El juvenil nacido futbolísticamente en la Escuela de Fútbol del Club Argentino de San Carlos, es hoy jugador profesional de San Lorenzo y con contrato hasta 2024. Además, forma parte del seleccionado Sub 20 que en esta oportunidad fue sparring de la selección mayor, lugar donde se puso cara a cara con el mejor del mundo: Lionel Messi.

Nacido en San Carlos y sparring de Messi Agustín Giay: "Soñando despierto" El juvenil nacido futbolísticamente en la Escuela de Fútbol del Club Argentino de San Carlos, es hoy jugador profesional de San Lorenzo y con contrato hasta 2024. Además, forma parte del seleccionado Sub 20 que en esta oportunidad fue sparring de la selección mayor, lugar donde se puso cara a cara con el mejor del mundo: Lionel Messi.

Mundoazulgrana.com.ar es la página del club porteño que informó sobre la presencia de Agustín Giay en Ezeiza. Justo ahí estaba la joven promesa azulgrana que llegó para formar parte del equipo sparring de Messi en la Selección Argentina. El plantel de Scaloni se preparaba para jugar frente a Venezuela la anteúltima fecha de eliminatorias y una joven promesa azulgrana se sumó para trabajar junto al más grande del mundo.

Durante esa mañana, en el predio de Ezeiza, la selección Argentina comenzó a entrenar pensando en los venezolanos en la "Bombonera" y con la presencia de Lionel Messi entre otros. Lionel Scaloni decidió utilizar a diferentes Sparrings para trabajar junto al grupo.

Entonces, el joven talento azulgrana Agustín Giay, nacido en San Carlos, quien venía entrenado alternadamente con el equipo Sub 20 albiceleste, se sumó a trabajar en el predio de AFA junto al seleccionado y con la presencia del astro argentino.

A sus 18 años, Giay se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la cantera azulgrana y al igual que otros tantos juveniles, formaron parte de diferentes seleccionados juveniles.

Sin embargo, esta vez, el volante proveniente del club Argentino de San Carlos con contrato vigente hasta diciembre del 2024 en Boedo, regresó a entrenar con el seleccionado y formó parte a del grupo que trabajó junto al equipo mayor argentino.

Finalmente, luego del entrenamiento, el volante azulgrana mediante su cuenta de Instagram, expresó: "Soñando despierto".

El Litoral lo consultó sobre el momento que le tocó vivir al pibe que nació en la escuelita del "Tino" sancarlino: "No podía creer lo que estaba viviendo. Messi, el más grande de todos, me estaba saludando. Le dije hola Leo y luego, no me salían las palabras. Pero nos sorprendió después de la práctica y se quedó con nosotros para hacer las fotos del momento".

"No podíamos creer lo que estábamos viviendo. Es imponente, es increíble lo que significa. Yo siempre lo vi por tele, lo disfruté y ese día estaba hablando con él, mejor dicho, Messi estaba con todos nosotros. Me llamó la atención lo atento que es y siempre con una sonrisa, nos fue saludando uno por uno".

"La verdad que paraliza su presencia. Fue algo que no olvidaré jamás. Esa foto que obtuve con él es única, difícil de repetir", dijo el juvenil.

-¿Qué dijo papá sobre este momento?

-Es un momento de emoción constante. Mi familia me apoyó desde los 13 años cuando viajé, por primera vez a Buenos Aires. Hoy disfrutan éste lindo momento. Esto recién comienza. Mis padres me van a ver cada vez que pueden y eso no tiene precio.

-¿Cómo fue ese día que te llamaron para que pases por la oficina de San Lorenzo para firmar tu primer contrato?

-Fue un día de felicidad plena. La foto que siempre vemos de la firma de un contrato me correspondía. Después, el club la difundió y quedó guardada para siempre.

Papá Maxi, palabra autorizada

Maximiliano Giay es papá y la cabeza visible de una familia que ama el fútbol y con orgullo se muestra tal cual es. Fue jugador del mismo club que vio nacer futbolísticamente a los tres deportistas de la familia: Ignacio, Agustín y Nicolás.

"Como familia estamos orgullosos. El día del clásico de San Lorenzo y Huracán yo estaba en la cancha. Después del final del partido de reserva lo llevé al predio de AFA y cuando pensé que debía dejarlo en la puerta, me permitieron el ingreso con el auto y ahí fue cuando se me cayeron las primeras lágrimas. Fue emocionante ver un lugar tan emblemático por donde pasaron los mejores jugadores del mundo, donde estaba entrenando Messi y los jugadores de la selección. Además, fue muy fuerte esa imagen sobre todo para mi que fui jugador de fútbol y los veía por TV. La verdad es que ese lugar es maravilloso y viví un momento único. Como no me voy a emocionar si estoy dejando a mi hijo en ese lugar".

"El ya fue jugador del Sub 15. También lo citaron de la Sub 17 pero no la pudo disfrutar por la maldita pandemia. Hoy ya está entrenando con la Sub 20 y fue titular en el partido contra Estados Unidos".

"Agustín había estado la semana previa a la llegada de los jugadores seleccionados, con Mascherano. El DT lo había citado y fue ahí cuando me manifestó que se le habían aflojado las piernas porque la presencia de Javier era imponente y después, enseguida nomás, apareció Messi y ahí se quedó sin palabras".

-¿Cómo fue el día de la partida de Agustín dejando su familia con tan solo 13 años?

-Él siempre quiso ser jugador de fútbol. Un día nos dijo que se iba a San Lorenzo y lo acompañamos. Te imaginas, tu hijo te dice eso con 13 años y no sabes cómo hacer para ayudarlo a cumplir con sus sueños. Lo hablamos y siempre apoyamos su idea. Hoy, con la tranquilidad de saber que está feliz, ya se está consolidando en el fútbol.

-¿Le das consejos a tu hijo?

-Hablamos mucho. Él sabe lo que yo pienso y como debe ir encarando cada etapa. Lo bueno que está feliz y está viviendo un momento único. Esto recién empieza y tiene un camino lindo por recorrer.

-¿Van seguido a visitarlo?

-Sí, vamos dos veces al mes. Somos una familia de trabajo y debemos juntar cada peso para poder viajar y quedarnos dos o tres día con él. Nosotros sabemos que le hace muy bien que estemos atentos a cada movimiento suyo.

-¿Está feliz tu hijo?

-Sí, se lo ve muy bien y trabaja como lo hizo siempre. Este es un deporte que exige trabajo y concentración todo el tiempo. Agustín lo sabe, por eso se sacrificó siempre por estar bien y preparado para cada ocasión.

Agustín Giay, vestido de celeste y blanco

El jugador santafesino de la reserva de San Lorenzo fue titular en el amistoso que jugaron los dirigidos por Javier Mascherano en el predio de la AFA. La Selección Argentina Sub 20 continúa con los trabajos de cara a un ciclo prometedor y exigente: tendrá a principios de 2023 el sudamericano clasificatorio al Mundial de Indonesia, y será la generación que disputará el preolímpico en la búsqueda del pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la mañana del sábado pasado, los dirigidos por Javier Mascherano jugaron un amistoso ante su par de Estados Unidos en el predio de la AFA con una tribuna de lujo: Leo Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Claudio Tapia, entre otros.