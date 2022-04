Censo digital: en 20 días se registraron más de 100 mil viviendas en la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 07.04.2022

Esa cifra corresponde aproximadamente al 9% del total a relevar. Esperan que el porcentaje aumente en el mes y medio que resta hasta el 18 de mayo, día del censo presencial. Alientan a las personas a que se sumen a completar los datos vía web.

Más de 100 mil viviendas ya fueron registradas de forma on line en la provincia de Santa Fe, a 20 días de iniciarse el Censo Digital 2022, que se extenderá hasta el miércoles 18 de mayo, a las 8 horas, día en que pasarán los censistas casa por casa. El dato fue aportado por Gabriel Frontons, director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), quien dijo que esa cantidad corresponde "aproximadamente al 9%" del total a relevar. "El censo justamente va a arrojar el resultado certero de la cantidad de viviendas y población que hay en la provincia y el país", explicó el funcionario.

Es la primera vez que se lleva a cabo la modalidad virtual en Argentina y el funcionario remarcó que está teniendo una "muy buena" recepción en Santa Fe. "No hay antecedentes para comparar pero estamos muy bien, avanzamos de a miles de personas por día. El comentario que tenemos de quienes lo completaron es que se trata de una experiencia positiva. Nos dicen que el cuestionario digital es sencillo, ágil y llevadero", aseguró Frontons.

En el censo experimental, que en la provincia se llevó a cabo en Gálvez, el 25% de los galvenses había contestado el cuestionario de forma digital. "Esa es la referencia que tenemos pero aspiramos a conseguir un porcentaje mayor y estamos expectantes por cómo viene avanzando la adhesión de la gente", señaló.

61 preguntas

El cuestionario está organizado en 5 bloques: vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda, población y comprobante de finalización.

También destacó que la adhesión se presenta "de forma homogénea en los 19 departamentos. Hay una campaña muy fuerte de comunicación a nivel nacional y, desde el Instituto provincial estamos reforzando y sumando acciones y estrategias. Por ejemplo, ya hemos informado a todo el personal de la planta permanente de la administración provincial, de manera de alentar a la población a sumarse al censo digital".

El 18 de mayo hay que estar en casa

El Censo Digital se puede completar en línea en: censo.gob.ar. Es una herramienta que ahorrará tiempo a la población, facilitará el trabajo de los censistas y la carga de datos. No obstante, aún llenando el formulario digital, el día del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en cada hogar tiene que haber al menos una persona para esperar al censista.

El titular del Ipec, subrayó que lleva entre 10 y 15 minutos completar las 61 preguntas del censo on line, y subrayó que "se trata de una página de Internet, no es un link, ni es un instructivo. Y a lo último aparece el comprobante, que es un código alfanumérico de finalización del censo, que también llegará por correo electrónico".

El 18 de mayo, la persona que lo completó puede tener el código impreso o simplemente anotado en su casa. "Llega el censista y en un minuto le entregamos el código y termina esa instancia, con muchos beneficios -claro está- en materia de tiempo tanto para la persona que está en la vivienda como para el censista. Si la persona no lo completó de forma digital, responderá ahí presencialmente", explicó. Y consideró que "ese día tiene que haber alguien sí o sí en el hogar, por eso es feriado. El censo de población se hace cada diez años y sus resultados son fundamentales para dar respuestas luego a las demandas de la gente".

A no demorarse

Frontons alentó a completar el censo de forma digital dado que "es muy cómodo: uno puede hacerlo las 24 horas, los 7 días de la semana" desde un celular, tablet o computadora, y sugirió sumarse con tiempo y "no esperar el último día, porque puede ser que en ese momento la página tenga mucho tráfico y haya demoras o se sature".

"Entonces pedimos anticiparse, cargarlo durante abril, y estaremos cumpliendo así con el censo de población, un aporte muy importante en términos de estadísticas oficiales del país", añadió.

Anónimo

Consultado sobre las críticas que recibió la modalidad on line, dado que se solicita el DNI para completar el formulario -lo que no ocurre en el censo presencial que es anónimo-, el funcionario respondió: "El DNI no se solicita como dato censal, sino para validar a la persona que hace la carga de datos. Ese dato no va a quedar registrado, no es a los fines censales ni estadísticos. Llevamos la tranquilidad de que el censo digital es anónimo".

Cinco datos útiles

Dónde completar el censo: www.censo.gob.ar

Mesa de ayuda: 0800-345-2022 (de lunes a viernes, de 6 am a 12 pm)

Si no terminás de completar el Censo en una sola sesión, podés ingresar nuevamente con el código único de la vivienda para terminarlo en otro momento.

Si te olvidaste de algún integrante o te equivocaste con algún dato, el 18 de mayo tenés que hacer la entrevista de forma presencial.

Instructivo