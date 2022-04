Licencia por puntos: por qué solo el 30% de las ciudades del país podrían incorporarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No todas las ciudades y pueblos del país otorgan la Licencia Nacional y muchas continúan recaudando por ese trámite. En Santa Fe es provincial, delegado a algunos municipios y comunas, por lo que existe una base de datos uniforme de conductores.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial debatió hace unos días los lineamientos para implementar el sistema de descuento de puntos en las licencias de conducir por infracciones cometidas por conductores de vehículos automotores. La idea es ir descontando los 20 puntos máximos entregados a cada uno, en virtud de la cantidad de puntos que la autoridad determine que valga cada una de las infracciones.

En Argentina se comenzó a hablar de este sistema allá por 2006, tras conocerse que se estaba aplicando con éxito en España. Allí, "después de trabajar 40 años en la uniformidad del otorgamiento de ese documento dió el paso lógico que venía: implementar el sistema de puntaje al otorgar un carnet de conductor", dijo Marcelo Dúquez, Integrante de CETRAM, el Grupo Científico de Estudios de Transporte Accidentología y Movilidad de la Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional.

Sucede que en Argentina la realidad es muy distinta, y solo podría aplicarse en el 31,4 % de sus ciudades.

"Algunos legisladores argentinos, apurados por buscar soluciones rápidas a la problemática de los accidentes de tránsito en nuestro país, dictaron una normativa que establecía el sistema de puntos. No tuvieron en cuenta algo. En nuestro país el otorgamiento de Licencias de Conducir no era (no lo es hoy) uniforme en cuanto a la cantidad y obligatoriedad de los exámenes establecidos en la normativa vigente y la calidad de estos", explicó el especialista.

Luego, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como una especie de organismo rector en estos temas, se impuso la Licencia Nacional. "Obviamente el paso siguiente es implementar el sistema por puntos, pero la realidad es otra. No todas las ciudades y pueblos de nuestro país están otorgando el documento nacional. Todavía se sigue, en algunos lugares, otorgando a la licencia de conducir como un documento más", agregó.

Esto sería una gran dificultad. "Imagino las caras de sorpresa de los representantes de algunas provincias en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial, cuando se resolvió esto. Es que están en un problema. Si bien, seguramente, tienen todas las intenciones de unificar los trámites en sus territorios provinciales, la realidad es que no todos los intendentes están dispuestos a que sus carnets pasen a formar parte de una base de datos nacional (necesaria para implementar el sistema por puntos) y ser controlados por una autoridad nacional, además", afirmó Duquez.

Las provincias vecinas de Córdoba (con 428 pueblos y ciudades) y Chaco (con 68 pueblos y ciudades) son un claro ejemplo de esto.

Según datos de la página oficial, 681 municipios otorgan el documento nacional. Argentina tiene 2164 pueblos y ciudades, y no todos están en condiciones de otorgar la licencia. "Con tan pocos municipios y localidades adheridas a la Licencia Nacional solo podrán "descontar" puntos el 31,4 % de las ciudades. Además, cada provincia deberá trabajar por centralizar una base de datos de infracciones, lo cual hace al sistema aún más difícil y complicado de instrumentar", apuntó.

El sistema es "muy democrático, nos pone a todos en igualdad de condiciones frente a la ley. Pero aparte de las debilidades expresadas anteriormente, tiene que ir acompañado de una fiscalización férrea por parte de las autoridades de contralor, para que quien se quedó sin puntos debido a las faltas cometidas, no pueda circular realmente".

Santa Fe es pionera

Lo que ocurre en la Provincia de Santa Fe con respecto a este tema es un caso único. El otorgamiento de la Licencia de Conducir es un trámite provincial, delegado a algunos municipios y comunas.

Esto posibilita que exista una base de datos uniforme de conductores desde el año 1988, lo que "colaboró con el pronto "hermanamiento" con la Licencia de Conducir Nacional y con eso todos, absolutamente todos los conductores santafesinos, forman parte de su base de datos", finalizó el integrante de Cetram.

Puntos de Demérito

Sistema de Puntaje de Demérito es el nombre real de esta iniciativa. Se llama así porque, la Licencia de Conducir es un permiso provisorio que el Estado da por un tiempo determinado en virtud, entre otras cosas, de nuestra conducta vial.