Viernes 08.04.2022 - Última actualización - 13:56

13:51

Fútbol Playa

Argentina festejó ante Chile en la última jugada

El seleccionado mayor dirigido por Hernán Magrini se impuso por 2 a 1 a su par de Chile y logró así su segunda victoria consecutiva. Por su parte, la Sub 20 Albiceleste no pudo contra los trasandinos y cayó goleada. Hoy sigue la actividad en la costanera oeste santafesina.

Argentina y Chile protagonizaron un partido vibrante que tuvo un final con festejo albiceleste. Crédito: Pablo Aguirre

Por Ignacio Pueyo El equipo argentino sigue por la senda victoriosa y se impuso contra Chile en la segunda jornada de la Liga Evolución de Fútbol Playa. En la primera fecha, los de Magrini habían vencido al seleccionado de Bolivia. En el último turno de la jornada del jueves, Argentina y Chile se veían las caras en el estadio montado en Playa Grande, a metros de la Dirección de Deportes de la Ciudad. Allí llegaba el seleccionado nacional, y también su par trasandino; éste último había quedado libre en la primera jornada. Gómez Polatti, De Sosa, Pomar, Benaducci y Ponzetti eran los cinco elegidos para saltar al campo de juego. El primero en abrir el marcador fue el combinado visitante. Promediando el primer tiempo, el arquero Gutiérrez envió una pelota larga con sus manos hacia el costado, que fue cabeceada hacia el medio por Rodríguez, para el ingreso en soledad de Diego San Martín, quien de cabeza puso el 1 a 0 parcial. A partir de ese momento, Argentina comenzó a contar con varios tiros libres para emparejar el partido. Cuando restaba apenas un minuto para el primer descanso, Lucas Ponzetti tomó justamente una oportunidad de pelota parada para poner el empate con un certero remate que entró pegado al palo del arquero. Durante la segunda parte no pudieron sacarse diferencias, por lo que el encuentro tuvo que definirse en el tercer y último tiempo. Cuando el cartel lumínico indicaba que quedaban solo tres segundos de juego, Emanuel De Sosa envió una pelota llovida al área. Allí apareció para cabecear en soledad una vez más Lucas Ponzetti, anticipando al arquero chileno y poniendo el 2 a 1 definitivo. La gran cantidad de gente que se acercó hasta el estadio festejó con euforia la victoria conseguida en el último segundo de juego. Tenés que leer La Liga Evolución de Fútbol Playa largó con todo Derrota de la Sub 20 El equipo argentino juvenil también debió medirse frente a su par de Chile, en un encuentro que fue sumamente entretenido, pero que arrojó un resultado negativo para la Albiceleste. Los dirigidos por Magrini cayeron 6 a 1, con un gol convertido por su capitán Aucán Sierra en el primer tiempo, y que significó el empate parcial. Las conquistas del equipo trasandino llegaron por parte de Nicolás Zurita (en dos ocasiones), Felipe Gajardo, Maximiliano Rodríguez, Ángel Rama y Alan Riquelme. Además, los otros dos partidos de la jornada fueron protagonizados por las selecciones de Uruguay y Bolivia. Los uruguayos volvieron a hacerse fuertes en Sub 20 y vencieron a los del altiplano por 5 a 1. Los goles charrúas fueron convertidos por Yohan Riquel, Martin Farías, Richard Ribero, Lucas Olmedo y Bruno González. En tanto, para Bolivia descontó Diego Canido. En el duelo de mayores, Bolivia logró su primera victoria al vencer a Uruguay por 3 a 2. Para la Verde marcaron Pablo Zapata, y Jesús Gutiérrez en dos ocasiones. Los tantos de Uruguay llegaron gracias a Richard Rivero y Manuel Varela. Los celestes aún no han podido conocer la victoria en mayores, debido a que en la primera jornada habían caído frente a Paraguay.

Programación viernes 3° Fecha / Viernes 8 de abril 16:00 Hs Uruguay – Chile (Sub-20) 17:30 Hs. Paraguay – Bolivia (Sub-20) 19:00 Hs. Uruguay - Chile (Mayor) 20:30 Hs Paraguay – Bolivia (Mayor) Libre: Argentina Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

