https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.04.2022 - Última actualización - 19:57

8:37

Se llama Sean Dylan Kelly, nació en Estados Unidos y sus padres son argentinos que emigraron en 2001.

En Moto 2 Un norteamericano con sangre argentina que busca ser campeón Se llama Sean Dylan Kelly, nació en Estados Unidos y sus padres son argentinos que emigraron en 2001. Se llama Sean Dylan Kelly, nació en Estados Unidos y sus padres son argentinos que emigraron en 2001.

Por Leonardo Maqueda

Si no aclara que es norteamericano a Sean Kelly no se le nota para nada. Habla castellano con el acento argentino a pesar de haber nacido hace 19 años en Miami en el Estado de Florida.

"Soy norteamericano, hijo de argentinos y descendiente de irlandeses", dice entre risas, pero se pone serio al hablar del sacrificio de sus padres que dejaron todo atrás y partieron rumbo al gran país del norte impulsados por la crisis Argentina en 2001 y por un hecho muy poco feliz de inseguridad.

Nació el 17 de mayo de 2002, poco tiempo después de que su familia se radicó en Estados Unidos y su pasión por la velocidad viene desde pequeño cuando a los cinco años probó un karting.

Su vínculo con las motos llegó un año después cuando se subió a una pocket bike gracias al contacto con un mecánico argentino de la familia y no se bajó más de las motos. Compitió en Estados Unidos logrando 10 campeonatos y luego toda su familia se trasladó a España para que pueda continuar su actividad en la Red Bull MotoGP Rookies Cup entre 2016 y 2018. "No te puedo explicar el sacrificio que hicieron mis padres", le dice a este medio. "Vendimos el taller de mi papá, los autos, la casa, hasta dejé la escuela", sostiene orgulloso del sostén de su familia.

Cumplida esa etapa volvió a su país para participar en MotoAmerica Supersport, donde rápidamente se convirtió en uno de sus protagonistas.

Junto a sus padres Andrea y Patricio.Foto: Gentileza

Terminó cuarto en la primera temporada, fue subcampeón en 2020 con dos triunfos y el año pasado se consagró campeón en una campaña que incluyó 12 victorias. Eso le abrió las puertas para el Mundial, al que llegó este año como piloto del American Racing.

"Mi número favorito es el 40, pero en Moto 2 ya lo tiene el equipo de Pons y corro con el 4", dice Kelly.

"Mucha gente me pregunta si voy a ir con la bandera Argentina, pero la realidad es que nací en Estados Unidos, tengo padres argentinos y lo llevo en la sangre, pero toda mi carrera corrí como piloto americano", reconoce en debutante en el campeonato de Moto 2. Y bromea, "si alguien en Argentina me ofrece mucha plata para poner la bandera, capaz digo que sí".

Correr en Argentina le permitió visitar a sus parientes algo que no hacía desde 2012. "No me sorprende la pasión en este Gran Premio", dice Kelly quien visita Termas de Río Hondo por primera vez como piloto. "No esperaba menos, ya sabemos cómo somos", dice con conocimiento de causa el piloto norteamericano con sangre argentina.