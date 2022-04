https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.04.2022 - Última actualización - 12:26

12:18

La decisión de la Casa Gris de descontar en 48 cuotas iguales y consecutivas préstamos tomados para construir cloacas ya está en la agenda de la Cámara alta. Afectará las coparticipaciones de Carcarañá, Fray Luis Beltrán, Coronda y San Carlos Centro.

Reacciones ante un decreto del gobierno provincial Preocupación en el Senado por el cobro de deudas en dólares a cuatro ciudades La decisión de la Casa Gris de descontar en 48 cuotas iguales y consecutivas préstamos tomados para construir cloacas ya está en la agenda de la Cámara alta. Afectará las coparticipaciones de Carcarañá, Fray Luis Beltrán, Coronda y San Carlos Centro. La decisión de la Casa Gris de descontar en 48 cuotas iguales y consecutivas préstamos tomados para construir cloacas ya está en la agenda de la Cámara alta. Afectará las coparticipaciones de Carcarañá, Fray Luis Beltrán, Coronda y San Carlos Centro.

Un decreto del gobernador Omar Perotti derogó otro de 2015 que les permitía a cuatro ciudades santafesinas diferir pagos correspondientes a deudas en dólares, que se tomaron para construir redes cloacales con una operatoria nacional que ofreció una fuente de financiación en dólares.

El tema promete una fuerte repercusión en el Senado santafesino, donde el tema ya fue tratado hace casi una década atrás.

Durante los años en que la financiación en moneda extranjera era un asunto frecuente (porque regía un tipo de cambio fijo de un peso por cada dólar) las ciudades de Carcarañá y Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo; Coronda, en San Jerónimo; y San Carlos Centro, en Las Colonias aceptaron una operatoria del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) que -con la legislación vigente por entonces en Santa Fe- pudieron endeudarse con la Nación por 8 millones de dólares en total. Parte de esa suma fue saldada cuando cada billete verde costaba 116 veces menos (si se toma la cotización oficial actual).

Obviamente, la provincia fue garante de esos préstamos que de 2015 en adelante ha ido pagando a la Nación, sin que los municipios reduzcan esos compromisos para con el Estado provincial.

En los considerandos del decreto firmado por el gobernador Perotti se cita otro del último año de gestión de Antonio Bonfatti que se deroga ante "una considerable acumulación de la deuda que las mencionadas Municipalidades tienen con el Tesoro Provincial".

Y agrega que se buscará que el pago de esas deudas se haga con una "metodología de recupero de los saldos adeudados por los municipios citados mediante la afectación de la Coparticipación de Impuestos de la que son beneficiarias a través de un plan de cuotas mensuales a descontar en un período que asegure un monto de retención que no comprometa sus finanzas".

En la parte resolutiva se fija la devolución "en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con afectación de la Coparticipación de Impuestos de cada Municipio acorde al régimen regulado por el Decreto N.° 0057/1996 y modificatorios".

Declaración

Son tres los senadores provinciales directamente interesados en el tema, porque ciudades de los departamentos que representan están afectadas. En el caso de San Carlos Centro, el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias); en el de Fray Luis Beltrán y Carcarañá, el presidente del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y en el de Coronda, el senador radical frentista Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo).

El jefe de la bancada justicialista que enarbola la bandera del "oficialismo responsable" frente a la Casa Gris presentó un proyecto de declaración que será parte del temario de la próxima sesión.

Traferri pide que la Cámara declare su preocupación "ante el dictado del Decreto Provincial N° 457 del 28 de marzo de 2022 por el cual se dispone el descuento de los importes que fueran retenidos por el ENHOSA a la Provincia de Santa Fe en concepto de ejecución de garantías asumidas ante dicho Ente Nacional por los Municipios de Carcarañá y Fray Luis Beltrán del Departamento San Lorenzo, Coronda Departamento San Jerónimo y San Carlos Centro Departamento Las Colonias", lo que incluye "la derogación del Decreto Provincial Nro. 187/2015 por el que les fuera otorgado a dichos Municipios el beneficio de la suspensión de estos descuentos".

