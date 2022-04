https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.04.2022 - Última actualización - 11.04.2022 - 8:02

9:23

Los de Sauce Viejo vencieron 23 a 21 sobre el final, luego de un partido tan parejo como emocionante. Estudiantes continúa en la cima de las posiciones.

Torneo Regional del Litoral Santa Fe Rugby Club le ganó a Duendes con el último "suspiro" Los de Sauce Viejo vencieron 23 a 21 sobre el final, luego de un partido tan parejo como emocionante. Estudiantes continúa en la cima de las posiciones. Los de Sauce Viejo vencieron 23 a 21 sobre el final, luego de un partido tan parejo como emocionante. Estudiantes continúa en la cima de las posiciones.

​

Los de Sauce Viejo vencieron 23 a 21 sobre el final, luego de un partido tan parejo como emocionante. Estudiantes continúa en la cima de las posiciones.

Santa Fe Rugby y Duendes protagonizaban en esta quinta fecha del TRL, sin dudas, uno de los partidos más atractivos de la fecha. Y cumplieron con creces lo que se preveía en la previa. Ambos equipos jugaron un "partidazo".

En ese contexto, el equipo local fue el que tomó el protagonismo desde el minuto inicial. Incluso, los de Sauce Viejo, fueron los primeros en sacar una ventaja pasada la primera decena de minutos a través de un penal de Dalmiro Borzone.

Aprovechando ese envión anímico, los conducidos por Pablo Pfirter enseguida volvieron a ponerse en campo "verdulero". Y fue así que a los 20 minutos, el "tricolor" anotó por siete, luego de un try penal marcado por Emilio Traverso, el árbitro del encuentro, luego de un positivo empuje del scrum.

Tras esa ventaja local, Duendes intentó achicar el margen, pero un penal errado por su apertura Rodríguez Vidal. No obstante, nunca hay que "descuidarse" de uno de los grandes. Penal posterior, opción de ir a line. Buena obtención, algo de empuje y, tras derrumbarse la formación, juego corto pegado al ruck y try del máximo campeón del TRL.

Luego del try de la visita, el partido se estancó un poco en cuanto a la intensidad. El equipo local, sobre el cierre de la primera etapa, volvió a sumar de a tres, para de esa forma terminar ganado parcialmente por 13 a 7.

Segundo tiempo

De entrada "pegó" primero el local en el complemento. Y fue con una vieja y efectiva fórmula: line, maul y try de José Milesi.

Luego de varios minutos de posesión de Santa Fe rugby, otra vez Duendes, con más amor propio que buen juego, se posicionó en terreno local. La situación se complicó para SFRC cuando recibió una amarilla por tackle a destiempo. Hecho que el "verdinegro" no desaprovechó y con un try penal, por el empuje de su pack, a los quince minutos, descontó y puso el marcador 18 a 14.

Con el correr de los minutos, el partido empezó a cobrar cada vez más emotividad, no solo por la escasa diferencia en el tanteador, sino también porque desde los costados, el público también hacía lo suyo y empezaba a alentar, de un lado y del otro.

Ante la adversidad (por tener un jugador menos), SFRC se hizo fuerte en defensa, y Duendes hizo lo propio cada vez que le tocaba estar sin la pelota. Tackles fuertes y contundentes fueron el denominador común para ambos.

Otro final "tremendo" en Sauce Viejo. Duendes decidido a no perder dos partidos seguidos (en la cuarta fecha cayó ante Estudiantes), insistió en campo rival a punto tal de generar una infracción a cinco metros, nueva amarilla para SFRC y otro try penal por el empuje del scrum.

Pero la última le quedó al "Santa". Y otra vez con esa "vieja" pero efectiva fórmula fue que ganó el partido. Penal, line, maul y try de Agustín Bude.

Victoria para el "tricolor", en el último suspiro del partido. Parecía que se repetía la historia de Jockey, pero las ganas y el orden final, fueron claves para que la victoria quede en Sauce.

Síntesis

SFRC (23): Tomás Derito (Barolín), José Milesi (Bude) y Gonzalo Del Pazo (Sakr); Franco Tosello y Federico Patrizi (F. De Biaggio); Guillermo Botta (Capitán), Valentín Iturraspe (A. Gorla) y Matías Gaggiamo; Juan Cruz Strada (Quirelli) y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta (S. Gorla)1, Francisco Eleuteri, Manuel Borzone (Sbiza) y Dalmiro Borzone.

Tantos para SFRC: dos penales de D. Borzone, try penal, try de José Milesi, try de Bude

Duendes (21): Felipe Arregui, Bernardo Lis y Carlos Ibarguren; Ibarguren y Ciancio; Matías Landi, Ignacio Fantín y Nicolás Sánchez Gómez; Carlos Araujo y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Rapuzzi (Capitán), Felipe Roldán, Guido Chiesini, Martín Pellegrino y Giulan Francescangeli.

Tantos para Duendes: Try de Bernardo Lis convertido por Rodríguez Vidal, y dos tries penal.

Además...

En lo que respecta a los otros encuentros, CRAI pudo dar vuelta un difícil partido y terminó venciendo a Universitario en Rosario por 25 a 18.

Por su parte, Estudiantes sigue siendo líder. En el Parque Urquiza derrotó con claridad a Paraná Rowing por 38 a 7.

En un partido parejo, GER venció 26 a 20 a Old Resian y Jockey no tuvo mayores inconvenientes al derrotar a Provincial 36 a 0.

Jugadas cinco fechas, las posiciones son las siguientes: CAE 23, GER 18, Duendes y CRAI 15, SFRC 14, Old Resian 12, Jockey 11, Uni (R) 10, Rowing 7 y Provincial 1.

Los Jaguares XV se recuperaron

Al vencer a Cobras XV de Brasil por 35 a 11, los Jaguares XV se recuperaron en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Súper Liga Sudamericana de Rugby (SLAR), tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen. El partido se disputó en el estadio Tres de Febrero de Ciudad del Este, en Paraguay.

El equipo dirigido por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe fue superado la semana anterior por Peñarol de Uruguay por 27-20, mientras que en la tercera jornada cayó con la franquicia chilena Selknam por 20-10.

Los Jaguares no encontraron un patrón de juego colectivo, con serias fisuras en defensa y con defectos colectivos en ataque, lo que dejó como saldo dos derrotas frente a rivales de menor jerarquía. Hoy mostraron algunos signos de recuperación, pero más allá de la victoria todavía no tiene solidez ni brillo.

Asimismo, en sus dos triunfos obtenidos frente a Cafeteros de Colombia (33-22) y Olimpia Lions de Paraguay (49-22) solo mostraron ráfagas de calidad de juego ordenado y prolijo. En el otro encuentro, Peñarol se impuso claramente a Selknam por 31 a 3.

El próximo compromiso de Jaguares XV será ante Cafeteros de Colombia, el sábado 23 de abril, en el inicio de la segunda ronda.