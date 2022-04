Luis Spahn: "No quieren que haya elecciones"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular tatengue se refirió en Santa Cruz de la Sierra a los resultados de la reunión que se llevó a cabo en el juzgado del doctor Aldao. “Especulan con el resultado deportivo”, dijo, entre otras cosas.

(Enviado Especial a Santa Cruz de la Sierra)

El presidente de Unión, Luis Spahn, llegó con la delegación al estadio y charló en exclusiva con El Litoral, a pocas horas de finalizada la reunión conciliatoria que se llevó a cabo en el Juzgado del doctor Aldao.

Luego de confesar que no conocía Bolivia, que sólo había estado en la zona de frontera y que por pedido del vicepresidente, Fabián Brasca, resolvió dejarle el lugar en la reunión conciliatoria de este martes para analizar el complejo panorama político del club y acompañar al plantel profesional en este viaje a Santa Cruz de la Sierra, el presidente comentó que el vuelo chárter demandó una erogación de 20 millones de pesos y que los gastos de hotel insumieron cerca de 8.000 dólares. Y además, la delegación se quedará en Buenos Aires al arribo a la Argentina, para allí esperar el encuentro del sábado ante Racing.

En cuanto a la reunión de hoy, Spahn fue muy duro con los sectores opositores. “A veces la maldad supera al amor. Evidentemente motivos personales que llevan a esta gente a hacer lo que está haciendo. Hasta el mismo juez se dio cuenta. ‘¿Ustedes están esperando que el equipo pierda 20 partidos para que hagamos las elecciones?’. El mismo juez se dio cuenta que el objetivo es dilatar todo. Unión es una asociación civil con objetivos deportivos. Y deben entender que en los deportes se gana y se pierde, pero algunos no lo entienden”.

El presidente continuó señalando que “si no están bien posicionados para las elecciones, no tienen que llevar la situación al barro. Nosotros tenemos que gobernar el club, con equidad y sin prestar, quizás, atención a los pequeños detalles. Y en esos pequeños detalles se basan ellos para hacer lo que están haciendo. No sé si va a ganar Marcelo Martín o quién, pero la realidad es que en los últimos tiempos, la agrupación Triunfo Tatengue ha perdido terreno, es lo que se percibe en la calle y en las redes. Siempre que pasan estas cosas, los hinchas tienen una consigna: primero Unión. Un dirigente no busca el interés personal por encima del interés del club, eso es lo que yo entiendo por ser dirigente. A mi me fueron a buscar cuando el club estaba en la lona, puse plata y me encontré conque gente que gastó 23 meses por adelantado de la plata de la TV y que dejó una deuda de 20.000 dólares en el bar, es la que ahora dice que yo toqué la plata del club”.

En cuanto a los pasos a seguir, señaló que “nuestra postura es la misma que la de Marcelo Martín, pero entiendo que desde el otro sector hay una negativa para que se realicen las elecciones. Está clarito, hay dos agrupaciones que queremos elecciones y otras dos que no”, concluyó.