El texto propuesto "insta al Poder Ejecutivo a que revise la medida de gobierno dictada y evalúe otras posibilidades para ejecutar este recupero de fondos, como la de supeditarlo al momento en que se efectivice el cobro de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe en concepto de coparticipación", reconocida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia a fines de 2015. Por ley, cuando Santa Fe cobre esa deuda que se generó durante el gobierno de Cristina Kirchner el Estado provincial deberá coparticipar a las municipalidades y comunas esos recursos.

"Alarma"

En los considerandos, Traferri dice que con el proyecto "pretende exteriorizar la preocupación que genera en cuatro Municipios" la medida adoptada por la Casa Gris.

Destaca que las obras de cloacas fueron ejecutadas (con esa financiación en dólares) por lo que al momento de operar sus vencimientos les fue dificultoso afrontar su pago.

Destaca que "ante esta circunstancia el entonces gobernador Bonfatti dictó el Decreto Nro. 0187 del 27 de enero de 2015 mediante el cual se disponía un importante beneficio a los Municipios deudores, dado que les otorgó la suspensión de los descuentos en virtud de la delicada situación por la que los mismos estaban atravesando. Esa norma se mantuvo vigente hasta este 28 de marzo", expresa respecto de la medida adoptada por la actual gestión.

"Esta medida ha traído alarma y preocupación a los mandatarios locales afectados, dado que esas deudas, como ya fuera mencionado, fueron contraídas en dólares moneda que hoy tiene una alta cotización lo que provoca que de producirse efectivamente estos descuentos se afecte enormemente sus finanzas. Todo esto en un contexto actual de crisis económica inflacionaria pos pandemia y a días de tener que abonar el primer tramo del aumento determinado por la paritaria a los trabajadores municipales", agrega. "Consideramos correcto que la provincia proteja los recursos públicos, procurando su obtención, y como en este caso busque recuperar aquellos que por derecho le corresponden. Pero debe necesariamente contemplar en la ejecución de esa gestión también la situación de los Municipios, a los cuales como parte de la estructura del Estado debe asistir y acompañar, considerando que están en la primera línea de atención afrontando los problemas de cara a los vecinos que habitan el territorio provincial", sigue

Por esto "creemos que el Ejecutivo Provincial debería revisar la norma emitida" y "evaluar alternativas más accesibles para los Municipios".

Paradojas de la transición

En 2014 el Senado santafesino abordó el tema de las deudas en dólares que se convirtieron con la devaluación en impagables para cuatro municipalidades y comunas santafesinas. Lo curioso es que lo hizo a partir de un proyecto de ley de un actual ministro del gobierno de Omar Perotti, que por entonces era senador por el departamento San Jerónimo, el actual titular del Ministerio de Desarrollo Social, Danilo Capitani.

El actual funcionario de la Casa Gris propuso cuando era el representante de ese departamento una ley que de garantías a los cuatro municipios que se endeudaron en dólares y por entonces se encargó de recordar que hubo dos leyes provinciales (en tiempos del gobernador Carlos Reutemann) que propiciaron ese vínculo directo entre el Enhosa y las ciudades que tomaron créditos.

En el caso de Coronda (San Jerónimo) el municipio fue garante de una operación que asumió la cooperativa de servicios públicos. Por entonces, Capitani advirtió que esas deudas (como en Fray Luis Beltrán, Carcarañá y San Carlos Centro) la comunidades locales buscaron maneras de mejorar su calidad de vida ante la ausencia del Estado provincial. Aquella idea de resolver por ley ese problema en 2014 contó con el inmediato respaldo de la mayoría justicialista de la Cámara (que era opositora). Al proyecto se sumaron senadores del entonces oficialismo, tanto radicales como socialistas. Sin embargo, como era de prever, el tema no avanzó y no hubo ley. El Ejecutivo de entonces se ocupó de que no la hubiera y en su lugar dictó el decreto mencionado. Nada hacía prever que ahora se diera marcha atrás. En medio de la sorpresa, no faltan lecturas respecto de que oficialistas y opositores también han cambiado sus roles en una parte de esos municipios.