Lo dijo un confiado Gustavo Munúa

"Tengo un grupo maravilloso, todos están preparados para lo que viene"

Luego del triunfo por 1 a 0 ante Newell's en la avenida, el entrenador tatengue no dejó de elogiar lo realizado por sus jugadores frente a la Lepra; además, sobre el partido por la Copa Sudamericana del martes a las 19.15 en Santa Cruz de la Sierra contra Oriente Petrolero, el DT opinó: "A Bolivia no vamos a ir de paseo, vamos a intentar traernos lo que queremos".

El DT y el goleador. Gustavo Munúa saluda a Gastón González. El entrenador se retiró muy conforme con la actuación de sus dirigidos; en tanto el autor del gol de la victoria no se olvidó de agradecer el acompañamiento que tiene el equipo de parte de los hinchas. Crédito: Eduardo Seval



El DT y el goleador. Gustavo Munúa saluda a Gastón González. El entrenador se retiró muy conforme con la actuación de sus dirigidos; en tanto el autor del gol de la victoria no se olvidó de agradecer el acompañamiento que tiene el equipo de parte de los hinchas. Crédito: Eduardo Seval

Por Redacción EL SEGUIR ​ Luego de la importante victoria conseguida por Unión en el 15 de Abril 1-0 sobre Newell's mediante el gol de penal marcado por Gastón González, sin dudas uno de los futbolistas más destacados del plantel rojiblanco, quien lamentablemente no estará el martes en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), cuando a las 19.15 comience el partido por la segunda fecha de la Copa Sudamericana entre el local, Oriente Petrolero y el Tate, al haber sido expulsado contra Junior de Barranquilla (Colombia), en el 1-1 del miércoles en la avenida, el entrenador tatengue, Gustavo Munúa, brindó la acostumbrada conferencia de prensa, de la cual se desprenden los siguientes principales conceptos: * "Con la rapidez que teníamos el partido (por el poco descanso entre el encuentro del miércoles contra Junior por la Sudamericana y el de este sábado ante la Lepra por la LPF) y por el exigente rival, era un partido caliente y con puntos importantes. El equipo volvió a responder muy bien, vimos un Unión con madurez, sabiendo llevar y jugar el partido. Por muchos tramos tuvimos la iniciativa y la llevamos adelante de gran manera". * "Se vio un equipo con variantes y paciencia. Intentamos por todos lados y en definitiva creo que no dejamos de ser justos ganadores. No tengo dudas, tengo un grupo maravilloso y todos están preparados para lo que viene. Veremos el equipo que jugará en Bolivia porque hay jugadores cansados". * "Trataremos de hacer una recuperación rápida, tras el partido contra Junior me quedaron buenas sensaciones, el equipo sigue dando pasos al frente. Éramos un equipo de transiciones, hoy ya variamos con otros aspectos, el equipo va creciendo, siempre hay cosas para mejorar, pero estamos teniendo la pelota y eso es bueno". * "Vamos a ir analizando partido a partido, porque para nosotros todos los torneos son importantes, mientras tengamos posibilidades no nos vamos a despegar de ninguno. Tenemos un buen plantel. Todos los partidos son importantes, a Bolivia no vamos a ir de paseo, vamos a intentar traernos lo que queremos" "Picotón" González, la figura El mediocampista de Unión Gastón González, autor del gol del triunfo contra Newell's por 1-0 en el 15 de Abril, fue quien habló para las cámaras de la televisión oficial, destacó la "actitud del equipo" para "sacar adelante un partido intenso". El goleador del elenco rojiblanco, que no jugará el martes en Santa Cruz de la Sierra ante Oriente Petrolero por haber sido expulsado el pasado miércoles frente a Junior de Barranquilla, brindó los siguientes testimonios: * "Sabíamos que sería un partido intenso. Venimos con mucha carga de minutos pero le pusimos actitud, lo supimos manejar desde principio a fin y lo sacamos adelante". * "La verdad que le agradecemos a la gente porque siempre están para alentarnos y llenan la cancha en cada día que jugamos, sin importar la hora, sea como sea, el día que sea, la gente viene apoyar y eso nos hace muy bien a nosotros ". * "Acá juega el que mejor está y hay que estar preparados porque en cualquier momento te toca. Me queda poco en Santa Fe, pero lo estoy disfrutando mucho, la verdad se va a extrañar muchísimo esta cancha". Los tres mosqueteros. Nardoni, González y Juárez, los jóvenes valores que al Unión de Munúa le está rindiendo con creces.Foto: Eduardo Seval Sin dudarlo. Luego de ignorar la falta de un defensor a Luna Diale, Rapallini recibió la recomendación del VAR y al ver la imagen en el monitor, no dudó en sancionar el penal, que fue convertido por Gastón González y significó el triunfo tatengue.Foto: Eduardo Seval Es excelente la apuesta de Munúa Por Juan Raúl Moncada Mucho se habló, mucho se especuló, sobre si el DT uruguayo debía poner todo para este partido ante la "Lepra" rosarina, o si había que "reservar" jugadores para el viaje a Bolivia, Munúa puso lo mejor que tenía a disposición y no se equivocó. El técnico no dudó, metió todo lo que tenía y el resultado le dio la razón, ganó un partido durísimo ante un rival en alza que le vino a jugar de igual a igual y de esta seguidilla de siete partidos consecutivos ganados por el torneo local en el 15 de Abril, sin dudas fue este, el rival más difícil y el que más fuerza le hizo, porque cuando vino el Campeón vigente en la primera fecha, no tuvo tanta intensidad cono este elenco de Sanguinetti, en esa oportunidad también se definió por un penal (a Nardoni convertido por Luna Diale), pero en lo futbolístico Unión había superado ampliamente a River, en esta oportunidad la victoria fue mucho más trabajada y el tiro en el palo derecho de Santiago Mele cuando se jugaba tiempo recuperado le hizo un "guiño" a la suerte rojiblanca que en los últimos tiempos parecía esquiva. Es verdad que con el "diario del lunes" resulta más fácil opinar, pero la derecha la tiene Gustavo Munúa, que no especuló, puso todo, arriesgó y terminó logrando una importantísima victoria ante un rival directo, por lo que la apuesta "a ganador" de Gustavo Munúa dio muy buenos dividendos... "Fue un partido sufrido en el cual tuvimos que terminar aguantando el resultado, con el paso de los minutos comenzamos a sentir el esfuerzo que hicimos contra Junior el miércoles por la Copa. Nos está faltando de visitante, pero creo que esa cuenta la vamos a saldar muy pronto. La gente esta ilusionada porque ve las ganas y el esfuerzo nuestro, nosotros siempre vamos a responderle dentro de la cancha". Mauro Luna Diale Delantero de Unión "Me esta tocando participar, estoy muy contento de estar acá, hicimos un partido completo en todas las áreas y lo pudimos manejar muy bien, somos muy fuertes de local, la casa es lo que se debe respetar, la gente apoya y alienta muchísimo por eso nosotros tenemos que responderle. El fútbol argentino me encanta, tengo unas ganas tremendas de seguir acá". Santiago Mele Arquero de Unión Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

