Línea directa y llegan cartas

Sábado 09.04.2022

12:57

Datos de la señora Patricia Romero

LIDIA MONTAGNINI

"Para la señora Patricia Romero: necesitamos que no brinde algún teléfono o la dirección de algún negocio cerca de su casa, para poder ayudarla con alimentos para los perros. También puede intervenir alguna Protectora de Animales, como intermediaria, o alguien de la Municipalidad, del sector que se dedica a las mascotas".

N. de R.: Estrada 5380, barrio San Pantaleón.Teléfono de su hijo Cristian:155-234265 y el de una vecina de enfrente de su casa (Sara): 342-5979790.

Sangre inocente derramada por la soberanía

UN LECTOR

"Sobre el tema 2 de abril, el recordatorio de las Malvinas, yo como argentino lamento profundamente que el heroico sacrificio que hicieron nuestros soldados, luchando por un pedazo de territorio nacional, se vea oscurecido y menoscabado por las políticas llevadas a cabo por nuestros gobiernos provinciales y nacionales. La actitud de defensa de la soberanía del gobierno nacional y de algunos provinciales como el de Río Negro, en el caso de Lewis, deja muchísimo que desear. En nuestra cancillería hay una actitud tibia, cobarde, frente al permanente desplante del Reino Unido. Es más, se están fogoneando desde el gobierno y los medios de comunicación afines políticas de acercamiento, de camaradería con Inglaterra, con los soldados. A mí me parece que la Argentina no tiene nada que confraternizar con su enemigo militar y político. Es una vergüenza que la sangre derramada sea después vendida después por nuestros gobernantes, que tienen una actitud genuflexa frente al Imperio inglés. No se ha observado una sola demostración de defensa de la soberanía, ni en este gobierno, ni en el anterior y me animaría a dudar de los otros también. Creo que la defensa de la soberanía y la lucha que hubo en Malvinas, para que sean efectivas y sirvan tienen que verse reflejadas. Hay que denunciar el Tratado Foradori—Duncan (que firmó Macri), también el Tratado de Madrid, firmado por Menem y Cavallo. Ambos nos atan de pies y manos; y hay que dejar de permitir que roben los recursos naturales en el mar Argentino, el petróleo, la pesca. Hay que intentar en Naciones Unidas que paralicen la construcción de la base de la Otan en las islas Malvinas, de la cual los medios ni siquiera hablan. Están construyendo una base militar gigantesca en Malvinas, cuando es un territorio que está en disputa. Eso es inadmisible que no se esté planteando en Naciones Unidas. Por eso, lamento que el sacrificio que hizo el país para recuperar las islas se vea manoseado por la política exterior de este gobierno y de los demás".

A la Municipalidad y al Concejo

RAMÓN AYALA

"¿Qué es lo que hace la Municipalidad de Santa Fe? Primero, el intendente manifiesta que dentro de 30 días, término de la licitación, se podrán recomenzar las obras de bacheo en toda la ciudad, a cargo de empresas privadas. Ahora bien ¿qué es lo que hace Vialidad municipal; qué es lo que hace la Planta de Asfalto y su numerosa comitiva? La populosa propaganda municipal dice que en 10 barrios están trabajando a pleno. Obras de desagüe, alcantarillado, etc. Pregunto: ¿qué es lo que hace Hidráulica municipal? La respuesta es nada, porque ni siquiera reponen las bocas de tormenta, que han sido hurtadas, deterioradas, etc., etc. Los planes de iluminación: hay cientos de reclamos en el 0800. Pero lo hacen los privados. ¿Qué hacen los camiones de Alumbrado Público y todo el personal? Da la impresión, a quien habla y a todos miembros de nuestra vecinal, que la Municipalidad ha sido copada por el personal político, sin distinción de bandera. Muchos caciques y pocos indios. Señores: en la Dirección de Tránsito hasta han tenido que solicitar la colaboración a la Policía por el tema de las motos, porque solos no pueden hacerlo. Entonces: ¿qué es lo que hace la Municipalidad santafesina? ¿Qué hace el intendente y su numerosa comitiva? ¿Qué es lo que hace el Honorable Concejo Municipal?, ¿qué hacen los concejales de la oposición? Pero a fin de mes, religiosamente, cobran el sueldo y a otra cosa mariposa... Santa Fe ha caído muy bajo, capital de la provincia, otrora La Ciudad Cordial, la Provincia Invencible, etc., etc.".

