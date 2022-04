Doble femicidio en Punta Norte: expectativas por el veredicto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizaron los alegatos finales en el juicio por el crimen de Verónica (34) y su hija Valentina (10), en los que la defensa de Hugo Blanco reiteró su solicitud de absolución. El lunes se conocerá la decisión del tribunal.

El debate en torno al crimen de Verónica Ramírez (34) y su hija Valentina Escalante (10) llegó a su final el viernes, cuando las partes realizaron sus alegatos finales. Fiscalía y querella reiteraron su pedido de prisión perpetua, mientras que la defensa solicitó la absolución. El veredicto se dará a conocer el lunes.

Los jueces Octavio Silva y Pablo Ruiz Staiger, junto al conjuez Néstor Pereyra, conforman el tribunal que presidió el juicio y actualmente tiene en sus manos el futuro de Hugo Daniel Blanco (31). El acusado por los femicidios de quienes fueran su pareja e hijastra continúa sosteniendo su inocencia, y se enfrenta a una posible prisión perpetua.

Con el correr de las jornadas del debate, durante las que declararon más de 40 personas, los fiscales Estanislao Giavedoni y Andrés Marchi intentaron reconstruir ante el tribunal lo sucedido aquel fatídico 26 de mayo de 2019. Lo mismo hizo la querella, a cargo de las Dras. Laura Gerard y Vivian Galeano, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Blanco estuvo representado por el defensor público Javier Casco, quien sostuvo la versión de su pupilo y solicitó la absolución, así sea por el beneficio de la duda.

"No quería dejarla"

En sus alegatos de clausura, la fiscalía repasó las pruebas producidas durante el debate y una a una fue uniendo las piezas que, a su entender, conforman el rompecabezas del crimen, reconstruyendo así los momentos previos y posteriores al asesinato de Verónica y Valentina.

Giavedoni y Marchi recordaron la modalidad de los ataques, casi todos por la espalda, utilizando un elemento punzocortante, y señalaron que para ellos quedó demostrado que el ataque ocurrió entre las 2 y las 10.30 de ese domingo 26 de mayo. Luego, Blanco se retiró de la casa de Azopardo al 10.425, dejando a las víctimas en el suelo de la habitación principal, tapadas con mantas, y en la mesa del comedor una carta.

Escrita en dos hojas arrancadas de una agenda y con lapicera roja, además de estar firmada por "Bebe" (apodo de Blanco) en la primera línea se presenta: "Bueno, soy Hugo…". Una especialista en caligrafía señaló que la letra se corresponde con la del acusado y otra perita aportó que la tinta y hojas utilizadas coinciden con la birome y la agenda que tenía Blanco en su mochila cuando se entregó en la comisaría.

Los fiscales expusieron el contenido de la carta, en la que el femicida "explicaba" su accionar: "Asique bueno, hasta acá llegó nuestra vida, corta, pero fue linda. Y esto que pasó no fue porque estoy loco ni nada, lo hice porque me cansé. Asique acá no hay mucho que pensar ni ver, solo lo hice porque no quería dejarla. Me cansé de todo pero ya está, no hay vuelta atrás".

Hugo Blanco (31) podría ser condenado a prisión perpetua por el doble femicidio.Foto: Archivo El Litoral

"Evidencia abrumadora"

A su turno, las querellantes hicieron hincapié en el contexto en el que se dio el doble femicidio: "Comenzamos haciendo referencia a los altos índices de violencia de género en nuestra ciudad, pero más allá de los números, lo importante es tener presente que detrás de cada hecho hay una persona que fue agredida o, peor aún, perdió su vida por el simple hecho de ser mujer. Por ser considerada por su agresor como carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Las muertes de Verónica y Valentina tuvieron que ver con eso".

Recordaron que según sus familiares Verónica cambió mucho cuando comenzó su relación con Blanco, pasó a ser más temerosa, sumisa, triste. Ya no tenía teléfono, porque él no se lo permitía, y le había roto los anteriores. La golpeaba, y trasladaba esa violencia a la niña hasta tal punto que el padre de Valentina temía por su vida.

En cuanto a la carta del femicida, las querellantes sostuvieron que "su excusa tiene que ver con el derecho que aún creen tener algunos hombres sobre los cuerpos y la vida de las mujeres". A Verónica y Valentina las "trataba como simplemente cosas, cuyo destino podía decidir".

"La evidencia es muchísima y es abrumadora", sostuvieron Gerard y Galeano, "todas las pruebas nos hablan de un contexto que ya no puede ser ignorado". Por eso, "finalizamos nuestros alegatos solicitando castigo y condena para Hugo Daniel Blanco, ahora sí señores jueces 'no hay vuelta atrás'".

El juicio comenzó el lunes 4 y se extendió durante toda la semana.Foto: Archivo El Litoral

Por la "duda"

Finalizadas las exposiciones de la parte acusadora, la defensa del acusado consideró que no se pudo probar con certeza que Blanco fue el autor del crimen y sostuvo la versión aportada por su pupilo: que él llegó a la vivienda esa mañana y se encontró con Verónica y Valentina ya sin vida.

También se refirió a la declaración de un testigo, que dijo haber visto a personas extrañas ingresar a la casa la noche previa al hecho, cuando se escuchaba que en el patio había una reunión. Esto, para la defensa, crea "un manto de sospechas" respecto de que uno de ellos pudiera haber sido el asesino.

Además, el defensor se apoyó en el tiempo estimado de muerte que arrojó la autopsia (realizada al día siguiente del hallazgo de los cuerpos), que ubicaba en la madrugada del 25 de mayo el momento de los decesos. Esto sería 24 horas antes de lo sostenido por la fiscalía, que se basó en declaraciones de testigos, los dichos del médico que acudió a la escena del crimen y lo aportado por el propio forense, que se refirió a la inexactitud del mencionado cálculo.

Casco solicitó la absolución de su pupilo, así sea por la aplicación de la figura in dubio pro reo. Resta esperar a la lectura del veredicto, agendada para el lunes a las 8.30.