"Estoy en toalla": la excusa de una funcionaria judicial para no prender la cámara en un juicio por Zoom

La mujer pidió permiso para no aparecer y justificó el insólito motivo. “Me acabo de bañar, ¿le molesta por esta vez no verme la cara?”, se animó a preguntar.

Julio Panelo, Juez en Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal. Crédito: Captura de video

“Perdón doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al Doctor Chittaro”, comenzó la insólita conversación entre una funcionaria judicial y Julio Panelo, Juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal. Es que el diálogo sucedió en medio de un juicio que se realizaba por Zoom, la plataforma virtual utilizada para videoconferencias. El Juez le dio la palabra al abogado Eduardo Chittaro para que diera un alegato, cuando la funcionaria lo interrumpió sin prender su cámara por un motivo increíble. “No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”, le respondió Panelo, en referencia a que activara la imagen, pero la mujer se justificó: “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”. Luego de unos segundos, el Juez, notoriamente confundido, le solicitó que continúe hablando, pero del otro lado se escuchó el ruido de algo que se cayó. La funcionaria pidió perdón. Luego, titubeó y terminó de hablar. Los juzgados ya volvieron a funcionar de manera presencial, por lo que todo indica que se trataba de una audiencia que puede ser virtual si lo solicita una de las partes involucradas. La reacción en las redes sociales El video se viralizó en Twitter, donde ya acumula más de 35 mil visualizaciones y superó los 700 “Me gusta”. Además, como era de esperarse, los usuarios de la red social mostraron su enojo por la extraña situación. “¿Te das cuenta la impunidad que manejan? Lo dice sin ningún estupor, cero vergüenza. Son los funcionarios estatales mejores pagos y no son capaces de tomarse seriamente su laburo”, expresó un cibernauta. Jueza de Cámara , 400 Lucas mensuales, no prende el zoom porque está en toalla

Bienvenidos a Costa Pobre ✌️

Ex país https://t.co/2a6ohFOhyl — bubu del 41 (@bubu59430655) April 4, 2022 Otros no compartieron la sinceridad de la mujer y enumeraron una serie de excusas que hubiesen servido para salvarse de la situación: “Decí que no te anda la cámara y listo”. Por último, estuvieron los que se tomaron lo ocurrido con humor y recordaron una escena de Los Simpsons que se convirtió en meme: “Hable más fuerte que tengo una toalla”. Foto: Gentileza