Planes de trabajo y emprendimientos

ALBERTO AGUIAR

"Quiero preguntarle al gobernador, ya que el Ministerio de la Producción no da información al respecto: ¿qué pasa con los planes para fomentar la piscicultura, es decir la cría de peces en cautiverio? Hace años, a lo largo del corredor de la ruta provincial 1 había varios de estos emprendimientos, los cuales fueron subsidiados con plata de la provincia y asesoramiento técnico. Hoy no hay ninguno. Pregunto al Ministerio, a los interesados: nadie da respuestas. Son dineros públicos. ¿Qué pasa con esos planes y esos emprendimientos?, atento a que si es cierto que ha desaparecido toda esa mano de obra, se ha vuelto en la pesca clandestina. Eso sí: hay camiones con cualquier cantidad de pejerreyes, de bogas y sábalos, que no reúnen ni siquiera las medidas pertinentes. Por eso, gobernador, apelo a vuestro sano criterio para que informe a la población: ¿qué pasa con esos emprendimientos y fuentes laborales?".

LLEGAN CARTAS

La ciudad y sus necesidades

MARIO PILO

De vez en cuando, organismos y personas exponen su inquietud y formulan reclamos de distinto tenor, sobre cuestiones vinculadas con la urbe; preocupados justificadamente por aspectos negativos, que incluyen en la calidad de vida y en el patrimonio natural y espiritual de sus habitantes. Hasta se han efectuado encuestas para establecer prioridades en materia de urgencia, con elevados porcentajes referidos a cloacas, viviendas, iluminación y otros asuntos de indudable interés comunitario, a los que hay que incluir el tema de la seguridad. Orillando a la luz de la experiencia, la ineptitud de cuerpos específicos y la inoperancia de otros, a veces trabados por la burocracia y la incomprensión, así como la discutible constitución de algunos, cuando el poder público tiene el deber y los medios para efectivizar disposiciones de distinta naturaleza, esa consignada preocupación requiere que éste actúe en consonancia con las exigencias pasadas, presentes y futuras; escuchando la calificada voz extraoficial cuando sea conveniente. Y estas exigencias tienen que ver con un otrora hermoso Parque del Sur, por ejemplo, deteriorado, y un balneario largamente inutilizado para las necesidades de la población, así como también el Parque Federal; un transporte plagado de deficiencias, que motivan la queja permanente del usuario, etc. Un tránsito que viola cotidianamente múltiples normas en vigencia, afectando la salud de los habitantes y su propio medio, percudido además, por diversos factores nocivos, entre ellos, junto con ruidos de diverso origen y arroyuelos sucios en zonas sin cloacas y hasta donde las hay, los molestos mosquitos.

Evidentemente, en materia de tránsito que se ha vuelto caótico, la única preocupación oficial es cómo cobrar multas para el estacionamiento medido. No hay estacionamiento en Santa Fe y si el Municipio no puede brindarlo, tampoco puede cobrar por obligar al usuario a obligar al estacionamiento irregular.

Agreguemos una iluminación deficiente o francamente mala, un aspecto edilicio en gran medida desaseado con el abuso de leyendas políticas y otros de carácter que perjudican a intereses particulares y estatales.

Nóminas por de más conocidas, de que también tiene su cuota de responsabilidad el propio ciudadano. De aquí la conveniencia de su contribución a los proyectos que el gobernante debe realizar. No olvido que hasta hace poco hubo una propaganda oficial turística para Santa Fe, calificando a la ciudad como la "La capital más bella del país".

Más allá del equívoco de esto, realmente parece cínica la apreciación.