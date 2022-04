https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.04.2022 - Última actualización - 12:03

12:00

En un confuso hecho Dos policías detenidos tras agredir a un hombre y una mujer en la ciudad de Santa Fe

Dos suboficiales de la policía permanecen detenidos tras verse involucrados en un violento y confuso hecho ocurrido en la zona de Aristóbulo del Valle y Presidente Roca en las primeras horas del lunes.

Minutos después de la 1 los policías iban a bordo de un Ford Focus particular (no oficial) cuando, por motivos todavía no aclarados, detuvieron su marcha en la estación de servicios ubicada en la citada intersección, y abordaron violentamente a una mujer que estaba parada en el lugar.

Una primera versión indica que los policías (que estaban vestidos de civil) habrían confundido a la mujer con una trabajadora sexual. Pero lo que los suboficiales no advirtieron es que la mujer estaba acompañada por un hombre (su pareja), que se encontraba alejado unos metros a la espera de un remises.

Éste último al observar la escena salió en defensa de la mujer y trató de interceder ante los policías que, como respuesta, exhibieron un arma de fuego y lo sometieron a una golpiza, para finalmente retirarse del lugar.

Como es lógico suponer el incidente no terminó allí. Las víctimas denunciaron lo sucedido al 911 motivo por el cual, con los datos del automóvil en el que se conducían los agresores, se dispuso su búsqueda.

Y los resultados no tardaron en llegar. Poco después personal del GOE observó el paso del Ford Focus, por lo que se decidió interceptarlo. Y al momento de chequear a sus ocupantes la sorpresa fue mayúscula. Quienes iban a bordo del vehículo eran dos policías.

Los involucrados fueron identificados como U.S.C., de 31 años y E. G., de 26, ambos con la jerarquía de suboficiales, quienes fueron trasladados a sede policial en condición de detenidos.

El personal actuante secuestró en poder de los sospechosos una pistola marca Bersa, con su cargador, y 15 cartuchos; dos credenciales policiales y el Ford Focus en el que se conducían.

De todo lo acontecido fue impuesto el fiscal Ignacio Lascurain quien dispuso una serie de medidas. Por su parte, como siempre que hay personal policial involucrado en un suceso, el caso también está siendo investigado por la División Judicial de la Unidad Regional I.