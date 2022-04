https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Frente a la Comisaría 2da.

Cartoneros atacaron a agentes de tránsito para evitar que les secuestren dos motos

Desde el municipio denuncian que la Policía presenció el ataque, pero no actuó de forma inmediata. Las personas que conducían "flojas de papeles" lograron su cometido y se fugaron del lugar con los rodados. Los agentes de tránsito no sufrieron lesiones de gravedad.

El lugar donde se produjo el hecho, frente a la Comisaría 2da. Crédito: Gentileza

Por Redacción EL SEGUIR Este martes, inspectores municipales fueron agredidos por un grupo de recuperadores urbanos mientras realizaban un operativo de tránsito frente a la Comisaría 2da., en General López y Saavedra.

La situación comenzó luego de que los agentes detuvieran a dos personas que carecían de los papeles obligatorios para conducir en moto y que acrediten su propiedad. Guillermo Álvarez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, dialogó con El Litoral y comentó que la mujer pertenecería a un grupo de recuperadores urbanos (cartoneros) de un movimiento social.

"Se resistieron al secuestro de la moto, no se bajaban y empezaron a llamar al grupo de recolectores. Cayeron unas 40 personas del movimiento social", comentó Álvarez, al tiempo que señaló que en el lugar "había unos 10 ó 12 policías mirando la situación, y que estaban contra una pared sin actuar. Cuando empezaron a agredir al personal municipal (inspectores y miembros de la GSI) y las agresiones pasaron a mayores; recién ahí un policía intervino y se metieron los demás".

Lograron su cometido

Las personas que conducían las dos motos sin los papeles reglamentarios lograron su cometido y escaparon del lugar con los rodados. "No pudieron ser retenidas por el 'malón' de gente que se las llevaron a la fuerza. Fue una situación vergonzosa, desde el municipio repudiamos el accionar de la Policía que no actuó para cubrir el operativo", denunció el subsecretario de Control.

Al mismo tiempo citó el artículo Nº 239 del Código Penal que "configura como delito cuando se resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Claramente esto fue una resistencia al control: la Policía debió haber detenido a estas personas e impedir que esta gente se lleve las motos como si nada".

Álvarez indicó que los agentes de tránsito no sufrieron lesiones de gravedad y anticipó que este miércoles mantendrán una reunión en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por este episodio.

"Hacemos reuniones periódicas justamente por este tema de las motos. Vamos a plantear nuestra total discordia y repudio a lo que pasó hoy y al accionar de la Policía que nos dejaron solos y 'regalados'. Nosotros no vamos a claudicar en el control de las motos, sea recolector o lo que fuere, si pasa por un control, lo vamos a controlar", sostuvo.

