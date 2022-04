https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.04.2022 - Última actualización - 9:38

9:35

La franquicia del argentino tuvo a un Nikola Jokic imparable y superó a Memphis Grizzlies por 122 a 108. Se aseguraron un puesto en play-offs.

NBA Facundo Campazzo tuvo minutos nuevamente en el triunfo de Denver Nuggets La franquicia del argentino tuvo a un Nikola Jokic imparable y superó a Memphis Grizzlies por 122 a 108. Se aseguraron un puesto en play-offs. La franquicia del argentino tuvo a un Nikola Jokic imparable y superó a Memphis Grizzlies por 122 a 108. Se aseguraron un puesto en play-offs.

El base cordobés Facundo Campazzo volvió a jugar este jueves por la noche en Denver Nuggets, luego de ocho partidos sin actividad, en el triunfo como local por 122 a 109 ante Memphis Grizzlies en la anteúltima jornada de la temporada regular de la NBA.

Campazzo, por decisión del entrenador Michael Malone, no jugaba en Denver desde el pasado 20 de marzo cuando de local cayó ante Boston Celtics por 124-104, estando en cancha cuatro minutos y 30 segundos.

Este jueves Malone determinó que el ex Real Madrid juegue dos minutos y 49 segundos, y, en ese lapso, solo marró un intento de triple.

Ante esta situación, “Facu” manifestó: "Extraño jugar. Es lo que más me gusta. El coach me habla y ayuda mucho para mantenerme alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque entrar. Él sabe que no es una situación cómoda para mí".

Denver, sexto en la Conferencia Oeste, tuvo al pivote serbio Nikola Jokic como goleador con 35 puntos, 16 rebotes y seis asistencias, mientras que Aaron Gordon aportó 22; mientras que en Memphis, segundo en la misma conferencia, Desmond Bane marcó 14. Ambos ya se aseguraron su lugar en los play-offs.

Récord para Jokic

Con estos números, el pivot serbio se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en alcanzar los 2.000 puntos, los 1.000 rebotes y las 500 asistencias en una sola temporada.

El domingo próximo los Nuggets terminan la temporada regular visitando a Los Angeles Lakers, ya eliminados de la postemporada.

Clasificados en el Este a play-offs

1° Miami Heat

2° Milwaukee Bucks

3° Boston Celtics

4° Philadelphia Sixers

5° Toronto Raptors

6° Chicago Bulls

El play-in (repechaje) por las últimas dos plazas lo jugarán Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks y Charlotte Hornets.

Clasificados en el Oeste a play-offs

1° Phoenix Suns

2° Memphis Grizzlies

3° Golden State Warriors

4° Dallas Mavericks

5° Utah Jazz

6° Denver Nuggets

El play-in (repechaje) por las últimas dos plazas lo jugarán Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs.