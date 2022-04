Busatto: "Hay más unidad en la gente que en los dirigentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador dijo estar gratamente sorprendido por la respuesta de la militancia a la convocatoria. Marcó diferencias con el gobierno de Perotti a quien le cuestionó que gestiona desde un sector interno y no desde lo colectivo del frente que lo llevó a la Casa Gris.

Leandro Busatto preside el bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, milita en La Corriente, el espacio político que conduce Agustín Rossi que lo postulará el año próximo como precandidato a gobernador. El legislador, con El Litoral, analizó los significados del acto del sábado último en Rosario donde bajo el título 'Reflexiones sobre presente y futuro de la Argentina', durante más de cinco horas disertaron funcionarios del gobierno nacional, pensadores, legisladores y referentes del espacio político que Rossi quien, en el cierre, advirtió que "a diferencia de lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina, hoy hay una fuerza opositora con capacidad electoral, y fortalecida", en alusión a Juntos por el Cambio. Parte del diálogo con Busatto

- ¿Qué le deja el acto de La Corriente del último sábado en Rosario?

- Hay cosas que transmiten mucha certeza: primero la necesidad de construir unidad, cohesión, alrededor del Frente de Todos y el respaldo claro a la gestión del presidente Alberto Fernández y al liderazgo de Alberto y de Cristina en función de generar un conjunto de condiciones en el presente que nos permita transmitir que hay futuro y que hay 2023. Esa ha sido la certeza que nos hemos llevado del acto donde esperábamos una convocatoria sensiblemente menor a la que finalmente tuvimos y donde uno escucha a nuestra base de sustento político, que son nuestros militantes, pedirnos unidad, unidad, unidad, cohesión y la construcción de un presente que nos obliga a hablar de futuro. Es una muy buena señal de que estamos todavía con mucho resto por avanzar, de seguir generando ámbitos de debate para mejorar y reconocer las cosas que no están bien y profundizar aquellas que tenemos para exhibir.

- ¿Para que haya unidad deben estar todos? y el planteo se lo hago tanto a nivel nacional como provincial

- La unidad tiene que ser sobre algunos temas concretos y sobre otros generales. La unidad en función de respaldar primero, al proyecto del Frente de Todos, todos somos conscientes de que hay Frente de Todos en 2023 o no hay país para nadie, mucho menos para ningún dirigente que milita en el peronismo. La unidad debe ser en función de defender una gestión que debe resolver los problemas urgentes de la gente. Algunos se están empezando a resolver después de cuatro años muy duros en términos económicos y de la pandemia que nos generó un proceso de tensión muy fuerte con la sociedad, y otro con necesidad de resolverlos como el caso de la inflación, tema sensible que debemos hablarlo para tratar de resolverlo, poner miradas y tomar una decisión. Sin lugar a dudas, estar unidos no es estar amontonados, pero necesitamos que la unidad se traslade de abajo hacia arriba. Hoy hay más unidad en la gente que en los dirigentes y esa es una decisión que en algún momentos nos tiene que hacer recapacitar.

- ¿Hay más unidad en la gente que en los dirigentes?

- Hay mucha más unidad en el militante que en los lugares de decisión y esto tiene que ver, básicamente con que hay situaciones que se perciben diferentes, distintas, pero no tan contradictorias. Probablemente tengamos algunas visiones diferentes de cómo abordar algunos problemas concretos o algunos temas no hayan generado el mismo concepto de cómo afrontarlo, por ejemplo, el tema del FMI. Lo que ningún militante duda es que si al gobierno le va mal, le va mal a la Argentina y que no habrá lugar para especular con que algún dirigente o dirigenta del Frente de Todos va a quedar de pie si al país y al gobierno le van mal.

- ¿En Santa Fe está viendo el mismo cuadro de situación en el frente oficialista?

