Evoluciona lo del pie, pero no llega al miércoles

Álvez también queda afuera del juego contra el Junior

Hay que recordar que en ese bloque de ataque el entrenador no podrá contar con Mauro Luna Diale, que debe cumplir dos fechas de suspensión en Sudamericana. En principio, el uruguayo Polenta se mete solo entre los once.

Todavía le duele. El uruguayo Álvez, que arrancó a puro gol y con buenas actuaciones, se quedó afuera del clásico y desde allí no volvió más al once titular de Munúa. El dolor es en el mediopié (tarso). Si bien evoluciona, no llega al miércoles contra el Junior de Barranquilla. Crédito: El Litoral

Evoluciona lo del pie, pero no llega al miércoles Álvez también queda afuera del juego contra el Junior

Por Redacción EL SEGUIR A pesar que varios dejaban la puertita abierta en el Mundo Unión, El Litoral está en condiciones de asegurar que el delantero goleador uruguayo Jonathan Álvez quedará totalmente descartado para el partido de este miércoles, a las 19.15, contra el Junior de Barranquilla en Santa Fe por el inicio de lo que será la edición 2022 de la Copa Conmebol Sudamericana. Si bien evoluciona mejor (ya puede apoyar y caminar con normalidad, sin dolor), los tiempos de recuperación del delantero charrúa no coinciden con el primer juego de copa en el 15 de Abril. A la baja confirmada de Álvez se suma algo ya anunciado: Mauro Luna Diale no puede jugar los dos primeros partidos (ahora Junior acá y luego contra Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra a semana que viene) del torneo continental, porque debe purgar dos fechas de sanción de la anterior participación del Tate (fue expulsado ante el Bahía de Brasil). Sin dudas que a estas dos bajas de peso (Álvez y Luna Diale), se suma el interrogante por Leo Ramos, por quien el cuerpo médico ordenó los estudios de rigor: el viernes terminó con un fuerte pinchazo en el isquitoibial de una de sus piernas. "En las últimas horas, el futbolista no evidenció dolor, pero hay que esperar igualmente los resultados del estudio con las imágenes", confiaron ante la consulta de este diario. Si uno descarta a Luna Diale, Álvez y Ramos, los que quedan "en pie" del bloque ofensivo son Gallegos junto a Peralta Bauer, por lo que quedaría demasiado al límite en cuanto a los recambios, por lo que no se descarta una "fichita" para que sea el zurdo Kevin Zenón quien se pueda ganar un lugarcito sorpresivo entre los atacantes para lastimar al Junior de Barranquilla. En el rubro lesionados, de la misma manera que hay que esperar la evolución de la molestia en Leo Ramos, el que está totalmente recuperado y a disposición es Enzo Roldán, claro que dependerá de cómo quiera jugar tácticamente el entrenador Gustavo Munúa frente al Junior de Barranquilla este primer juego copero en el estadio 15 de Abril. Si bien no hay pistas de parte del entrenador tatengue, es casi un hecho que el internacional uruguayo Diego Polenta se meterá adentro del partido con los colombianos por la Copa Sudamericana como titular. Incluso, Munúa lo habría reservado por este mismo motivo del juego contra Patronato, el viernes pasado en el Presbítero Bartolomé Grella de la capital entrerriana. Los futbolistas del Club Atlético Unión que resultaron inscriptos en la lista de buena fe en la Conmebol fueron hisopados este domingo (el protocolo marca 72 horas antes del juego), quedando todos a disposición del cuerpo técnico charrúa, pensando en el cruce contra el Junior de Barranquilla. Con Newell's Luego de recibir al Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana 2022, este miércoles desde las 19.15, el Unión de Gustavo Munúa volverá a jugar por la Copa de la Liga, nada más y nada menos que contra Newell's Old Boys de Rosario, otra vez en el 15 de Abril. Este cruce, de "tatengues" y "leprosos" irá este sábado 9 de abril desde las 14. Llegó el Junior: entrena en el predio de Colón El Juniors de Barranquilla, quien viene de vencer a Alianza Petrolera 3-1 por el campeonato cafetero, ya está instalado en Santa Fe, arribando al Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo en las últimas horas. Con búnker en un hotel de la zona del Puerto y Casino, los colombianos solicitaron el predio deportivo del Club Atlético Colón para poder entrenar. Para el "Tiburón" ya quedó atrás el triunfo 3-1 de Junior ante Alianza Petrolera. El equipo rojiblanco, que volvió al grupo de los ocho clasificados, ya se concentra en lo que será su primer partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el cual será este miércoles a las 19.15, ante Unión. Para este importante compromiso en el torneo que en teoría es el gran objetivo del conjunto barranquillero-se reforzó pensando en pelear el título-el entrenador argentino Juan Cruz Real ya definió el plantel que viajó después de las 2 de la tarde de este domingo a Argentina. El orientador, que sigue invicto como local, llevará a los mismos 18 jugadores que estaban convocados para enfrentar a Alianza Petrolera el pasado sábado y cinco futbolistas más, para completar una nómina viajera de 23 deportistas. La gran novedad en la nómina viajera es la presencia de Jhon Fredy Pajoy, quien después de estar ausente en los dos últimos juegos, regresa a la convocatoria. Los otros cuatro futbolistas que se desplazan son Wálmer Pacheco, ausente por decisión técnica de los últimos cotejos, Germán Mera, quien estaba sancionado, Jaime Acosta y Edwin Velasco, quien no jugó en los dos recientes partidos. Aunque en el papel va con casi lo mejor de su nómina, la mala noticia para el estratega rojiblanco es que no podrá contar con el defensor Hómer Martínez, quien está a la espera de conocer los resultados de otros exámenes para determinar si el tiempo de incapacidad es menor o mayor al que se tenía inicialmente. Cabe destacar que el jugador salió lesionado en la derrota 1-0 contra Deportivo Pereira por la Liga. La otra baja significativa que tendrá el "Tiburón" es Fabián Ángel, quien se retiró del partido ante Millonarios por una fuerte infracción de Andrés Murillo, a quien solo le sacaron tarjeta amarilla. El volante tiene un esguince en su tobillo y tendría unos días más de baja antes de volver a las canchas. Ambos, en caso de estar disponibles, tenían muchas posibilidades de comenzar el partido junto a Didier Moreno, pero ahora el técnico deberá pensar en quién será el otro volante de primera línea, si deja a Yesus Cabrera, o si Daniel Giraldo-quien hasta ahora no ha rendido como se esperaba- tenga la oportunidad de jugar. Junior llegó en horas de la madrugada a Buenos Aires y arribó en vuelo chárter a Santa Fe para jugar contra Unión el miércoles a partir de las 19.15, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego de eso, el viernes, se desplazará a Cali para el compromiso del sábado (20.15) ante los "Azucareros" por la Liga colombiana. En el estadio 15 de Abril, Unión dejará cercado un espacio para 2.500 hinchas del Junior de Barranquilla. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

