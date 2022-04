El mural de Reddit y los argentinos que reemplazaron banderas británicas con dibujos de Maradona y Malvinas

Internet y sus diversas plataformas acostumbran a regalar momentos históricos. Uno de ellos tuvo lugar en la mítica web Reddit este lunes, donde usuarios de todo el mundo interactuaron en un mural colaborativo.

Se trató del espacio “place”, donde los administradores del sitio permitieron a todos los usuarios pintar un pixel cada cinco minutos en una imagen de dimensión 1000x1000.

El avance del mural

The first day of @Reddit's /r/Place experiment.



/r/Place is a 1000x1000 pixel square. Every Redditor can place a single colored pixel every 5 minutes. Here's what resulted over a 24 hour period.



Source: https://t.co/4jiOBwG0pj pic.twitter.com/2dJzELrM6S