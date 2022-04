https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.04.2022 - Última actualización - 10:33

10:26

Redes sociales

Video: "Ojalá me lleve el diablo", el viral de TikTok que todos cantan

La canción es una mezcla entre un audio de la usuario @bavaranga, y la canción de "I Just Called To Say I Love You", del cantante Stevie Wonder. Ya se usa para expresar malestar sobre diversas situaciones de la vida cotidiana.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Redes sociales Video: "Ojalá me lleve el diablo", el viral de TikTok que todos cantan La canción es una mezcla entre un audio de la usuario @bavaranga, y la canción de "I Just Called To Say I Love You", del cantante Stevie Wonder. Ya se usa para expresar malestar sobre diversas situaciones de la vida cotidiana. La canción es una mezcla entre un audio de la usuario @bavaranga, y la canción de "I Just Called To Say I Love You", del cantante Stevie Wonder. Ya se usa para expresar malestar sobre diversas situaciones de la vida cotidiana.

La canción “Ojalá me lleve el diablo”, es usada para contar historias vergonzosas o mostrar desgracias ajenas. El origen de la canción popular de ‘TikTok’, era un misterio, hasta ahora. Y el diablo no es lo único que a la gente le gustaría que se los llevara. La canción ha sido usada para contar las “mayores tragedias de la vida”, de los usuarios, quienes incluso han usado la popular música para burlarse de sus tragedias. El audio de hecho ha sido usado para contar historias tristes como lo que le pasó a una pareja que olvido sus boletos para Coldplay. @bavaranga Mañana es lunes💀 ♬ I Just Called to Say I Love You (Karaoke) - Best Instrumentals De esta forma los usuarios de ‘TikTok’, han popularizado la canción “Ojalá me lleve el diablo”, para mostrar o contar sus momentos más bochornosos. Incluso hay usuarios que muestran su vida personal y sus desgracias, para burlarse de ellos mismos. La canción “Ojalá me lleve el diablo” se ha popularizado hasta el punto en que se ha vuelto una nueva tendencia viral, haciendo uso de #ojalamelleveeldiablo ¿De dónde salió la canción ‘Ojalá me lleve el diablo’? La canción es una mezcla entre un audio de la usuario ‘bavaranga’, y la canción de ‘I Just Called To Say I Love You’, del cantante Stevie Wonder. Justo el estribillo de “Ojalá me lleve el diablo”, está basado en el verso y el ritmo de la canción de Stevie Wonder donde menciona “I just called to say I love you”. La canción original fue creada por Stevie Wonder y fue estrenada el 1 de agosto de 1984. Y la canción de ‘TikTok’, modificada a “Ojalá me lleve el diablo”, fue estrenada en marzo. La usuaria ‘bavaranga’, fue quien creo la canción de “Ojalá me lleve el diablo”. Posteriormente ‘bavaranga’, lo volvió un audio para usar en ‘TikTok’. Rápidamente el audio se comenzó a volver en una tendencia que ha sido replicada por miles de usuarios dentro de la plataforma.

El Litoral en en

Temas: