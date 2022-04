https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 10.04.2022 - Última actualización - 11.04.2022 - 15:49

11:06

Hablaron Vilma Ibarra, Juan Zabaleta, Jorge Ferraresi, Cecilia Todesca y Matías Kulfas. Entre la demostración de fuerza y la apuesta a que no se rompa la coalición de gobierno.

En Rosario Rossi compartió un acto con ministros "albertistas" para pedir por la unidad Hablaron Vilma Ibarra, Juan Zabaleta, Jorge Ferraresi, Cecilia Todesca y Matías Kulfas. Entre la demostración de fuerza y la apuesta a que no se rompa la coalición de gobierno. Hablaron Vilma Ibarra, Juan Zabaleta, Jorge Ferraresi, Cecilia Todesca y Matías Kulfas. Entre la demostración de fuerza y la apuesta a que no se rompa la coalición de gobierno.

En clave electoral y con el pedido de unidad como denominador común, funcionarios del gabinete de Alberto Fernández y dirigentes de la Corriente Nacional de la Militancia que lidera el ex ministro de Defensa Agustín Rossi compartieron este sábado en Rosario para "defender el Frente de Todos".

En medio de la interna que vive la cúpula oficialista, Rossi cerró un encuentro junto a un grupo de funcionarios nacionales cercanos al jefe de Estado, con el objetivo de ponderar la gestión del Ejecutivo nacional y fortalecer a la coalición gobernante. .

"Dejemos de mirarnos el ombligo y pensemos en lo importante, que es dar soluciones. Hay más unidad en la gente que en los dirigentes y eso está absolutamente claro", planteó Rossi al cerrar el encuentro.

La jornada, que comenzó a las 14 y se extendió por poco más de cinco horas, contó con la presencia de los ministros Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

La actividad tuvo como disertantes a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, entre otros dirigentes.

Además, estuvieron presentes diferentes referentes de La Corriente Nacional de la Militancia Santa Fe como el Jefe de Bloque de diputados Nacionales por el Frente de Todos, Germán Martínez; el diputado provincial, Leandro Busatto (aspirante a la gobernación santafesina desde ese espacio); la concejala por Rosario Norma López, el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman; el concejal por Santa Fe, Federico Fullini, el concejal por Santo Tomé Rodrigo Alvizo, el referente Alejandro Rossi, la dirigente gremial Patricia Mounier, entre otros.

Momento difícil

Cerca de 2.000 personas arribaron al Mercado del Patio, para participar de una jornada de debate organizada por La Corriente Nacional de la Militancia bajo el título "Reflexiones sobre presente y futuro de la Argentina".

Uno de los primeros oradores fue Matías Kulfas, quien participó de manera virtual, y admitió que "es un momento difícil para el Frente de Todos, pero en un contexto donde la economía está dando claras señales de recuperación".

A su turno, Cecilia Todesca planteó la necesidad de "ir por más, pero no de cualquier manera", y agregó: "No se puede tirar plata desde un helicóptero. El problema de la economía argentina tiene que ver con que la argentina crece y se queda sin dólares".

"No es sólo unidad, es cohesión. Estamos dispuestos a discutir con los compañeros las mejores ideas. Hemos cometido errores, pero no me pueden identificar una sola política del Gobierno que haya ido en contra de la producción y el empleo en la Argentina", aseveró.

"Basta, compañeros"

En tanto, uno de los discursos más encendidos fue el de Juan Zabaleta, quien recordó que en 2019 los argentinos votaron al Frente de Todos para "salir de los problemas", y subrayó: "No es momento de especular, es momento de apretar los dientes e ir para adelante".

"Hay momentos en donde tenemos que pensar que demasiado lastimados están los argentinos como para seguir golpeándonos entre nosotros. Basta, basta compañeros. Hablémosle a los argentinos, dejemos de hablar entre nosotros y de nosotros, porque hay esperanza y hay futuro", puntualizó.

Por su parte, Vilma Ibarra afirmó que "mostrarle una división a un pueblo que viene de dos años de tanta dificultad, más todo el macrismo, es imperdonable", y destacó: "Hay 2023, no hay ninguna posibilidad para un militante de pensar que no hay 2023".

En sintonía, Jorge Ferraresi disparó: "Nosotros vinimos a resolver las cosas de los más vulnerables, y a veces en vez de resolver nos ponemos a comentar la realidad. La tarea es reconstruir la unidad, dejémonos de joder y pongamos a la Argentina de pie".

Rossi: "El problema hoy está en la dirigencia"

A la hora del cierre, el anfitrión del encuentro aseguró que, a diferencia de lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, actualmente hay "una fuerza opositora con capacidad electoral y fortalecida".

"El problema hoy no son los militantes sino que está en la dirigencia. Los peronistas vamos a construir, con el conjunto del pueblo argentino, otro fenómeno electoral que va a ser ganar las elecciones en el 2023", pronosticó Rossi.

Y cerró su exposición: "¿En dónde está escrito que para llegar con mejores condiciones electorales al 2023 haya que hacer otra cosa que no sea tratar de fortalecer el Gobierno, tratar de fortalecer la gestión, tratar de fortalecer la unidad del Frente de Todos y tratar de fortalecer el liderazgo del Presidente?".