Dos jóvenes se encuentran en París y pudieron hablar con el crack argentino. “El mejor día de mi vida”, comentó uno de los chicos.

Humildad Dos argentinos fueron a la casa de Messi en París y el jugador los hizo pasar

Lionel Messi despierta todo tipo de pasiones y dos cordobeses que se encontraban en París no se aguantaron y decidieron ir hasta la casa del crack argentino, en Francia, para por lo menos, verlo pasar. Sin embargo, obtuvieron mucho más que eso.



Se trata de Matías Celli y Naim Majdalani, dos jóvenes cordobeses que se encuentran de viaje por Europa y en su paso por París decidieron ir a hacer “guardia” a la casa de Leo Messi para intentar verlo y sacarse una foto. La respuesta del 30 del PSG los sorprendió y lo titularon como el mejor día de sus vidas.



Según comentaron los jóvenes, fueron un día a la casa, esperaron que aparezca, pero no lo cruzaron. Al otro día volvieron y ahí sucedió la magia.

La felicidad de los jóvenes que consiguieron la foto y la firma con el 10 de la Selección Argentina.Foto: Gentileza





“Muchas veces leí de tu humildad y todo, pero realmente hoy la conocí de verdad. Nos dejaste entrar al hall de tu casa, nos firmaste lo que te pedimos y nos dejaste sacar fotos. Tranquilamente podrías haber entrado directo y no darle las fotos a dos de las millones de personas que te piden todos los días. Pero no, vos sos cra’ no solo en el fútbol”, relató Matías en su cuenta de Instagram donde se ve la foto con Leo.



Y agrega: “Saliste de la traffic, nos viste y nos dijiste que esperáramos, que ahí venías (ahí ya el corazón me latía a mil). Pero saliste de vuelta, con la mejor onda nos dijiste ‘dale vení’ y tus guardias nos dejaron entrar. Me llevo el recuerdo de que te reías cuando yo te decía ‘perdón perdón por estar acá (su casa)’ y ‘te amo mas que a mi vieja’”.



Lo más increíble fue lo que pasó con Naim. El joven cordobés le pidió a Leo que le firme el brazo: “Me saco la foto y me firma el brazo, intenta hacerme la firma y riéndose me dice ‘esto no anda’”, contó. A su vez, confesó que “hace tres días no me lo lavo hasta que encuentre un tatuador acá”.