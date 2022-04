https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más de cien instituciones educativas de la ciudad visitaron el Museo de calle Pedro Vittori, donde los jóvenes pudieron aprender más de cerca sobre la guerra. Los veteranos también son invitados a dar charlas en los colegios. El Litoral acompañó una visita a la primaria Falucho, donde los sentimientos estuvieron a flor de piel.

El legado de los soldados, a 40 años de la guerra A pura emoción: estudiantes santafesinos dedicaron un rap a ex Combatientes de Malvinas Más de cien instituciones educativas de la ciudad visitaron el Museo de calle Pedro Vittori, donde los jóvenes pudieron aprender más de cerca sobre la guerra. Los veteranos también son invitados a dar charlas en los colegios. El Litoral acompañó una visita a la primaria Falucho, donde los sentimientos estuvieron a flor de piel.

"Plazoleta construida y sostenida con el aporte solidario de los veteranos de guerra. Disfrútela y cuídela... es de todos", sostiene una placa, cubierta por la sombra que emana el avión Aeromacchi, frente al Centro de Soldados ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, sobre Pedro Vittori al 4200. Hasta allí llegaron, durante la semana previa al 2 de abril, cientos de escuelas de distintos puntos ciudad y sus alrededores, y otro tanto lo hizo durante esta semana.

Motivados por la conmemoración del 40° aniversario del inicio del conflicto bélico, directivos, docentes decidieron recordar la fecha visitando las instalaciones del Centro con sus alumnos. Allí los esperaban los ex Combatientes, para transmitirles sus memorias de aquellos tiempos cuando muchos eran apenas unos jovencitos -"igual que ellos ahora"- que se vieron obligados a abandonar la normalidad de sus vidas para combatir contra Reino Unido en 1982.

A la izquierda, la entrada del Centro; a la derecha, Oscar Ojeda posa junto a una carpa como las que utilizaban para pasar las frías noches de Malvinas. Foto: El Litoral

Además de poder escuchar el relato oral en primera persona sobre la guerra, los alumnos pudieron recorrer el Museo que los Veteranos fueron conformando con el paso de los años, con el fin de concientizar sobre lo acontecido aquellos años, consolidar la figura de los ex combatientes que durante muchos años fueron ignorados y seguir reafirmando al día de hoy el reclamo por la soberanía argentina de las islas.

En un cuarto de tres ambientes está todo lo necesario para que los jóvenes se hagan una idea más clara de lo que significó el conflicto bélico para quienes estuvieron en el campo de batalla. En el sitio, pueden apreciarse modelos a escala de los buques de guerra, réplicas y armamento original utilizado en combate, maniquíes que visten los uniformes militares del momento, carpas de campaña a dos paños de tela verde en las que dormían los soldados y, por supuesto, cuadros con los rostros de los combatientes. Todos estos elementos convocan inmediatamente su atención y les permite comprender con más facilidad lo vivido por aquellos días.

Vestimenta militar, armas de guerra, modelos a escalas de los buques, son algunos de los objetos que pueden observarse en el Museo. Foto: El Litoral

También, hay un espacio que conforma una pequeña hemeroteca: contiene detallados mapas del Atlántico Sur y planos de los buques, inéditos libros con contenido variado sobre la historia de las islas y afamadas publicaciones periodísticas, entre las que se encuentra -por ejemplo- la histórica portada "Vamos ganando" de la revista Gente. Estos materiales permiten un abordaje didáctico del tratamiento periodístico de los conflictos bélicos y profundizar sobre el rol que los medios de comunicación desempeñaron durante la guerra en tiempos en que la información para con la sociedad civil era difundida en tiempos más lentos que los actuales.

Los diarios y las revistas de la época sirven para aprender sobre el contexto y el rol de los medios de comunicación en la información del momento. Foto: El Litoral

Preguntas, un rap y mucha emoción

No solo las escuelas van al Centro de ex Combatientes. Los Veteranos también salen a su encuentro. Los establecimientos educativos los invitan para compartir una jornada en su homenaje. Ellos se organizan para cumplir con todos los llamados. Se reúnen temprano en la mañana y se reparten en turnos para asistir a cada acto escolar.

El día de la vigilia, El Litoral acompañó a dos ex Combatientes, Oscar Ojeda y Omar Díaz, en uno de sus periplos a tierras estudiantiles. En este día tan especial, la visita fue a la primaria N°18 Falucho, donde unos doscientos niños y niñas del turno mañana, acompañado por algunos de sus padres y madres, los esperaban con sorpresas.

En el patio de la escuela, ubicada entre López y Planes e Iturraspe, un despliegue artístico esperaba a Ojeda y Díaz. Afiches y pizarrones escritos con palabras alusivas a la valentía de los soldados se distribuían en la galería principal. Mientras que una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" posaba detrás de las sillas reservada para que los homenajeados narren sus recuerdos a la comunidad educativa.

Los chicos interpretaron un noticiero en el que entrevistaron a los Ex Combatientes para conocer sus experiencias. Foto: Gentileza

El acto que los chicos prepararon representaba un noticiero en el que entrevistaban a los ex Combatientes. Así, uno por uno, fueron leyendo las preguntas que habían preparado en la semana, guiados por las maestras Mariana Miranda, de sexto A, y Analía Ruiz, de sexto B. Ante cada consulta, Díaz y Ojeda brindaban una explicación que por más didáctica que fuera no dejaba de responder a la crudeza de sus experiencias en la guerra.

