https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.04.2022 - Última actualización - 8:12

7:58

Dos concejales opositores promueven "Ojos en Alerta", una herramienta de prevención del delito que nació en San Miguel en 2016 y hoy se utiliza en 15 municipios del país. Avisos en tiempo real, actuación policial inmediata y "mapas de calor", las claves. ¿Es factible que se replique en Santa Fe?

Plan de Seguridad Vecinos "alertantes" por WhatsApp: cómo es el plan anti delito que piden traer a la ciudad Dos concejales opositores promueven "Ojos en Alerta", una herramienta de prevención del delito que nació en San Miguel en 2016 y hoy se utiliza en 15 municipios del país. Avisos en tiempo real, actuación policial inmediata y "mapas de calor", las claves. ¿Es factible que se replique en Santa Fe? Dos concejales opositores promueven "Ojos en Alerta", una herramienta de prevención del delito que nació en San Miguel en 2016 y hoy se utiliza en 15 municipios del país. Avisos en tiempo real, actuación policial inmediata y "mapas de calor", las claves. ¿Es factible que se replique en Santa Fe?

-Sabés que le robaron el celular a mi hija el otro día, en un arrebato...

-Pero, ¿hiciste algo? ¿Una denuncia?

-¡Pero no, si nadie hace nada! ¿Para qué malgastar el tiempo? Lo importante es que mi hija está bien.

Esa charla muy frecuente entre dos vecinas expresa resignación, que por oposición está en las antípodas del concepto de confianza. Frente al flagelo de la inseguridad, ¿cómo revertir esa lamento resignado por lo que pasó e inclinarlo hacia la balanza del compromiso ciudadano y de la credibilidad social en las fuerzas de seguridad y los Estados municipales?

Esa fue quizás la idea "madre" que dio lugar al nacimiento en 2016 de un plan de prevención del delito y que, según sus propios creadores, hoy está dando "muy buenos resultados": se llama Ojos en Alerta y surgió en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Este programa, sumado a una batería de acciones preventivas, busca ser replicado en esta capital por dos concejales opositores, del bloque UCR-Pro-Juntos por el Cambio: Hugo Marcucci y Sebastián Mastropaolo.

Días atrás los ediles realizaron una presentación oficial, con la presencia de Cristian "Piojo" Méndez, concejal de San Miguel y creador del Programa Ojos en Alerta, y de otros referentes de municipios donde el programa está ejecutándose.

Sebastián Mastropaolo y Hugo Marcucci, los concejales santafesinos que proponen replicar el sistema de prevención en esta capital.Foto: Pablo Aguirre

El ABC de cómo funciona

¿En qué consiste Ojos en Alerta? Vecinos previamente capacitados utilizan el servicio de mensajería gratuita y más popular del mundo, WhatsApp, para lanzar alertas en tiempo real sobre un hecho delictivo cualquiera que estén presenciando: un robo, un hurto, un ataque en la vía pública, una entradera, etcétera.

Esa alerta es recibida inmediatamente por un operario que está en la Central de Monitoreo, el "corazón" de todo. El vecino "alertante" -así se los llama a quienes realizaron la capacitación- puede mandar un mensaje de audio o de texto, foto, video e incluso la ubicación georeferencial (todo eso permite WhatsApp) respecto de dónde está ocurriendo el ilícito. En promedio, se envían, se reciben y se da respuesta a entre 80 y 110 alertas de hechos de inseguridad en San Miguel. Son entre 4-5 mensajes por hora.

El operario se comunica inmediatamente con una patrulla de la Policía Municipal de ese distrito bonaerense. Como la ciudad está dividida en cuadrículas, ese patrullero debe estar ubicado dentro de un radio determinado, y seguramente estará cerca del episodio. Los efectivos (que no tienen poder de policía, sino que actúan en materia preventiva) se dirigen al lugar. Con ellos siempre va un oficial de la Policía Bonaerense, que es quien sí puede actuar: hacer identificaciones, averiguación de antecedentes o incluso aprehender a alguien.

