Apenas cuatro en siete fechas: Peñarol llega sin gol al Cementerio

El primer rival copero de Colón apenas empató contra Rentistas en Paysandú y se llenó de dudas de cara al martes 19.15 en el Brigadier López. Se aleja cada vez más de la punta en el campeonato charrúa: quedó octavo.

Octavo, lejos de todo. Peñarol, que no pudo con Rentistas en Paysandú, está muy lejos de su protagonismo permanente en el campeonato uruguayo. Sumó 9 puntos en 7 partidos y está 8 de 16 en la tabla general. Crédito: Gentileza Peñarol de Montevideo

La frase de "grande venido a menos" le cae como anillo al dedo a este momento de Peñarol de Montevideo, un grande de Sudamérica y uno de los clubes más conocidos del mundo que pisará este martes a las 19.15 el Cementerio de los Elefantes. Apenas pudo empatar, en Paysandú (con entradas agotadas) frente a Rentistas, sigue sin ganar y con poco gol.

"Discretísima campaña y alarmante falta de gol. Apenas cosechó nueve unidades y convirtió cuatro goles en siete fechas. Poco, muy poco, más bien nada para un cuadro grande", afirma el sitio deportivo Tenfield con el título "Un cero a la izquierda".

El tradicional diario "El País" de Montevideo advierte: "Así está bravo: Peñarol no pudo con Rentistas y tuvo un mal apronte para el debut en Copa Libertadores. El equipo de Mauricio Larriera empató 0-0 ante el bicho colorado en el Estadio Artigas de Paysandú y alcanzó su segundo empate al hilo tras la igualdad ante Deportivo Maldonado".

Luego, la crónica indica que "el ímpetu y las ganas del cierre del partido no alcanzaron para que Peñarol sumara tres puntos. El fútbol brilló por su ausencia y el equipo de Mauricio Larriera volvió a quedar en el debe, resignó unidades en el Torneo Apertura, se aleja de los primeros puestos y el rendimiento preocupa de cara al debut del martes en la Copa Libertadores frente a Colón como visitante en Santa Fe".

El carbonero no pasó el empate sin goles con Rentistas, que hizo un negocio redondo porque además de sumar un punto ante un grande, vendió todas las entradas en el Estadio Artigas de Paysandú en lo que fue una verdadera fiesta en las tribunas. Pero la otra cara, la de Peñarol, no fue la mejor más allá de que el aurinegro, que presentó un equipo con muchos cambios pensando en el martes, arrancó bien. Con varios jugadores enchufados, presionando la salida del rival y tratando de generar fútbol por las bandas, el equipo comenzaba a mostrar algunos rasgos del estilo Larriera y parecía que iba a ser algo muy difícil de contener para el bicho colorado, pero ese impulso del inicio duró poco. El carbonero no terminó de encenderse y eso se notó en la cancha.

Del otro lado, Rentistas vio que el mirasol bajó la intensidad promediando la primera parte y de a poquito lo fue llevando a su campo, intentó imponer condiciones y por momentos lo logró porque en varias ocasiones complicó a una zaga que no mostró demasiada seguridad. El bicho colorado tuvo en Juninho Rocha y Luis Acevedo a sus hombres de ofensiva y ambos combinaron bastante llevando peligro al área aurinegra, incluso el exdelantero de Peñarol tuvo la más clara en a los 27' luego de unos rebotes.

Y visto ese panorama, Peñarol salió a jugar el complemento con Damián Musto y Walter Gargano, pasó del 1-4-4-2 inicial al -1-4-2-3-1 y ahí volvió a mostrar cosas interesantes, pero esas cosas solo pasaban por la banda derecha del ataque con Ignacio Laquintana, quien otra vez volvió a ser desequilibrante en velocidad generando faltas y provocando varias amonestaciones en los rivales pero que nuevamente falló en la definición.

A los 72' el sanducero tuvo la más clara del aurinegro tras un pase bárbaro de Agustín Álvarez Martínez que lo dejó solo de cara a Sebastián Fuentes y cuando remató, ya dentro del área, el arquero evitó el tanto mirasol. Peñarol seguía sin poder desnivelar. "Pachi" Carrizo se cansó, tuvo un gran desgaste aunque sin ser el de otros partidos, y Larriera lo sacó a los 55' para hacer debutar al juvenil Brian Mansilla, de buen ingreso por izquierda generando también alguna jugada de peligro sobre el área del bicho colorado.

Pero Peñarol fue apenas esos impulsos y algunos más sobre el cierre. No pudo anotar. Tampoco le anotaron, pero el carbonero sumó un nuevo partido sin triunfos y se complica en su aspiración de poder pelear por el Torneo Apertura porque cada vez se aleja más de los equipos que están arriba. Como por si eso fuera poco, el nivel del equipo sigue sin levantar y más allá de que en Paysandú Larriera reservó a varios de sus titulares, el rendimiento colectivo preocupa bastante porque el estreno en la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina.

"Peñarol buscará aferrarse a su versión 2021 para enfrentar el martes a Colón, pero mientras tanto, en el plano local la cosa se le pone cada vez más brava", concluye el diario "El País" de Montevideo en su habitual cobertura de todo lo que ocurre con Peñarol, sin dudas un grande de Sudamérica y uno de los clubes más conocidos en el mundo entero. El mismo que será rival de Colón en el Cementerio de los Elefantes, este martes a las 19.15, por la legendaria Copa Libertadores de América.

Perdió Olimpia

Olimpia de Paraguay, que está en el grupo de Colón, perdió 2-1 frente Resistencia en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 8 del Torneo Apertura 2022 de la Primera División de Paraguay. El cuadro del Decano no pudo obtener una victoria de visita y se complica en su aspiración por llegar al título del Torneo Apertura del fútbol paraguayo. Resistencia golpeó en la primera parte del encuentro a los 22′ luego que Ronaldo Martínez abriera el marcador. En el epílogo del primer tiempo, Jesús Araujo aumentó la ventaja (2-0) ante Olimpia. En la parte complementaria, el equipo dirigido por Julio César Cáceres encontró el descuento a los 79′ de la mano de Luis Zárate.