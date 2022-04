https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respuesta al pedido de informes Marcos Castelló: "Mi trabajo como artista me permite estar más cerca de la gente y lejos de las peleas políticas"

El senador Marcos Catelló se refirió al pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial por su participación en la Fiesta de la Torta Frita 2021 en la ciudad de Reconquista.

Al respecto, manifestó: "Con respecto al pedido de informe realizado por mi actuación en la “Fiesta de la Torta Frita” en Reconquista y mi supuesta incompatibilidad como funcionario público, es necesario decir que la diputada hace una interpretación errónea del artículo 52 de la Constitución Provincial cometiendo un grosero error, dejando al descubierto su falta de conocimiento y buscando ensuciar de alguna manera mi imagen, vaya uno a saber con que intenciones".

"Para los que no saben, dicho artículo de la Constitución Provincial refiere a la persona que ocupando el cargo de Diputado o Senador sea dueño o integre una empresa que gestione servicios por cuenta de la provincia o que sea subsidiada por la provincia y este no es mi caso ni el de Kaniche", añadió el legislador. "Aquí -explicó- se trata de un grupo musical que ofrece sus servicios profesionales en forma autónoma y no por cuenta de la provincia; y que es contratado, no es subsidiado". "Cuando con mi grupo de música actuamos en este tipo de eventos, cobramos de parte de quien contrata y no se está recibiendo un subsidio, ni del municipio ni de la provincia; estamos cobrando por una actuación", detalló Castelló y agregó que hace más de 20 años que participa en este tipo de eventos y si lo contratan es por su trayectoria "como músico y no como funcionario".

"Por otra parte, lejos de causar un alejamiento con los vecinos de Santa Fe, este trabajo de artista me permite recorrer no solo el departamento La Capital sino toda la provincia y estar más cerca y en contacto con la gente, conociendo de primerísima mano los problemas que viven a diario ya que todos pueden encontrarme a la salida de un show, mientras otros no salen de sus oficinas", manifestó.

"Es una pena -consideró- que la diputada me convoque para estas cosas y no que me pregunte como es que en un par de semanas por medio de la organización de distintos Operativos Móviles atendimos y le solucionamos distintos problemas a más de cinco mil personas en los barrios (donde también pueden encontrarme todas las semanas), acercamos a los vecinos mas de dos mil vacunas, renovamos más de mil DNI, firmamos nuevos convenios del programa “Santa Fe Más con clubes e instituciones de los municipios y comunas para acompañarlos en su crecimiento y demás gestiones".

"Contrariamente a lo que dice, yo encuentro una gran virtud en aquellos que todavía pueden ejercer su trabajo y simultáneamente participar en política", opinó Castelló. "Entiendo que mi trabajo como artista me permite estar más cerca de la gente y lejos de las peleas políticas", afirmó y recordó que siempre dice es "un vecino defendiendo a los vecinos" y que vino "para humanizar la política". "Humanizarla de estas cosas y de estas personas que intentan inventar algo para ensuciar o esperan la equivocación del otro para enjuiciarlo y jactarse de ser mejores, pero nunca pensando en los vecinos, sino en sus propias ambiciones a futuro", concluyó el senador.