Es dispar la entrega de vacunas antigripales en las farmacias de Santa Fe

Desde Pami informaron que la distribución de dosis comenzó la semana pasada pero no llegaron aún a las farmacias santafesinas. Desde el Ministerio de Salud provincial instan a la población a vacunarse.

Este lunes comenzó en todo el territorio provincial la vacunación para adultos mayores de 65 años afiliados a Pami. “Entre el jueves y el viernes pasado las vacunas estuvieron llegando a las farmacias. En el territorio son casi 440 farmacias que cuentan con dosis de vacunas”, explicó Jorgelina Casineri, representante de la obra social en Santa Fe.

En ese sentido indicó que “no están todas las dosis porque tiene que ver con la cadena de frío, la guarda, la capacidad que tiene cada farmacia pero a medida que éstas vayan colocando las vacunas van a ir reponiendo en una segunda y tercera tanda”.

Cabe destacar que durante esta campaña- a diferencia de lo que ocurrió en 2021- no es necesario pedir turno sino que la demanda es espontánea, libre y gratuita para todos los mayores de 65 años afiliados a Pami y para los menores de esa edad que presenten prescripción médica por pertenecer a grupos de riesgo.

La nómina de farmacias habilitadas se puede consultar en la página web de Pami (https://www.pami.org.ar/antigripal) o llamando al 138, Pami escucha.

Todavía no en las farmacias de Santa Fe

Por su parte desde el Colegio de Farmacéuticos 1ª Circunscripción explicaron que todavía las dosis no arribaron a la capital provincial.

“El Pami anuncia la campaña pero de ahí en más las droguerías tienen que distribuir las vacunas y todavía la gran mayoría de las farmacias no contamos con ellas. Los afiliados vienen a la farmacia, nos preguntan pero no tenemos una precisión de cuándo nos estarán entregando aunque creemos que será a la brevedad”, por lo que “prácticamente no ha comenzado”, manifestó Alicia Caraballo, representante del colegio.

“Hay ansiedad y muchas consultas porque también esperamos para los afiliados de Iapos que el Ministerio envíe las vacunas para poder colocarlas por Iapos”, añadió Caraballo y especificó que para este caso en particular “se tiene que pedir turno, lo que no sucede con los afiliados de Pami ya que la vacunación es libre”.

Por último, desde el Colegio de Farmacéuticos, pidieron a los adultos mayores que “estén tranquilos que vamos a tener vacunas para todos pero las enviarán por tandas, así que puede pasar que durante algunos días tengamos pero luego nos quedemos sin unos días y volver a tener” y que “concurran con el carne y con el documento”.

Salud distribuye dosis

Por último, el Ministerio de Salud informó este lunes que comenzó la distribución en toda la provincia de Santa Fe de dosis de vacunas antigripales.

“Ya comenzamos con la vacunación en el sector de salud. Están distribuidas todas las dosis en el sector público y privado”, comenzó diciendo la titular de la cartera sanitaria, Sonia Martorano quien agregó que “hemos distribuido las vacunas para niños y niñas de 6 a 24 meses. Este viernes pasado comenzamos con la vacunación en toda la provincia de los geriátricos: son 18 mil dosis que se están aplicando para cubrir los residentes geriátricos y también el personal que trabaja en ese ámbito”.

Cada día, 20 móviles salen de la ciudad de Rosario y cubren el sur de la provincia y 10 móviles de la ciudad de Santa Fe para cubrir el centro -norte.

“Estamos con el 87% de vacunación covid en toda la provincia así que ahora hay que cubrir las infecciones respiratorias por eso la vacunación antigripal es muy importante para todos los grupos de riesgo: embarazadas en cualquier momento del embarazo, puérperas que no hayan recibido la vacuna hasta 10 días de egreso, niños y niñas entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud e inmunodrimidos y entre 2 y 64 años todos aquellos que tengan factores de riesgo”, cerró Martorano.