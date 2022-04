Santo Tomé: piden testigos de un grave choque seguido de fuga

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en el cruce de ruta nacional 19 y Pueyrredón. Una joven resultó lesionada. Se busca al desaprensivo conductor que escapó.

Se solicitan testigos o cualquier otro tipo de información para dar con el desaprensivo conductor de un vehículo que la madrugada del domingo protagonizó un choque en jurisdicción de Santo Tomé y se dio a la fuga.

La cobarde acción significó dejar en una situación de abandono a una joven de 26 años, que se encontraba al mando del automóvil que fue colisionado. Aturdida por el golpe del choque, la mujer cruzó la ruta en su vehiculo en total estado de conmoción.

Milagros es la joven que padeció esta dolorosa situación. Lo que sigue es su relato directo del accidente.

"El día domingo 3 de abril, a las 5.40 aproximadamente un auto me chocó a la salida de una fiesta que se realizaba en un reconocido salón de eventos de Santo Tomé.

El choque fue en calle Pueyrredón en la intersección con la ruta 19. En mi caso, solo estaba volviendo a mi casa. Venía por calle Pueyrredón pero como en la ruta 19 transitaban otros vehículos, detuve la marcha aguardando para cruzar y dirigirme con sentido a Santo Tomé.

De repente miro por el espejo retrovisor y veo que un auto viene a toda velocidad y a los dos segundos se produce el impacto contra mi auto. Me chocó en la parte trasera causando daños de importancia en la carrocería".

El choque fue en calle Pueyrredón en la intersección con la ruta 19. Foto: Captura de pantalla

Un Volkswagen blanco

"Luego del choque imaginé que el conductor se iba a bajar para consultar al menos como estaba o intercambiar datos, pero eso no sucedió. Retrocedió como si nada pasara, me esquivó y se fugó. Tanto la persona que conducía como los acompañantes que estaban en el auto.

Mis amigos lograron ver a un auto Volkswagen blanco que iba a toda velocidad.

Yo quedé sola y en estado de shock. Lo primero que pensé fue: "qué suerte que sigo viva..., qué suerte que mis amigos no están en el auto conmigo".

El cinturón de seguridad me salvó de un golpe mucho más duro porque el impacto del otro auto fue muy violento.

Aturdida después del choque, crucé la ruta y busqué mi teléfono que se encontraba perdido dentro del auto para llamar a mi mamá y a mis amigos para que me asistan.

"No te asustes, pero me chocaron", le dije entre lágrimas a mi mamá; mientras mis amigos me preguntaban si estaba bien".

Foto: Captura de Instagram

Dolor cervical

"El domingo amanecí con mucho dolor cervical por lo que tuve que acudir a la guardia para poder realizarme los estudios pertinentes. Me medicaron pero el dolor persiste.

El lunes 4 de abril por la mañana hice la denuncia en el Centro Territorial de Santo Tomé e inicié acciones legales contra la persona que chocó y se fugó. Asistí al perito médico que notó la marca del cinturón de seguridad marcado en mi piel y constató el "latigazo" cervical producto del choque.

El proceso judicial seguirá su curso y se harán las averiguaciones necesarias para poder dar con los responsables.

Para comunicarse y aportar datos, lo pueden hacer a: +54 9 342 435-6268