Cada "alerta" emitida es información. "Y si tenemos información, podemos generar un mapa del delito real; y si contamos con esto podemos armar un plan de seguridad acorde, y llegar antes, porque se trata de eso: anticiparnos", explica Méndez en diálogo con El Litoral. "Ojos…", nació en San Miguel, pero hoy ya se aplica en una quincena de municipios del país: Pinamar, 3 de febrero, ciudad de Mendoza, y en la provincia de Santa Fe, en Sunchales, Rafaela, Ceres, Esperanza, entre otros.

Ojos en Alerta es un sistema de prevención delictiva; pero la implementación de cada sistema de seguridad en cuanto a infraestructura depende de cada municipio. "Se hace un convenio pero 'Ojos' es gratuito: no cobramos por el know-how ni la idea. Lo que sí debe tener cada municipio, por ejemplo el de Santa Fe, es un sistema de seguridad con la infraestructura que lo respalde", añade.

Claro: en San Miguel este sistema está aceitado: hay 25 móviles de la Policía Municipal divididos en 15 cuadrículas con las que se delimita esa ciudad; hay 680 cámaras de seguridad; 85 lectoras de patente y 14 motovehículos de patrullaje. "Esto es prevención del delito, y el municipio tiene que llegar al hecho antes de que éste pase", insiste Méndez.

Cristian Méndez, concejal de San Miguel y creador del Programa Ojos en Alerta.Foto: Pablo Aguirre

"Hacerse cargo"

"Mirá: ante un problema de inseguridad, al 911 sólo llama el 40% de los vecinos de San Miguel. El restante 60% mira, no se involucra y sigue de largo. Porque no confía en los tiempos de respuesta, o porque tiene miedo. Para generar información de parte del vecino, lo que se necesita es primero generar confianza en ese vecino. Ante un hecho delictivo, nadie llama a un sistema de seguridad público en el cual no confía", argumenta el actual concejal por ese distrito bonaerense.

Y considera que lo que se logró con Ojos en Alerta es que finalmente los municipios se "hagan cargo" de la seguridad en sus distritos. Porque cuando un Estado local empieza a recibir denuncias de los vecinos, se tiene que hacer cargo de resolverlas. "El 80% de las alertas que llegan a 'Ojos...' son para prevenir el delito, de personas que quieren ayudar a otras que no conocen. Al 911 se llama cuando le está pasando a uno. De 2013 a 2021, las tasas delictivas medibles bajaron entre un 50 y 60%", asegura Méndez.

La capacitación, clave

Pero antes de todo, la capacitación. Se capacita a los vecinos en cuándo y de qué manera actuar con "Ojos", qué datos básicos tienen que dar ante un hecho delictivo que presencian. En San Miguel, la masa de "alertantes" son 140 mil ciudadanos (sobre un total demográfico de 320 mil personas), y están involucrados activamente en la solución de la inseguridad del distrito. El 50% de la población mayor de 16 años sanmiguelina usa este sistema.

Los "alertantes" tienen en sus celulares un "ícono", que es simplemente un acceso directo en la pantalla con el logo de Ojos en Alerta. Es fácilmente identificable: ingresan y envían un alerta ante un eventual hecho delictivo. Ese mensaje (audio o texto, foto, video y/o ubicación) es recepcionado por esa persona del Centro de Monitoreo directamente en un monitor.

Mario Campos, secretario de Seguridad de Mendoza.Foto: Pablo Aguirre

Cómo se aplicaría

-¿Cómo creen ustedes que podría ser replicado el sistema Ojos en Alerta en la ciudad de Santa Fe, considerando sus especificidades urbanas y sociales?, preguntó El Litoral a Hugo Marcucci y Sebastián Mastropaolo.

-Marcucci: Estamos pensando en una propuesta de seguridad compuesta de varios elementos, en la cual "Ojos" sería fundamental, pero debe estar articulado con un buen funcionamiento de la GSI, con que haya móviles, con que se divida el territorio en cuadrículas y con afectaciones específicas de los recursos en las "zonas calientes".

Y además hay que generar información: no sólo es la prevención, sino que también hay que sistematizar todo, porque de lo contrario lo que informa la gente no llega a ningún lado. Y con ello, se puede establecer una trazabilidad respecto de en cuánto tiempo se dio una respuesta ante un hecho delictivo, qué tipo de respuesta, y cuál no se dio.

