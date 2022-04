Para los gremios docentes de Santa Fe, sumar media hora tendrá "poco o nulo" impacto pedagógico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ése sería el esquema a aplicar en la provincia; 30 minutos adicionales diarios porque Santa Fe ya tiene una carga de 25 horas semanales. Para AMSAFE y SADOP, la medida implicaría un "caos" en materia organizativa, y escasos beneficios para la enseñanza. Reclaman paritarias.

Los dirigentes de Amsafe y Sadop coincidieron en señalar que sumar tan sólo media hora a la jornada escolar del nivel primario en la provincia generará demasiadas complejidades en términos organizativos, y escasos o nulos beneficios pedagógicos. "Media hora es como un vaso de agua para un deshidratado; no creo que sirva demasiado para lo pedagógico pero sí es caótico lo que genera en términos organizativos para una escuela. Si (la medida) va a romper la organización social que tenemos actualmente, por lo menos que valga la pena", dijo a El Litoral Pedro Bayúgar, titular del gremio que representa a los docentes privados.

En el mismo sentido se expresó Sonia Alesso, de Amsafe. "Si el gobierno quiere extender la jornada, lo que debería hacer es plantear un esquema de escuelas de jornada completa y ahí sí nosotros estamos no sólo dispuestos a discutir, sino también a hacer aportes porque se trata de una modificación institucional que realmente va a favorecer a los chicos y a las escuelas. Pero el tema de extender media hora, la verdad es que tiene una gran complejidad organizativa y muy pocas implicancias en términos pedagógicos. Cualquier pedagogo sostiene que media hora más de clases no va a cambiar el sistema educativo. Si vamos a un esquema de jornada completa con escuelas preparadas para ello, es una cosa; pero sumar media hora no redunda en un cambio sustancial en lo pedagógico y sí tiene muchísimos obstáculos en lo organizativo", sentenció.

Ambos se refirieron en esos términos al cambio que implicaría en Santa Fe la decisión del gobierno nacional de ampliar la jornada escolar en el nivel primario. Como la provincia ya tiene un esquema de 25 horas semanales y cuatro horas y media diarias de cumplimiento efectivo, el esquema que propone el Ministerio de Educación es sumar treinta minutos diarios. La intención es hacerlo de manera progresiva; primero en las escuelas rurales, luego en las públicas y privadas que aún no alcancen ese nivel de carga horaria.

Paritarias

Los dos referentes sindicales coincidieron también en reclamar que el ámbito de discusión para tomar una decisión al respecto, sea la paritaria tanto a nivel nacional como provincial. Amsafé ingresó este lunes el pedido al Ministerio de Educación y su titular, Adriana Cantero, ya anticipó que se reunirá con los gremios la próxima semana. "No se va a poder instrumentar ningún cambio, si no pasa por la paritaria", dijo Bayúgar; y entregó una ironía: "Es muy interesante la propuesta nacional, pero esto revela que en Santa Fe estamos trabajando una hora más que en Buenos Aires, y no tenemos una diferencia salarial proporcional a esa hora de más que trabajamos. La ministra (Adriana Cantero), que se ufana de que tenemos el mejor salario del país, en realidad no dice que tenemos un salario mayor porque también trabajamos más", expresó.

Alesso ratificó que rechazarán cualquier medida que implique "modificar el puesto de trabajo docente o las condiciones laborales. Eso tiene que debatirse en paritarias", insistió. Y advirtió que la deliberación del Consejo Federal de Educación no fue resolutiva. "Allí no se votó ninguna resolución. Hubo un informe de todos los ministros y de Nación pero hasta ahora, no hay una decisión tomada. Por eso tienen que sentarse a discutir con quienes después vamos a tener que instrumentar esos eventuales cambios", manifestó.

Aun así, sostuvo que antes de extender la jornada, deben resolverse otras prioridades. "Estamos discutiendo que deben resolverse los problemas de gas en las escuelas, la sobrecarga de matrícula, la falta de cargos…. Esas son las prioridades para tener un desempeño adecuado. Estamos entrando al invierno; no puede haber una sola escuela sin gas. Se están resolviendo algunos casos pero necesitamos que todo sea mucho más rápido. Esas son las cosas urgentes. Tampoco se pueden cambiar las reglas a mitad de año. Tiene que haber un espacio para el debate y la discusión", concluyó.