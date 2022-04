https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.04.2022 - Última actualización - 15:11

15:00

La propuesta del gobierno nacional para que el nivel primario sume una hora más de clase por día generó malestar en los sindicatos docentes. Señalan que no fueron consultados y que la modificación produciría tensiones en las condiciones laborales. Piden debatir el tema en paritarias.

Piden precisiones Los gremios docentes cuestionan la propuesta para extender el horario en las escuelas primarias La propuesta del gobierno nacional para que el nivel primario sume una hora más de clase por día generó malestar en los sindicatos docentes. Señalan que no fueron consultados y que la modificación produciría tensiones en las condiciones laborales. Piden debatir el tema en paritarias.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, confirmó que presentará en el Consejo Federal de Educación una propuesta para sumar una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. Si bien la gestión de este nivel es potestad de las provincias, los ministros de todas las jurisdicciones confluirán este viernes en Ushuaia para abordar el tema.

Una vez conocida públicamente la iniciativa, surgieron dudas en la comunidad educativa y, más específicamente, desde el sector docente. Ante la preocupación, El Litoral consultó con los principales referentes gremiales, quienes se mostraron sorprendidos por el anuncio y plantearon reparos sobre la aplicabilidad de la medida.

"No tenemos conocimiento de la propuesta de Nación porque no hemos sido consultados", expresó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y Amsafe, quien adelantó que esta tarde se reunirá la Junta Ejecutiva del sindicato nacional y solicitarán una reunión urgente con la cartera educativa.

¿Pedirán que se los incluya en la redacción formal de la propuesta, considerando que la reunión de ministros donde se tratará el tema es este mismo viernes?, consultó este medio. "Consideramos que hay temas pedagógicos y de condiciones de trabajo que deben ser discutidos en el marco de la Paritaria Nacional Docente", respondió Alesso.

Por su parte, Sergio Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe, indicó que en términos pedagógicos podría llegar a ser una buena medida, pero cuestionó la oportunidad en que fue planteado el tema. "Soy partidario de avanzar sobre la jornada completa, por lo que creo que todo lo que sea mejorar el aprendizaje son medidas a considerar, pero que sea solo una hora más no alcanza a esos efectos".

"Por otro lado, no está claro cómo se implementaría este cambio. La gran mayoría de los docentes tienen doble cargo y se les dificultaría cumplir con esto. Además, los chicos tendrían que entrar a las siete de la mañana para que la jornada no avance sobre el turno de la tarde, pero en el medio tenemos un déficit de edificios escolares muy importante. Entonces, me parece que es algo inaplicable en lo inmediato y que debería ser tratado con tiempo en el marco que corresponde que son las Paritarias", completó Bayúgar.

En tanto, el Secretario General de UDA, Sergio Romero, indicó: "estamos sorprendidos, nos enteramos de la noticia por los medios". "No estamos en contra de mayor aprendizaje para los niños y las niñas, incluso hemos hecho todo para garantizar el derecho a la educación hasta en los momentos más críticos de la pandemia, pero esto debe hacerse en un marco de normativas que permitan su realización. A veces terminan siendo anuncios políticos que en la práctica se hace imposible llevar adelante", agregó Romero.

Además, cuestionó la factibilidad del anuncio por no ser planteada en Paritarias. "No tenemos dudas que hay que recuperar el tiempo que se perdió en la primera. La cuestión es que tal como fue presentado, se tomarían decisiones sin poner en consideración la opinión de los trabajadores de la educación. Hay que tener en cuenta que con esta iniciativa se estaría modificando el contrato de trabajo y muchos docentes no van a poder cumplir porque ya tienen establecidas las cargas horarias, en el medio tienen traslados a otras unidades escolares. Además, habrá que tener en cuenta el trabajo de auxiliares, que van a necesitar al menos una hora entre turno y turno para limpiar las escuelas, entre otras cuestiones que hacen a las condiciones laborales como modificaciones en el seguro de los alumnos, sistema de ART docente".

Inversión

La extensión horaria por turno pasaría de cuatro a cinco horas, lo que demandará una inversión de 18.000 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por las fuentes oficiales. De ese total, un 80% sería aportado por el Estado Nacional para solventar el aumento del sueldo de los maestros, mientras que un veinte por ciento debería ser costeado por las provincias.

En ese sentido, los sindicatos reclamaron que a esta altura del año, con el ciclo lectivo ya iniciado, todavía hay provincias que mantienen conflictos para cumplir con los aumentos salariales por la inflación prevista para este año, por lo que sumar este monto extra sumaría una nueva complicación para las arcas de cada jurisdicción.

Santa Fe

La cartera educativa provincial prefirió la prudencia antes de expresarse sobre la propuesta del ministerio nacional. Las autoridades santafesinas indicaron que el tema requiere de un abordaje pormenorizado, por lo que esperarán al viernes para conocer en detalle la iniciativa. Cabe recordar que este miércoles por la mañana, la ministra Adriana Cantero estuvo en la Legislatura provincial para informar a los jefes de los bloques parlamentarios sobre el saldo del ciclo lectivo 2020-2021 y al inicio del presente ciclo lectivo 2022, aunque parte de la información ya fue remitida oportunamente por escrito.