¿Cómo te sentiste cuando te llamaron para ir a la guerra?, fue una de las primeras preguntas, que resonó en Díaz: "Me acuerdo que yo estaba en mi casa escuchando los informes de los medios de comunicación sobre los problemas que había en el sur. Jamás pensé que iba a ir a la guerra, pero empezaron a llamar para que nos presentemos. Me acuerdo que tuve una discusión con mi mamá porque ella no quería que me vaya, pero yo quería defender la Patria".

Los Ex Combatientes, Omar Ojeda y Oscar Díaz, respondieron las preguntas que los chicos prepararon durante la semana. Foto: El Litoral

¿Cómo fueron tus primeros días en Malvinas?, ¿Qué sentiste en combate?, fueron otras de las consultas de los chicos. "La guerra fue muy dura. Nosotros veníamos de Corrientes donde hacía cuarenta grados de calor y llegamos a Malvinas con diez grados bajo cero. No teníamos ni la ropa ni el entrenamiento, y eso nos pasa factura hasta el día de hoy. Los combates fueron de noche, escuchábamos las explosiones y nos movíamos porque no sabíamos si nos iba a caer una bomba encima", recordó Ojeda.

Como suele suceder en este tipo de actos, las lágrimas están a flor de piel; sin embargo, en la escuela Falucho, un particular gesto conmovió a todos los presentes: los alumnos crearon un rap que dedicaron a los ex Combatientes. Fue así que, pasado el momento de las preguntas, los dos cursos se pararon frente a Díaz y Ojeda e interpretaron su canción.

Toda la comunidad de la escuela Falucho quiso tener su foto con los Ex Combatientes.Foto: El Litoral

Inmediatamente, los chicos y los adultos se unieron en un llanto conjunto que derivó en abrazos con cada uno de ellos. "Me emocioné porque ellos lucharon por nosotros, por la Bandera y la Patria", dijo Joaquín Gamarra, la voz cantante del grupo, con la voz entrecortada todavía por la emoción, y comentó las ganas que pusieron en que la canción transmita lo que sintieron al conocer más sobre el hecho en clases .

"Es increíble lo de estos chicos. A cada escuela que vamos nos sorprenden con algo, pero no esperábamos algo así", comentó Díaz, visiblemente emocionado, aún con los ojos llorosos pero también con una sonrisa en su rostro.

En el cierre de la jornada, los niños entregaron presentes para que compartan con sus compañeros en el Centro, y los adultos devolvieron el gesto obsequiando medallitas conmemorativas a los pequeños. Por último, alumnos, padres, madres y los mismos docentes pudieron sacarse fotos con sus "grandes héroes", tal como expresaba el cartel que prepararon para retratar el encuentro con los soldados que volvieron y en recuerdo de los que dieron su vida en Malvinas.

Trabajo en el aula

Sobre las consignas de trabajo en la escuela, Fabian Baigorria, director, y Mariela Pereira, vicedirectora, explicaron que pregonan el intercambio de ideas dentro del aula: "Nosotros damos libertad de acción para que traten los temas siempre que estén dentro de la currícula".

A ese plan se ataron Mariana Miranda, seño de sexto A, y Analía Ruiz, seño de sexto B. "En la semana previa, realizamos clases alusivas donde nos centramos en lo que significa una guerra. Hoy estamos lejos de vivir una situación así, por eso nos pareció que podía ser una buena oportunidad que los chicos le pregunten a los ex combatientes cómo vivieron ese momento. Ellos se enfocaron mucho en el sufrimiento que implica para las familias, no podían entender que se tengan que ir obligados a pelear lejos de sus casas", explicó la profe Mariana.

"Lo que buscamos en el acto es que cada uno se sienta útil de alguna manera, porque a veces pasa que ellos vienen al aula diciendo que no pueden hacer tal cosa. Nosotras nos enfocamos en valorar lo que hagan y para que se sientan importantes les asignamos roles según lo que ellos mismos dicen que les gusta: algunos son mejores manualidades, otros con la creatividad, otros con la música", agregó la seño Analía.

"Es una alegría que los ex combatientes hayan venido a nuestra escuela. Ellos son parte de la historia y pudieron contarles en primera persona lo que sucedió en Malvinas, más allá del tratamiento político", comentaron las maestras de la primaria Falucho.

"Malvinizar" las escuelas

Oscar Ojeda, Clase '62 del Regimiento 12 de Infantería de Mercedes, Corrientes, y Omar Díaz, Clase '62 del Regimiento Infantería 4 de Monte Caseros, Corrientes. Los ex combatientes reconocieron que si bien van seguido a las escuelas esta vez se sorprendieron por el acto conmemorativo de la escuela Falucho.

"Esta clase de gestos te llena el alma, es realmente emocionante lo que compartimos hoy", dijo Omar. "La canción que nos dedicaron los chicos nos llegó al corazón, les agradezco profundamente por lo que nos regalaron", agregó Oscar.

Respecto a la vinculación con las instituciones escolares, los Veteranos expresaron que "es una parte más de la tarea que realizamos en el Centro, buscamos generar conciencia desde en los más chicos, como decimos nosotros, malvinizando en las escuelas, para contarles cómo fue la guerra, inculcándoles que las islas son argentinas y que ojalá algún día podamos recuperarlas por la vía diplomática "

"Para nosotros, el recuerdo de Malvinas es todo el año, más allá de la fecha. Por eso pedimos a las escuelas que aprovechen el resto de los días para ir al Museo o invitarnos a que vengamos a dar una charla", recomendaron Díaz y Ojeda.