Línea directa: "Pedido a Assa", "Perro maltratado" y otros mensajes

Jueves 07.04.2022

15:16

Felicitaciones por el suplemento alusivo a Malvinas

LAURA TABOADA

"Mis felicitaciones por el suplemento Malvinas, a 40 Años de la Guerra. ¡¡Excelente, completo!! Percibo un sentimiento de admiración y respeto en cada artículo. Felicito a la Dirección, a los autores de la idea y a cada uno de los que plasmaron el dolor, la abnegación e injusticia que sufrieron esos jóvenes valientes y héroes".

Aclaración

ASSA

"Respecto de un reclamo publicado en la edición de ayer, referido a la no recepción de las facturas por los servicios sanitarios de algunas cuadras de calle Vélez Sarsfield, recordamos a los usuarios que deben hacer el reclamo correspondiente, para que la empresa lo pueda gestionar, con el proveedor de distribución de las facturas. Los canales disponibles para ello son: canal de autogestión por mensajes de texto de WhatsApp al 341 695 0008, u oficina virtual en el portal www.aguassantafesinas.com.ar o telefónicamente de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 a los Tels. fijos 450-4686/87. Muchas gracias".

Pedido a Assa

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Hace 3 semanas que estoy tratando de comunicarme con Assa, porque hay un derrame de agua potable, en Pasaje Larramendi, entre San Jerónimo y Facundo Zuviría. Es una pérdida muy importante. El agua es cara y encima los ríos están secos. El asunto es que logré hacer por wpp un trámite, pero en realidad no se me permite hacer el reclamo. El trámite es 2.931.704. Lo hice la semana pasada, pero ahora, en el Ente Regulador no me permite hacer el reclamo con ese número de trámite, porque dicen que tiene que tener otro número de no sé qué cosa... El tema es que ¡esto no puede ser! ¿Y acá ningún vecino se preocupa por el agua que se está perdiendo? Pido que me pasen este mensaje, porque mucha gente lee esta página; o bien que venga un fotógrafo y capte esta imagen. Muchas gracias".

Estudiar para trabajar

RAMÓN

"Todo aquel que no tiene trabajo que estudie gratis un oficio y verá que tendrá trabajo de sobra. Si yo fuera gobierno, daría planes al que se está preparando para trabajar, no a los vagos. Cortar el tránsito tendría que estar PROHIBIDO, porque le ocasiona daño al que no tiene ninguna culpa".

Uso de la red vial: barbaridad jurídica

UN LECTOR

"Me dirijo a alguno de nuestros ilustres concejales de la ciudad de Santa Fe, para solicitarles que empiecen a trabajar en el Concejo para la derogación del tributo denominado canon de derecho de uso de la red vial, el irónicamente llamado 'impuesto al bache'. Este canon que se cobra aquí, en la única ciudad del país, es con fines absolutamente recaudatorios; un tributo marcadamente anticonstitucional, porque está gravando dos veces la misma cosa. Nosotros ya pagamos la patente, que viene a cubrir los gastos de mantenimiento de la red vial. De manera que tal tributo es ilegal, anticonstitucional; y me asombra profundamente que ningún abogado, ni el Colegio de Abogados, haya interpuesto alguna consideración con respecto a esto. Así que solicito, formalmente, como ciudadano santafesino, a los señores concejales, que deroguen esta barbaridad jurídica. Por otro lado, en el mientras tanto, los ciudadanos queremos saber adónde van a parar esos fondos, porque tenemos la sospecha de que van a Rentas Generales de la Municipalidad, porque gastar esa fortuna que se recauda por tal concepto, en los baches, no se ve. Las calles están dinamitadas. No se puede circular. Es más: nosotros les tendríamos que hacer un juicio al Municipio por permitir que se nos rompan los vehículos. Y estos cararrotas, encima que no reparan las calles, nos cobran por un presunto arreglo. Este tema es de una gravedad jurídica e institucional grandísima, pero nadie hace nada. Esta ciudad está gobernada por el viento, porque no tenemos autoridades... Aquí no hay gobierno. Es una vergüenza. Gracias por este espacio".

Perro maltratado

PATRICIA ROMERO DE B° SAN PANTALEÓN

"Pido ayuda a la Protectora, a quien sea. Vivo en Estrada 5368, a la vuelta del Crematorio, y tengo una vecina enfrente de mi casa, que no está nunca, tiene encerrado al perro y el animal ladra y llora todo el tiempo. Yo creo que no le dan de comer... Yo quiero hacerlo, pero no llego ni a verlo. Que alguien venga a socorrerlo. Eso es maltrato animal".

¡Busquemos la paz!

SANTIAGO

"Estuve leyendo un par de diarios de Buenos Aires, con entrevistas realizadas a personas de la oposición al actual gobierno. No quiero emitir opinión o juicio por los dichos de los políticos, porque cada uno tiene su propia ideología y es justo que se expresen. Pero, luego leí los comentarios de los lectores. Me quedé tristemente asombrado por la violencia que cargaban sus palabras, el chiste cáustico, satírico, corrosivo, malicioso. Y me pregunto: ¿puede una sociedad tan llena de odio salir adelante? ¿Es esto lo que les dejaremos a los niños de las generaciones venideras? ¿Hasta qué punto es posible creer que se es más sabio al maldecir la opinión en contrario, por el solo hecho de no estar de acuerdo? ¿No es esta una prueba de la brutalidad que rompe los límites de la ética y la razón humana? El odio pulula por todas partes... Se respira odio, con tanto que nos hace falta la paz... ¡Y nos sorprendemos de Rusia y Ucrania y aquí tenemos una especie de guerra civil de otra naturaleza...! Con una sociedad así, lo único que resta es mantener nuestra familia al margen de pleitos, divergencias y conflictos por opiniones políticas. Es un campo lleno de maldad. ¡Por el amor de Dios: busquemos y luchemos por la paz!".