madre, porque quizás uno de los objetivos era hacerla salir de la casa y allí la cosa podía pasar a mayores. Nos contactamos con uno de los supuestos secuestradores y era un ardid. Pasamos una media hora intensa, pero todo quedó en la nada. Obviamente que hicimos la correspondiente denuncia", dijo el presidente.