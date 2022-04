https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.04.2022 - Última actualización - 17:30

14:21

El intendente de Rosario pide atribuciones para áreas metropolitanas en temas como seguridad, residuos, transporte público y tributarios. Advierte la necesidad de respuestas concretas ante el riesgo de consensualismo vacíos.

Reunión en la Casa Gris Javkin "entusiasmado" con el programa Santa Fe + autonomía El intendente de Rosario pide atribuciones para áreas metropolitanas en temas como seguridad, residuos, transporte público y tributarios. Advierte la necesidad de respuestas concretas ante el riesgo de consensualismo vacíos. El intendente de Rosario pide atribuciones para áreas metropolitanas en temas como seguridad, residuos, transporte público y tributarios. Advierte la necesidad de respuestas concretas ante el riesgo de consensualismo vacíos.

Es decisivo para nosotros, porque los municipios cada vez concentramos más responsabilidades y debemos tener más potestades", dijo Pablo Javkin tras el encuentro que mantuvo con la ministra de Gobierno, Celia Arena y el titular de la cartera de Gestión Pública, Marcos Corach.

Fue en el marco del Programa Santa Fe + Autonomía, al que fueron convocados 36 municipios. El intendente rosarino dijo que "a la iniciativa la tomamos con mucho entusiasmo. El lunes también tenemos una audiencia pública en Rosario para discutir el tema; ojalá esté sea el año en el que podamos avanzar; es un año no electoral, es un año para discutir este tema de fondo que a veces para la sociedad parece lejano pero cuando lo bajamos a lo cotidiano -la seguridad, el régimen institucional en las potestades económicas de los municipios- cobra realidad diaria".

Recordó que "todas las fuerzas políticas en algún momento impulsamos la autonomía por ley y todas las fuerzas políticas en algún momento dijimos que tenía que ser por reforma constitucional. Y las dos cosas tenían verdad, pero ahora hay un fallo de la Corte Suprema muy explícito; lo mejor es trabajar una reforma de la Constitución".

"Queremos impulsar alguna reforma en lo que tiene que ver con las potestades a la hora de la designación de los jefes policiales y de la distribución de las fuerzas en la ciudad. El tema seguridad es el más candente", dijo Javkin.

Pero no es el único. "Para que ustedes tengan una idea, yo no puedo acordar con la localidad de Funes el envío de una línea de colectivos en forma directa; las gestiones de residuos se tienen que ver con marcos metropolitanos y hay una debilidad institucional decisiva", ejemplificó.

En materia tributaria, "habría recursos que los municipios los podríamos recaudar de mejor manera, más equitativamente y luego obviamente hacer coparticipación inversa. Hay muchos temas concretos, de la vida cotidiana, que se enmarcan dentro de este gran tema qué es la autonomía. Lo bueno es tener un encuentro como éste, ponerle encarnadura al tema, ponerle sentido práctico".

Reforma constitucional y sociedad

Tras repasar el peso de figuras como Lisandro de la Torre o el rol de Santa Fe en la reformadora del '94 -que incluyó la autonomía municipal- Javkin expuso que "nosotros siempre fuimos reformistas.

"Lo único que hay que tener cuidado -advirtió- es que la sociedad entienda los 'para que' de los temas, porque sino parece la política jugando un juego lejano. Y bastante tensa está la gente con los problemas cotidianos de inflación e inseguridad".

Reseñó que "empezamos con el tema de la autonomía; tiene que ser algo no vacío, tiene que ser no una ley genérica. Tiene que ser: tomamos tal aspecto, tal otro y avanzamos con tales soluciones. El intendente rosarino descartó darle dimensión promocional -hacia la gobernación- a un próximo encuentro de su sector en Rosario. "LLevo tres meses más o menos con normalidad; déjenme disfrutar de la tarea que tengo", se excusó.

Salir del espectáculo de TV

"Yo soy de la teoría de tener una lógica más del interior que la de la del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires. A la hora de la discusión política tenemos que salir del espectáculo televisivo e ir a los temas concretos", dijo el intendente de Rosario. "Tenemos que ser muy claros para qué apunta una discusión política: qué problema quiere solucionar. A mí me da mucho temor que si en el 2022 no empezamos a encontrar en la Argentina alguna respuesta concreta a los problemas que la sociedad, vamos a vivir cosas feas en términos institucionales, electorales. Es lo que está pasando en todo el mundo".

Reunión multipartidaria

Javkin participó horas atrás de una reunión con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti y Jujuy, Gerardo Morales, más dirigentes como Emilio Monzó, Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo y Graciela Camaño y Ángel Rozas, además de 132 diputados nacionales.

"Nadie arregla un problema si no habla. Yo veo que lo que da rédito electoral hoy es canalizar el enojo de la gente haciéndose el enojado, pero no arregla nada", señaló.

"Ustedes -ejemplificó- vayan a un club: en la asamblea el que grita es el que no labura. Después está la idea del consensualismo vacío: hay que hacer la gran Moncloa. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo por ejemplo para el problema de los subsidios. En el interior estamos a punto de no tener gasoil; en el Amba (capital y Gran Buenos Aires) se resuelve porque se subsidian cuotas de gasoil y nosotros no lo tenemos".

Advirtió que "tenemos el boleto al triple, lo tenemos que llevar al cuádruple… pongámosle letra: los consensos de lo que tiene que ver con lo que la gente sufre día a día cuando se sube a un colectivo y no le podemos garantizar la frecuencia que necesita… tenemos que pelear nosotros porque el congreso tiene más representación de nosotros que del Amba".