Este martes y el jueves

Magistratura: eligen a dos abogadas y una jueza, que podrían no llegar a asumir

Es para sumar integrantes al organismo que selecciona candidatos a jueces, como ordenó la Corte. Pero para llegar a los 20 faltan los del sector político, y no hay acuerdo. Tampoco lo hay para una nueva ley, y el Consejo podría quedar paralizado el dia 15.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Por Emerio Agretti SEGUIR Los abogados con matrícula federal de todo el país elegirán este martes a dos mujeres para que se sumen al Consejo de la Magistratura de la Nación. Otro tanto harán el jueves los jueces, en este caso para escoger a una representante. Con estas elecciones, que en todos los casos tienen como candidatas a mujeres (por decisión del propio Consejo, en virtud de la necesidad de llegar a la paridad) se apunta a cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo en el que declaró inconstitucional la actual integración del organismo encargado de señalar los postulantes a jueces, al señalar que prioriza los estamentos políticos por sobre los técnicos. El máximo tribunal definió el 15 de abril como plazo final para elegir a los nuevos integrantes del Consejo, que deberá pasar de 13 a 20 miembros. Además de dos abogadas y una jueza, al Consejo deben ingresar un senador y un diputado (por las "segundas minorías"), el presidente de la Corte y un representante del sector académico, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta integración "de emergencia" viene en subsidio del mandato original de la Corte: que se dicte una nueva ley de integración del Consejo. Ese trámite se encuentra políticamente bloqueado en el Congreso, por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. El oficialismo podría eventualmente conseguir los votos para aprobar en el Senado su proyecto (que lleva el número de integrantes a 17), pero no parece que haya chances de que reedite esa performance en Diputados. Y tampoco de que haya acuerdo: Juntos por el Cambio también impulsa su propio proyecto, que en este caso recupera la composición original de 20, a la que por iniciativa de Cristina Kirchner se modificó en 2016. Sin embargo, el nudo del conflicto no es la cantidad de integrantes, sino el hecho de que el presidente de la Corte vuelva a ser el titular del organismo. Así era originalmente y así lo establece el proyecto opositor; así dejó de ser con la ley de 2016 y del mismo modo figura en la iniciativa kirchnerista. La intransigencia de ambas partes sobre este punto bloquea hasta ahora las chances de consenso. Y como instancia intermedia hasta ahora solo surgió la propuesta de Graciela Camaño (actual consejera) de que la Corte sea parte del organismo, pero que no lo presida, y que su representante sea rotativo. En tanto, la integración de emergencia también está en riesgo de no prosperar, ya que más allá de las elecciones previstas para esta semana, el sector político tampoco arribó a un acuerdo (ni hizo muchos esfuerzos para buscarlo) sobre a quien le tocará representar a las "segundas minorías". Una circunstancia que, tal como advirtió en su momento el consejero Carlos Matterson en diálogo con El Litoral, podría impedir que se cumpla con el fallo de la Corte, ya que éste dispone que todos los nuevos miembros deben asumir simultáneamente. Y que provocaría, en tal caso, el cese de actividades del Consejo, y la paralización de los procedimientos para seleccionar candidatos a jueces que cubran el alarmante número de vacantes existente. Tenés que leer El Consejo de la Magistratura decidirá si suspende o no a la jueza que besó a un preso Compulsa Más allá de que será sólo para unos meses (hasta completar el actual período) y de que incluso las circunstancias políticas podrían impedir que asuman en su cargo, la elección de las nuevas integrantes sirve como compulsa entre distintas fuerzas, y como un termómetro de lo que pueda pasar en la renovación total de fin de año. Hay dos listas de abogadas: una es encabezada por Jimena de la Torre, exfuncionaria de Cambiemos, con el apoyo de Pro y el radicalismo; y otra es liderada por María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Facultad de Lomas de Zamora y apoyada por el oficialismo. Se espera que las dos abogadas, una por cada lista, ingresen al Consejo. Para que una lista se quede con los dos cargos en juego deberá superar el 65% de los votos. Hay tres listas de juezas: la Bordó, que lleva a Agustina Díaz Cordero, de la Justicia civil y más crítica con el Gobierno; la Celeste, cercana al oficialismo, que lleva a la jueza laboral Verónica Dobarro; y la lista Compromiso Judicial, que lleva a la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

