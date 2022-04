Presentan proyectos de Código Procesal Juvenil y defensa de los consumidores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hizo el gobernador en el marco de un encuentro del programa "Santa Fe + Justicia". El nuevo Código plantea la oralidad y el sistema acusatorio para los menores, y la posibilidad de las víctimas de ser querellantes.

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes un encuentro en el marco del programa Santa Fe + Justicia, en cuyo transcurso se presentaron los proyectos de Código Procesal Penal Juvenil y de ley de Defensa de los Consumidores.



Lo hizo en una reunión de la que participaron funcionarios provinciales, representantes del Poder Judicial y Legislativo, el Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público provincial de la Defensa Penal, colegios de abogados, universidades, entre otros.



Al término del acto, la ministra de Gobierno, Celia Arena, identificó tres cuestiones como centrales en el desarrollo del programa, iniciado el año pasado: "Un tema que la sociedad nos reclama, que son respuestas ágiles, integrales, igualitarias, efectivas. Y dos vinculadas a proyectos de ley: la Ley de defensa de Consumidores y Consumidoras, y el Código Procesal Penal Juvenil, que son deudas que tenía Santa Fe. Respecto de la primera, la legislación nacional data del año 1993, la Constitución Nacional la jerarquizó en el año '94, y de esta manera, con un trabajo colectivo, llegamos a este proyecto. Lo mismo ocurrió con la ley Procesal Penal Juvenil, que enmarca y salda una deuda histórica en la política de derechos humanos, poniendo a la provincia a la altura de la legislación nacional e internacional.

Foto: Gentileza Gobierno de la Provincia.

- En términos prácticos, ¿que implica tener un nuevo Código de procedimiento juvenil?, ¿qué cambia?, preguntó El Litoral.



- Muchas cosas cambian. Nos estamos rigiendo en parte por la Ley de Patronato y hay una diferencia entre el sistema acusatorio, que se lleva adelante para los mayores, con este sistema que avanza no solamente en el marco de protección de los derechos de los jóvenes poniendo el centro en el diálogo y en la reinserción social, sino que tiene también un capítulo especial de víctimas, que es muy interesante. A esto se suma el convenio con el Poder Judicial para la digitalización de trámites del Registro General de la Propiedad, que va en línea con el objetivo de desburocratizar y hacer eje en la conectividad y la apropiación de derechos.



Más derechos



Por su parte, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, señaló que "toda modificación que implique mejorar los derechos y construir proyectos de normas de un modo colectivo y de una manera centrada en el consenso y libertad siempre es satisfactorio porque se llega con un pre trabajo a la Legislatura provincial. Los proyectos de normas construidos a través de la academia, los magistrados, los abogados, permiten ya un mayor nivel de solvencia en cuanto al tratamiento en la Legislatura".



En tal sentido, estableció dos ejes: "En cuanto al Código Procesal Penal Juvenil, tiene que ver con cómo se va a enjuiciar a aquellos menores de entre 16 y 18 años que delinquen, y se instaura el juicio oral; hoy están regidos por una ley de hace más de 25 años, el viejo sistema inquisitivo y hoy se democratiza ese proceso, como tienen los mayores desde hace 8 años.



"A esto se suma la posibilidad para las víctimas de los delitos cometidos por esta franja de menores, no solamente de tener una participación directa siendo consultadas en forma previa a la sentencia, sino también de algo que hoy está vedado, que es la de ser querellantes; reclamar la instrucción cuando estos menores delinquen", añadió.



Somaglia destacó también la situación de los menores "calificados como no punibles, que no pueden ser sancionados penalmente, que son los menores de 16 años. Y si bien se señalan que no pueden abordarse de esa manera, ahora se va a poder hacer a través de una intervención multidisciplinaria"