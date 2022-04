https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.04.2022 - Última actualización - 0:22

0:18

Desde esta semana, vuelven a cursar en las aulas los inscriptos de las 351 carreras de la provincia. Patricia Moscato, subsecretaria del área, indicó que este año se hará foco en el sostenimiento de las trayectorias educativas y en el vínculo territorial con nuevas propuestas formativas.

Con presencialidad plena Unos 75 mil estudiantes del nivel superior santafesino iniciaron el ciclo lectivo 2022 Desde esta semana, vuelven a cursar en las aulas los inscriptos de las 351 carreras de la provincia. Patricia Moscato, subsecretaria del área, indicó que este año se hará foco en el sostenimiento de las trayectorias educativas y en el vínculo territorial con nuevas propuestas formativas. Desde esta semana, vuelven a cursar en las aulas los inscriptos de las 351 carreras de la provincia. Patricia Moscato, subsecretaria del área, indicó que este año se hará foco en el sostenimiento de las trayectorias educativas y en el vínculo territorial con nuevas propuestas formativas.

Tras dos años de pandemia, dieron inicio de forma presencial al ciclo lectivo 2022 unos 75 mil estudiantes de Institutos públicos y privados de formación superior de la provincia.

"Estamos inmensamente felices de comenzar este ciclo lectivo con presencialidad plena y cuidada en las 351 carreras estatales que tenemos en la provincia, divididas en 54 propuestas de tecnicaturas y 21 de profesorados que se replican a lo largo y ancho del territorio", indicó Patricia Moscato, subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación de Santa Fe.

En diálogo con El Litoral, la funcionaria señaló que si bien el ciclo comenzó este lunes, "venimos desarrollando actividades presenciales desde principio de año, con mesas de exámenes y los cursos introductorios".

Respecto al trabajo previsto para este año, Moscato estableció que se hará foco en 3 ejes: "el vínculo entre educación y trabajo, fortalecer la relación entre los institutos de formación docente y las escuelas asociadas y propiciar el arraigo en la educación superior".

Este último punto está directamente relacionado a la apertura de 17 aulas mediante la formalización de 14 propuestas de formación. "Son extensiones del nivel superior que llevamos a lugares donde no había oferta. Han sido concertadas con los actores locales en función de las demandas y necesidades del territorio. Y con ellas apuntamos a formar docentes y técnicos superiores que se puedan desplegar y desarrollar en sus zonas", explicó.

Lo que dejó la pandemia

Este inicio de ciclo del nivel superior trae, al igual que en los demás niveles del sistema educativo santafesino, un acontecimiento inédito, ya que la mayoría de los estudiantes transitaron gran parte de sus estudios lejos de los institutos, haciendo que para muchos sea el primer año con "presencialidad plena".

"Para muchos estudiantes será toda una novedad la presencialidad. No solo para los ingresantes, sino incluso para aquellos que se encuentran en tercero o cuarto año de las carreras. Y en ello será muy importante cómo los equipos directivos traduzcan los lineamientos a cada contexto particular, ya que en la provincia tenemos distintas realidades, por ejemplo, con grandes institutos de más de cuatro mil estudiantes y otros más pequeños de menos de 150. Esto hace que no haya un formato único de sostenimiento de las trayectorias, sino que cada establecimiento pueda armar dispositivos en función de sus propias características", sostuvo al respecto la funcionaria.

Además, apuntó la potenciar la presencialidad en base al aprendizaje de los sistemas híbridos surgidos en la semi presencialidad. "A partir de la segunda mitad del año pasado fuimos habilitando de a poco las instancias presenciales, introduciendo inéditas experiencias de cursados mixtos. Los equipos directivos y profesores han trabajado muchísimo en este tiempo, desarrollando dispositivos muy interesantes en los que se puso en juego el uso de herramientas digitales y que priorizaron el sostenimiento de las trayectorias situadas para los cuales hubo líneas de financiamiento específicas. De todo esto se aprendió mucho y creemos que todo esto va a potenciar la educación superior de Santa Fe", concluyó Moscato.

Nuevos edificios

Moscato informó el avance de obras en el nivel superior: "Estamos contentos de que podamos iniciar las clases en el Instituto N°4 de Reconquista, que es uno de los más numerosos de la provincia. Lo mismo ocurre en el Instituto N°16 de Rosario, que tuvo una inauguración parcial y está pronto a completarse. Y el Instituto N°6 de Coronda y N°11 de Rosario, donde se están ultimando detalles de seguridad y equipamiento". También, agregó que están pronto a presentarse proyectos de construcción para el Instituto N°3 de Villa Constitución y el N°8 de Santa Fe. Para este último, está previsto que se realice en terrenos lindantes al de la Casa de los Gobernadores, y que continuará funcionando mientras tanto en las instalaciones de la escuela Almirante Brown y el ex Colegio Nacional.