Tiene que haber una primera responsabilidad que es del municipio en comprometerse a prevenir la inseguridad: con "Ojos", con cámaras, con móviles, con un Observatorio… Todo eso permitiría gestionar la seguridad para ir tomando decisiones en función de los problemas que tenemos. Estamos dialogando con el municipio para que se replique este esquema en la capital. Esto puede funcionar perfectamente aquí. Pero todo lo que hay en infraestructura instalada, se debe mejorar.

-Mastropaolo: La máxima preocupación en los barrios es la inseguridad. Con quien hablás te relata un hecho delictivo que padeció en carne propia o de cerca. Y esta propuesta es muy simple: a "Ojos" lo puede manejar cualquier persona, pues todo el mundo tiene WhatsApp: es una herramienta masiva, gratuita, dinámica y de rápida ejecución, para volcarla a prevenir el delito.

El municipio puede involucrarse en esto acompañando esa ausencia de la Provincia en materia de seguridad (fue su opinión) para mejorar la realidad de los vecinos. Y los recursos están: tenemos 300 funcionarios públicos municipales asignados a la GSI, muchos de los cuales están haciendo otras labores o cuidando edificios de dependencias de la Municipalidad.

La asignación de recursos para el Presupuesto Municipal 2022 incluyó 50 millones de pesos para seguridad (que fue un pedido del interbloque Juntos por el Cambio en el Concejo), sobre un presupuesto total de 27 mil millones de pesos. Es algo ínfimo (a cálculo rápido, es un 0,19% de asignaciones presupuestarias para seguridad sobre el total del presupuesto de la administración pública municipal total). En Sunchales, ese porcentual es del 7%; en Mendoza, 8%, el 11% en San Miguel. Miremos la diferencia.

Hasta que no se asuma que la prevención debe ser asumida por el Gobierno municipal, tenemos un grave problema. Hay que empoderar al vecino, dándole una herramienta para que pueda ayudar al Municipio a combatir algo que se fue de las manos.

En Mendoza y Sunchales

En la ciudad de Mendoza se aplica Ojos en Alerta. "Nuestra experiencia es muy buena", aporta Mario Campos, secretario de Seguridad de esa ciudad. "Se asumió con coraje político la prevención del delito". Allí hay un centro de visualización y monitoreo que se comparte con la Policía Mendocina; 46 cámaras, que son supervisadas por agentes preventores.

"Tenemos 54 kilómetros cuadrados divididos en 19 cuadrantes, en cada uno de los cuales hay un móvil municipal con nuestros preventores, que son acompañados por tres policías con servicio extraordinario que trabajan las 24 horas. Ante un hecho delictivo, llega el preventor avisado por 'Ojos': es lo que le da previsibilidad al sistema de prevención. Hay además un Observatorio que nos va dando, sobre la base de la estadística recolectada, 'mapas de calor', es decir, en qué cuadrantes-zonas de la ciudad hay más delitos, y cuáles son los más comunes".

Yanina Monticone, coordinadora de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial de la ciudad de Sunchales, insiste en que la prevención del delito es competencia de los municipios: "Pero frente a esto podemos tomar dos posturas: 'No, la seguridad es competencia de la provincia, y así pateamos la pelota'. O bien, como en Sunchales por ejemplo, tenemos la Agencia de Seguridad creada específicamente para la prevención delictiva, que depende directamente de la Intendencia y que tiene asignado un 7% del Presupuesto total anual".

Coincidió con Campos en la implementación de los "mapas de calor": "En Sunchales tenemos creado por ordenanza un Observatorio de Seguridad Democrática, donde no sólo recabamos toda la información que ingresa a nuestra Guardia Urbana, sino que además ingresan por Ojos en Alerta todas las denuncias que los vecinos realizan".

Toda esa información estadística, más los datos de los medios de comunicación, se recopila, se analiza y se sistematiza. "Es un insumo muy valioso para tomar medidas de prevención del delito. El contacto directo con el vecino sigue siendo central. Con Ojos en Alerta los vecinos adoptaron otra relación con la Guardia Urbana, y nosotros nos encargamos de coordinar el procedimiento con la policía, dependiendo de qué tipo de hecho delictivo se trate", cierra la funcionaria.