- En la provincia es distinto porque en la coalición de gobierno, en la gestión, ya no hay lugar o lugares para aquellas corrientes internas del peronismo que no abonan al liderazgo del gobernador Omar Perotti. En la Argentina, el gobierno ofrece una amalgama de colores en la gestión de distintas vertientes políticas, en la provincia no está pasando esto. En la provincia hay un gobierno que ha iniciado una gestión con un capital político de contención de todos los sectores del Frente de Todos y dos años después se encuentra solamente con un solo color que es el del gobernador. Tratando de construir desde la gestión una impronta política a imagen y semejanza de él, con una mirada desprovista de lo nacional; con una impronta mucho más provincial que nacional y esto trae un ámbito distinto a la hora de discutir. Corren menos las discusiones internas en la provincia, hay menos convocatoria a revisar la gestión, hay menos participación en la gestión y esto también debilita los puentes en materia de unidad y de cohesión.

- Es decir ¿son socios pero no partícipes del gobierno?

- Nos consideramos partícipes y hacedores en buena parte del triunfo de Omar Perotti en 2019. No nos consideramos ni socios, ni hacedores ni copartícipes de la gestión de Perotti en 2021 y en 2022. Hubo claramente un cambio en la mirada de parte de él y la decisión de terminar con un peronismo que tuviera unidad en la diversidad para reconducir un peronismo a imagen y semejanza de lo que Hacemos Santa Fe intenta plasmar en la provincia. Esto nos ha obligado a replantear nuestras posiciones frente al gobierno. De ningún modo renunciamos a la idea de que el peronismo es parte de todos, de ninguna manera creemos que al gobierno le tiene que ir mal, pero vemos con algún nivel de preocupación que el gobierno o el gobernador ha renunciado a conducir al conjunto para dedicarse a conducir a su sector y esto se ve reflejado en la gestión.

- Agustín Rossi ha dicho que La Corriente lo postulará para ser gobernador

- Es lo que vamos a intentar construir, así como en 2019 estábamos convencidos de que había que hacer todos los esfuerzos para generar un proceso de unidad que se expresara en una sola lista y convencidos de que Perotti era el dirigente, que en ese momento, mejor expresaba las chances electorales, dos años después estamos convencidos de que el peronismo tiene que ofrecer alternativas que generen o interpelan a la sociedad desde algunos lugares en que el gobierno no alcanza a interpelar. Estamos en condiciones de construir una de esas alternativas y me alegra y me pone orgullo que Agustín y un conjunto de compañeros piensen en mí para poder liderar este momento de nuestro espacio político en términos electorales en la provincia.

- Hoy los dirigentes están caminando el territorio para el segundo semestre definir candidaturas

- Estamos construyendo la alternativa, reubicándola territorialmente en cada lugar de la provincia, caminando como lo hemos hechos siempre y, a la par, estamos construyendo una serie de propuestas, una vinculación programática con la ciudadanía que nos permita definir un plan de gobierno para los próximos diez, veinte años. En el segundo semestre -con ese armado territorial, ese anclaje, más la propuesta programática- vamos a hacer un lanzamiento para que nos ponga en la agenda electoral de 2023. Hoy lo político - electoral está lejos de la sociedad, es una preocupación solo de la política, nosotros hemos hecho decidido hacer pública nuestra vocación de construir una alternativa porque somos un espacio político que necesita recorrer y apoyarse en cada instancia territorial y necesitamos hacerlo con tiempo. A fin de año estaremos con una candidatura mucho más robustecida, con un programa de gobierno y con una participación importante de nuestra corriente política y de otras con las que podamos hacer un marco de alianzas para ir por la gobernación el año que viene.

- ¿Lo que parece no estar es que el peronismo irá unido a la próxima elección?

- Sí, a pesar de lo que ha intentado el gobierno últimamente. Nada en política es estático, todo es dinámico. Creo que el gobierno provincial ha trabajado para que eso no suceda porque si quiebra la idea de que la unidad se construye con partes diversas y que en la unidad es monolítica tiene riesgos de quebrar ese proceso de unidad. El gobierno lo ha puesto muchas veces en riesgo, no solamente con nosotros sin con otros partidos que han sido parte del frente y que hoy están dudando si adherir o no a la plataforma del Frente de Todos. Lo que debemos hacer es, primero, decir que el peronismo tiene chances de retener la provincia de Santa Fe en 2023, la vamos a poder ganar; segundo, construir una propuesta que reivindique la diversidad como un valor y, tercero, tener las internas para dirimir esta instancia y que nos permita encontrar los canales para que todas las expectativas y los sectores se vean plasmados en una elección y que permita movilizar y no disminuir la movilización del peronismo.

